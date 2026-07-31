Candy Moderna, il forno microonde compatto oggi al 53% di sconto
Candy Moderna CMGA20TNDB, forno a microonde con grill da 20 litri, oltre 40 programmi automatici e funzione Autoclean è in offerta al 53% di sconto.
Nelle cucine piccole o nei ritmi frenetici di tutti i giorni, trovare il tempo e lo spazio per cucinare bene è spesso una sfida. Oggi il Candy Moderna CMGA20TNDB ti viene incontro con uno sconto del 53% che lo rende un alleato accessibile per riscaldare, cuocere e gratinare senza complicazioni, mantenendo un design curato che sta bene in qualsiasi cucina.
Questo forno a microonde combina un look moderno in nero con manopole luminose e una serie di funzioni pensate per semplificare ogni preparazione. I più di 40 programmi automatici regolano da soli tempi e potenza, la funzione grill consente di ottenere piatti gratinati e croccanti, mentre il programma Autoclean sfrutta il vapore per facilitare la pulizia. In più, grazie alla connessione con l’app hOn, puoi accedere a ricette, consigli e guide passo-passo per sfruttarlo al meglio in modo intuitivo.
Candy Moderna in offerta su Amazon: sconto del 53% sul microonde con grill
Con la promo in corso puoi portarti a casa il Candy Moderna CMGA20TNDB, forno a microonde con grill da 20 litri e potenza di 700W, a 75,99€, approfittando di uno sconto importante del 53% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un modello compatto e completo che, per funzionalità e versatilità, si posiziona in modo competitivo nella fascia dei microonde domestici con grill, offrendo programmi automatici evoluti e funzioni smart che non sempre si trovano a questa cifra.
Il forno Candy con il grill integrato, i 40 programmi automatici e la funzione Autoclean
Se ti serve un microonde che ti faccia risparmiare tempo in cucina senza rinunciare a piatti ben cotti e facili da gestire, questo modello punta tutto sulla praticità e su alcune funzioni avanzate che fanno davvero la differenza.
- Design moderno ed elegante: la finitura nera e le manopole luminose permettono di integrare il forno a microonde in cucine contemporanee o minimal, aggiungendo un elemento estetico curato oltre che funzionale.
- Oltre 40 programmi automatici: le impostazioni preimpostate regolano in autonomia tempo e potenza per tantissime ricette, così puoi cucinare piatti diversi senza dover fare prove o calcoli ogni volta.
- Funzione grill: consente di grigliare carne, pesce e verdure con una cottura uniforme e una superficie croccante, ideale per ottenere risultati simili a quelli del forno tradizionale ma in meno tempo.
- Programma Autoclean a vapore: ti basta mettere un contenitore con acqua e avviare la funzione per ammorbidire i residui di cibo e rendere la pulizia interna più rapida e meno faticosa.
- App hOn per ricette e suggerimenti: l’integrazione con l’app dedicata ti offre ispirazioni da chef e food blogger, oltre a guide passo-passo per sfruttare tutti i programmi in modo semplice anche se non sei esperto.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
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Candy Moderna Forno a Microonde con Grill, sconto del 53%: Approfitta ora di questa offerta lampo prima che le scorte si esauriscano.
FAQ
Il forno a microonde Candy Moderna CMGA20TNDB ha una capacità di 20 litri, adatta a piatti e teglie di dimensioni standard.
Sì, è dotato di funzione grill per grigliare carne, pesce e verdure con cottura uniforme e superficie croccante.
La funzione Autoclean utilizza il vapore: basta inserire un contenitore con acqua, avviare il programma e i residui si ammorbidiscono facilitando la pulizia.
L’app hOn offre ricette, consigli d’uso e guide passo-passo per sfruttare al meglio programmi e funzioni del forno a microonde.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.