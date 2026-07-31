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Candy Moderna CMGA20TNDB, forno a microonde con grill da 20 litri, oltre 40 programmi automatici e funzione Autoclean è in offerta al 53% di sconto.

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Nelle cucine piccole o nei ritmi frenetici di tutti i giorni, trovare il tempo e lo spazio per cucinare bene è spesso una sfida. Oggi il Candy Moderna CMGA20TNDB ti viene incontro con uno sconto del 53% che lo rende un alleato accessibile per riscaldare, cuocere e gratinare senza complicazioni, mantenendo un design curato che sta bene in qualsiasi cucina.

Candy Moderna Forno a Microonde con Grill 75,99 € -53% 160,00 € Risparmi 84,01 € Acquista su Amazon

Questo forno a microonde combina un look moderno in nero con manopole luminose e una serie di funzioni pensate per semplificare ogni preparazione. I più di 40 programmi automatici regolano da soli tempi e potenza, la funzione grill consente di ottenere piatti gratinati e croccanti, mentre il programma Autoclean sfrutta il vapore per facilitare la pulizia. In più, grazie alla connessione con l’app hOn, puoi accedere a ricette, consigli e guide passo-passo per sfruttarlo al meglio in modo intuitivo.

Candy Moderna in offerta su Amazon: sconto del 53% sul microonde con grill

Con la promo in corso puoi portarti a casa il Candy Moderna CMGA20TNDB, forno a microonde con grill da 20 litri e potenza di 700W, a 75,99€, approfittando di uno sconto importante del 53% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un modello compatto e completo che, per funzionalità e versatilità, si posiziona in modo competitivo nella fascia dei microonde domestici con grill, offrendo programmi automatici evoluti e funzioni smart che non sempre si trovano a questa cifra.

Il forno Candy con il grill integrato, i 40 programmi automatici e la funzione Autoclean

Se ti serve un microonde che ti faccia risparmiare tempo in cucina senza rinunciare a piatti ben cotti e facili da gestire, questo modello punta tutto sulla praticità e su alcune funzioni avanzate che fanno davvero la differenza.

Design moderno ed elegante : la finitura nera e le manopole luminose permettono di integrare il forno a microonde in cucine contemporanee o minimal, aggiungendo un elemento estetico curato oltre che funzionale.

: la finitura nera e le manopole luminose permettono di integrare il forno a microonde in cucine contemporanee o minimal, aggiungendo un elemento estetico curato oltre che funzionale. Oltre 40 programmi automatici : le impostazioni preimpostate regolano in autonomia tempo e potenza per tantissime ricette, così puoi cucinare piatti diversi senza dover fare prove o calcoli ogni volta.

: le impostazioni preimpostate regolano in autonomia tempo e potenza per tantissime ricette, così puoi cucinare piatti diversi senza dover fare prove o calcoli ogni volta. Funzione grill : consente di grigliare carne, pesce e verdure con una cottura uniforme e una superficie croccante, ideale per ottenere risultati simili a quelli del forno tradizionale ma in meno tempo.

: consente di grigliare carne, pesce e verdure con una cottura uniforme e una superficie croccante, ideale per ottenere risultati simili a quelli del forno tradizionale ma in meno tempo. Programma Autoclean a vapore : ti basta mettere un contenitore con acqua e avviare la funzione per ammorbidire i residui di cibo e rendere la pulizia interna più rapida e meno faticosa.

: ti basta mettere un contenitore con acqua e avviare la funzione per ammorbidire i residui di cibo e rendere la pulizia interna più rapida e meno faticosa. App hOn per ricette e suggerimenti: l’integrazione con l’app dedicata ti offre ispirazioni da chef e food blogger, oltre a guide passo-passo per sfruttare tutti i programmi in modo semplice anche se non sei esperto.

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FAQ Quanti litri di capacità ha il forno a microonde Candy Moderna CMGA20TNDB? Il forno a microonde Candy Moderna CMGA20TNDB ha una capacità di 20 litri, adatta a piatti e teglie di dimensioni standard. Il microonde Candy Moderna CMGA20TNDB ha la funzione grill? Sì, è dotato di funzione grill per grigliare carne, pesce e verdure con cottura uniforme e superficie croccante. Come funziona la pulizia Autoclean del Candy Moderna CMGA20TNDB? La funzione Autoclean utilizza il vapore: basta inserire un contenitore con acqua, avviare il programma e i residui si ammorbidiscono facilitando la pulizia. A cosa serve l’app hOn con il microonde Candy Moderna CMGA20TNDB? L’app hOn offre ricette, consigli d’uso e guide passo-passo per sfruttare al meglio programmi e funzioni del forno a microonde.