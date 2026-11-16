Candy, forno microonde a un prezzo mini: costa poco
Il forno a microonde della Candy da 20 litri con grill e scongelamento è in offerta con uno sconto del 41% e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.
Il microonde Candy CMG2071M è disponibile a 59 euro, con uno sconto del 41%.
Microonde da 20 litri combina riscaldamento e grill, così permette di passare dalle preparazioni quotidiane a piatti da gratinare. La funzione di scongelamento consente di selezionare il peso dell’alimento oppure il tempo, mentre l’interfaccia meccanica punta su comandi semplici e intuitivi.
Candy CMG2071M in offerta: sconto del 41% e prezzo di 59 euro
Il Candy CMG2071M costa 59 euro e beneficia di uno sconto del 41%. È un microonde a libera installazione con grill, pensato per riscaldare e scongelare gli alimenti e per aggiungere la funzione di gratinatura. Il prodotto è bianco e misura 45,2 × 33,5 × 26,2 cm. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso. Se cerchi un apparecchio che riunisca microonde e grill, il Candy CMG2071M è disponibile con uno sconto del 41%.
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Il forno a microonde Candy con il grill e la funzione di scongelamento
- Microonde e grill: consente di riscaldare e cuocere, ma anche di gratinare, riunendo due modalità di preparazione nello stesso apparecchio.
- Programma di scongelamento: puoi impostare il peso dell’alimento o il tempo, scegliendo il criterio più adatto a ciò che devi scongelare.
- Start Express: avvia il microonde alla massima potenza per 30 secondi, utile quando serve un riscaldamento rapido senza impostare un programma più articolato.
- Sei livelli di potenza e comandi meccanici: permettono di scegliere l’intensità e di usare un’interfaccia semplice, senza affidarsi a comandi complessi.
- Blocco di sicurezza: aiuta a prevenire l’accensione o l’utilizzo accidentale da parte dei bambini.
- Formato da 20 litri e libera installazione: le dimensioni di 45,2 × 33,5 × 26,2 cm aiutano a valutare lo spazio necessario sul piano o nel punto in cui collocarlo.
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FAQ
Sì, abbina la funzione microonde al grill, utile anche per gratinare.
Puoi selezionare il peso dell’alimento oppure impostare il tempo di scongelamento.
Misura 45,2 × 33,5 × 26,2 cm e ha una capacità di 20 litri.
Sì, è un modello a libera installazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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