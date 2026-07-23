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Candy Idea, forno a microonde compatto da 20 litri con 6 livelli di potenza, programma Defrost e piatto girevole è in offerta con sconto del 54%.

Amazon

Spesso in cucina manca il tempo per scongelare, scaldare e cucinare i pasti senza complicazioni, soprattutto nelle giornate più frenetiche. In questi giorni su Amazon il Candy Idea è disponibile con uno sconto del 54%, un’occasione interessante per portarsi a casa un forno a microonde semplice da usare, compatto e pensato per tutta la famiglia, ideale per chi cerca funzionalità immediate senza funzioni troppo complicate.

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Il forno a microonde Candy Idea da 20 litri punta su un design essenziale e intuitivo, con comandi chiari che lo rendono adatto anche a chi non è pratico di tecnologia. I 6 livelli di potenza permettono di adattare la cottura alle diverse preparazioni, dal semplice riscaldamento ai piatti più delicati. Il programma Defrost è studiato per scongelare in modo rapido e sicuro, mantenendo il gusto naturale dei cibi, mentre il timer con segnale acustico di fine cottura e il piatto girevole garantiscono cotture omogenee e senza sorprese.

Candy Idea in offerta su Amazon: sconto del 54% sul microonde da 20 litri

Con la promozione attuale su Amazon, il Candy Idea scende a 59,85€ grazie a uno sconto del 54%, una cifra particolarmente aggressiva per un microonde da 20 litri con funzioni essenziali ma ben curate. Nella fascia dei forni compatti di ingresso resta tra le opzioni più accessibili, ideale per chi vuole un elettrodomestico immediato senza investire cifre elevate. Se ti interessa un modello semplice e funzionale, il Candy Idea è disponibile con uno sconto del 54% che lo rende ancora più interessante per allestire una cucina pratica con il minimo investimento.

Il microonde Candy con il programma Defrost e i 6 livelli di potenza

Se hai poco tempo per cucinare ma non vuoi rinunciare a piatti ben riscaldati o scongelati in modo uniforme, questo forno a microonde punta proprio sulla semplicità e sulla praticità di utilizzo quotidiana.

Capacità da 20 litri : ideale per cucine piccole o per chi ha spazi ridotti, permette comunque di scaldare piatti, ciotole e contenitori standard senza ingombrare il piano di lavoro.

: ideale per cucine piccole o per chi ha spazi ridotti, permette comunque di scaldare piatti, ciotole e contenitori standard senza ingombrare il piano di lavoro. Potenza di 700W con 6 livelli regolabili : puoi adattare l’intensità in base alla preparazione, passando dal semplice riscaldamento di bevande e piatti pronti a cotture più delicate, riducendo il rischio di bruciare o seccare i cibi.

: puoi adattare l’intensità in base alla preparazione, passando dal semplice riscaldamento di bevande e piatti pronti a cotture più delicate, riducendo il rischio di bruciare o seccare i cibi. Programma Defrost dedicato : lo scongelamento è studiato per preservare la freschezza e il gusto naturale degli alimenti, così puoi passare dal freezer alla tavola in poco tempo senza compromettere la qualità.

: lo scongelamento è studiato per preservare la freschezza e il gusto naturale degli alimenti, così puoi passare dal freezer alla tavola in poco tempo senza compromettere la qualità. Timer con segnale acustico di fine cottura : imposti il tempo ruotando la manopola e il forno ti avvisa quando il piatto è pronto, permettendoti di occuparti di altro senza dover controllare continuamente.

: imposti il tempo ruotando la manopola e il forno ti avvisa quando il piatto è pronto, permettendoti di occuparti di altro senza dover controllare continuamente. Piatto girevole : garantisce una diffusione uniforme del calore, così cibi e bevande risultano riscaldati in modo omogeneo, senza zone fredde al centro del piatto.

: garantisce una diffusione uniforme del calore, così cibi e bevande risultano riscaldati in modo omogeneo, senza zone fredde al centro del piatto. Design essenziale e intuitivo: le linee pulite e i comandi semplici lo rendono utilizzabile da tutta la famiglia, inclusi anziani o chi non ama impostazioni complesse.

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Candy Idea, microonde compatto in offerta lampo al 54%: approfitta subito prima che le scorte finiscano.

FAQ Quanti livelli di potenza ha il microonde Candy Idea? Il microonde Candy Idea offre 6 livelli di potenza per adattare la cottura ai diversi tipi di cibo. Il forno a microonde Candy Idea ha la funzione di scongelamento? Sì, include un programma Defrost che scongela in modo rapido e sicuro preservando il gusto dei cibi. Qual è la capacità del forno a microonde Candy Idea? La capacità è di 20 litri, adatta a cucine piccole e a piatti di dimensioni standard. Il microonde Candy Idea avvisa a fine cottura? Sì, è dotato di timer con segnale acustico che ti avvisa quando la cottura è terminata.