Black Friday, forno pizza Ariete sotto i 100 euro da non perdere

Pietra refrattaria antiaderente, 400°C e 5 modalità di cottura: il fornetto pizza Ariete 919, ora in sconto del 33% per il Black Friday è l'elettrodomestico da non perdere

Se cerchi un modo semplice e veloce per portare in tavola pizze fragranti, l’offerta su Ariete Forno Pizza 919 è da cogliere al volo: oggi è proposto con uno sconto del 33%. Con il link ufficiale Amazon puoi accedere all’offerta in un click e portarlo a casa a 69,98€, con un risparmio di circa 35 euro.

Questo fornetto si scalda rapidamente e la pietra refrattaria assicura una base cotta in modo uniforme, con pizza croccante fuori e soffice dentro. I 5 livelli di cottura aiutano a trovare subito l’impostazione giusta, mentre il design compatto e le pale in legno incluse rendono l’esperienza pratica e divertente anche per le serate pizza. In pochi minuti si ottiene un risultato convincente, paragonabile alla pizzeria.

Ariete Forno Pizza 919: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta Ariete Forno Pizza 919 a 69,98€ con uno sconto del 33%. In termini pratici, significa circa 35 euro di risparmio rispetto al prezzo originario. Un affare concreto per chi vuole attrezzarsi con un fornetto dedicato alla pizza senza spendere troppo.

Nella confezione trovi anche le pale in legno, utili per inserire e togliere la pizza con semplicità. Per vedere tutti i dettagli e approfittare subito della promo puoi visitare il link diretto.

Ariete Forno Pizza 919: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Ariete Forno Pizza 919 è la pietra refrattaria antiaderente, progettata per resistere alle alte temperature e distribuire il calore in modo uniforme, così da ottenere pizze fragranti in pochi minuti. La temperatura massima è di 400°C, ideale per una cottura rapida ed efficace.

Grazie ai 5 livelli di cottura, puoi regolare facilmente l’intensità per pizze classiche, surgelate, toast, torte salate o panzerotti. La gestione è intuitiva e la pulizia risulta agevolata dal trattamento antiaderente della pietra.

Completa la dotazione la potenza di 1200W, il colore Rosso 919 e le pale in legno incluse. Le dimensioni compatte (34 x 30 x 19 cm) e il peso di 3,94 kg lo rendono facile da collocare in cucina. È un fornetto pensato per ottimizzare i tempi di preparazione, con risultati che ricordano la cottura tradizionale del forno a legna.

