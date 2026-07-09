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LG MH7032JAS NeoChef, forno a microonde con grill da 30 litri e rivestimento EasyClean antibatterico è in offerta con sconto del 55%.

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Tra pasti pronti all’ultimo minuto e piatti da riscaldare per tutta la famiglia, avere un elettrodomestico rapido e versatile in cucina fa davvero la differenza. In queste ore il LG MH7032JAS NeoChef è proposto con uno sconto del 55%, portando a casa un forno a microonde con grill capace di scaldare, scongelare e cuocere risparmiando tempo ed energia.

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Questo modello punta tutto sulla praticità: il rivestimento interno EasyClean è studiato per essere facile da pulire e contribuire a mantenere più igienica la cavità, mentre il piatto girevole stabile e l’illuminazione interna potenziata rendono più comodo controllare la cottura. La combinazione tra microonde e grill permette di ottenere pietanze croccanti all’esterno e morbide all’interno, con funzioni di scongelamento dedicate a carne, pesce, pollame e pane per adattarsi ai diversi alimenti.

LG MH7032JAS NeoChef in offerta su Amazon: sconto del 55%

In questo momento il LG MH7032JAS NeoChef è disponibile a 112,49€ grazie a uno sconto del 55% sul prezzo di listino. Parliamo di un forno a microonde con grill da 30 litri che, a questa cifra, si posiziona in modo molto competitivo rispetto ad altri modelli della stessa capacità. Considerando le funzioni di scongelamento dedicate e il rivestimento interno EasyClean, il rapporto tra dotazione e prezzo risulta particolarmente interessante per chi cerca un prodotto completo senza spendere una fortuna.

Il forno LG con il grill integrato e il rivestimento EasyClean

Se passi spesso da surgelato a tavola in pochi minuti, questo forno punta a rendere l’operazione più rapida e intuitiva. Ecco come le sue funzioni possono aiutarti nella gestione quotidiana dei pasti:

Forno a microonde con grill NeoChef : combina la cottura a microonde con il grill per ottenere piatti caldi in profondità ma con una superficie più croccante, ideale per pizza, lasagne o gratin.

: combina la cottura a microonde con il grill per ottenere piatti caldi in profondità ma con una superficie più croccante, ideale per pizza, lasagne o gratin. Capacità da 30 litri : offre spazio sufficiente per teglie e piatti di dimensioni familiari, così puoi preparare porzioni generose senza dover cuocere in più riprese.

: offre spazio sufficiente per teglie e piatti di dimensioni familiari, così puoi preparare porzioni generose senza dover cuocere in più riprese. Rivestimento interno EasyClean antibatterico : facilita la pulizia interna e aiuta a mantenere più igienica la cavità, così non perdi tempo a strofinare incrostazioni difficili.

: facilita la pulizia interna e aiuta a mantenere più igienica la cavità, così non perdi tempo a strofinare incrostazioni difficili. Quattro funzioni di scongelamento dedicate : puoi scegliere tra impostazioni specifiche per carne, pesce, pollame o pane, per scongelare in modo più uniforme riducendo il rischio di parti ancora dure o già cotte.

: puoi scegliere tra impostazioni specifiche per carne, pesce, pollame o pane, per scongelare in modo più uniforme riducendo il rischio di parti ancora dure o già cotte. Piatto girevole stabile e maggiore illuminazione interna : migliorano la visibilità e riducono il rischio di rovesciare piatti o contenitori, rendendo l’utilizzo quotidiano più sicuro e confortevole.

: migliorano la visibilità e riducono il rischio di rovesciare piatti o contenitori, rendendo l’utilizzo quotidiano più sicuro e confortevole. Progettato per occupare meno spazio esterno: l’architettura interna privilegia la capacità utile lasciando il forno relativamente compatto, così si integra più facilmente anche nelle cucine con piani d’appoggio limitati.

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LG MH7032JAS NeoChef, approfitta dell’offerta lampo al 55% di sconto finché le scorte durano.

FAQ Il forno a microonde LG MH7032JAS NeoChef è adatto a una famiglia? Sì, la capacità da 30 litri offre spazio sufficiente per piatti e teglie adatti a più persone. Il rivestimento EasyClean del microonde LG è semplice da pulire? Sì, il rivestimento interno EasyClean è progettato per facilitare la rimozione dello sporco e mantenere la cavità più igienica. Il forno LG MH7032JAS NeoChef ha funzioni di scongelamento dedicate? Sì, dispone di quattro modalità di scongelamento specifiche per carne, pesce, pollame e pane. Il forno a microonde LG NeoChef occupa molto spazio sul piano di lavoro? No, è studiato per offrire un buon spazio interno mantenendo dimensioni esterne relativamente compatte.