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Il forno a microonde della Candy da 20 litri con grill e scongelamento è in offerta con uno sconto del 41% e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

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Il microonde Candy CMG2071M è disponibile a 59 euro, con uno sconto del 41%.

Microonde da 20 litri combina riscaldamento e grill, così permette di passare dalle preparazioni quotidiane a piatti da gratinare. La funzione di scongelamento consente di selezionare il peso dell’alimento oppure il tempo, mentre l’interfaccia meccanica punta su comandi semplici e intuitivi.

Candy CMG2071M in offerta: sconto del 41% e prezzo di 59 euro

Il Candy CMG2071M costa 59 euro e beneficia di uno sconto del 41%. È un microonde a libera installazione con grill, pensato per riscaldare e scongelare gli alimenti e per aggiungere la funzione di gratinatura. Il prodotto è bianco e misura 45,2 × 33,5 × 26,2 cm. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso. Se cerchi un apparecchio che riunisca microonde e grill, il Candy CMG2071M è disponibile con uno sconto del 41%.

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Il forno a microonde Candy con il grill e la funzione di scongelamento

Microonde e grill : consente di riscaldare e cuocere, ma anche di gratinare, riunendo due modalità di preparazione nello stesso apparecchio.

: consente di riscaldare e cuocere, ma anche di gratinare, riunendo due modalità di preparazione nello stesso apparecchio. Programma di scongelamento : puoi impostare il peso dell’alimento o il tempo, scegliendo il criterio più adatto a ciò che devi scongelare.

: puoi impostare il peso dell’alimento o il tempo, scegliendo il criterio più adatto a ciò che devi scongelare. Start Express : avvia il microonde alla massima potenza per 30 secondi, utile quando serve un riscaldamento rapido senza impostare un programma più articolato.

: avvia il microonde alla massima potenza per 30 secondi, utile quando serve un riscaldamento rapido senza impostare un programma più articolato. Sei livelli di potenza e comandi meccanici : permettono di scegliere l’intensità e di usare un’interfaccia semplice, senza affidarsi a comandi complessi.

: permettono di scegliere l’intensità e di usare un’interfaccia semplice, senza affidarsi a comandi complessi. Blocco di sicurezza : aiuta a prevenire l’accensione o l’utilizzo accidentale da parte dei bambini.

: aiuta a prevenire l’accensione o l’utilizzo accidentale da parte dei bambini. Formato da 20 litri e libera installazione: le dimensioni di 45,2 × 33,5 × 26,2 cm aiutano a valutare lo spazio necessario sul piano o nel punto in cui collocarlo.

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FAQ Il Candy CMG2071M ha la funzione grill? Sì, abbina la funzione microonde al grill, utile anche per gratinare. Come funziona lo scongelamento del Candy CMG2071M? Puoi selezionare il peso dell’alimento oppure impostare il tempo di scongelamento. Quanto misura il Candy CMG2071M? Misura 45,2 × 33,5 × 26,2 cm e ha una capacità di 20 litri. Il Candy CMG2071M si può installare liberamente? Sì, è un modello a libera installazione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.