Il forno Hisense è un affare per tutti: sconto record e prezzo speciale
Hisense O65226AXS, forno elettrico da incasso multifunzione con cavità da 77 litri, funzione pizza a 300°C, AirFry e pulizia a vapore è in sconto del 39%.
Tra cene in famiglia, teglie extra large e piatti diversi da gestire insieme, il forno tradizionale spesso non basta: tempi lunghi, cotture disomogenee e pulizia sempre faticosa. In questi giorni su Amazon il Hisense O65226AXS è proposto con uno sconto del 39%, portandoti a casa un forno elettrico da incasso multifunzione capiente e moderno a un prezzo decisamente più accessibile.
Questo modello punta tutto su una cavità XXL da 77 litri con termo ventilazione, pensata per gestire cotture multilivello senza punti freddi, e su funzioni smart come la Pizza 300°C per basi croccanti, la AirFry per piatti leggeri e la Steam Clean che sfrutta il vapore per semplificare la pulizia. Il tutto è racchiuso in un design moderno in inox anti-impronta, con display e manopole push-pull che si integrano facilmente nelle cucine più recenti.
Forno Hisense in offerta su Amazon: sconto del 39%, risparmi oltre 150 euro
La promo attiva su Amazon rende il Hisense O65226AXS particolarmente interessante per chi cerca un forno capiente e ricco di funzioni avanzate a un prezzo contenuto per la sua fascia. Con lo sconto del 39% il prezzo scende a 243,00€, con un risparmio di oltre 150 euro rispetto al listino, portando un modello di fascia medio-alta su una soglia più vicina ai forni base.
In questo momento puoi portarti a casa il Hisense O65226AXS a 243,00€, una cifra competitiva per chi vuole un forno da incasso con grande cavità, funzione pizza ad alta temperatura, modalità AirFry e pulizia a vapore. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con i consueti vantaggi in termini di spedizione rapida e gestione del reso legata alle condizioni della piattaforma.
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Il forno Hisenseda 77 litri e la funzione pizza a 300°C
Se ami cucinare per molte persone ma vuoi ridurre tempi e fatica, questo forno da incasso punta proprio su capacità, versatilità e praticità d’uso per semplificare la vita in cucina.
- Cavità XXL da 77 litri con termo ventilazione: lo spazio interno maggiorato ti permette di cuocere grandi teglie o più piatti insieme, con distribuzione uniforme del calore su più livelli per evitare zone bruciate o poco cotte.
- Funzione Pizza fino a 300°C: raggiunge temperature elevate ideali per pizze e focacce con base croccante e condimento ben cotto, avvicinando il risultato a quello di un forno professionale domestico.
- Preriscaldamento rapido (Rapid Preheat): arriva a 200°C in circa 5 minuti, così riduci i tempi morti e puoi iniziare prima la cottura, utile nella quotidianità quando hai poco tempo.
- Pulizia Steam Clean con vapore: un ciclo di circa 30 minuti ammorbidisce grasso e residui; basta poi una passata di panno per ripulire la cavità senza bisogno di detergenti aggressivi o lunghe sessioni di strofinamento.
- Funzione AirFry: permette di preparare patatine, verdure e snack croccanti usando poco o nessun olio, per una cucina più leggera senza rinunciare alla consistenza tipica della frittura.
- Funzione scongelamento rapido (Defrost): scongela gli alimenti in modo veloce mantenendo meglio le proprietà nutritive, ideale quando devi improvvisare una cena partendo dal freezer.
- Design moderno in inox anti-impronta: il frontale con display, manopole push-pull e vetro termo-riflettente si integra facilmente in cucine moderne, restando pulito e ordinato più a lungo grazie al trattamento anti-impronta.
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FAQ
Il forno Hisense O65226AXS offre una cavità XXL da 77 litri, ideale per cotture multilivello e teglie grandi.
Sì, integra una modalità Pizza che raggiunge i 300°C per ottenere una base croccante e una cottura uniforme.
La funzione Steam Clean usa il vapore per ammorbidire grasso e residui; dopo il ciclo basta passare un panno.
Sì, la funzione AirFry consente di preparare piatti croccanti con poco o nessun olio, riducendo i grassi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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