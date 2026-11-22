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Preparare pane e dolci con una crosta dorata, senza rinunciare a un vano capiente per cucinare per tutta la famiglia, è una necessità concreta in cucina. Il forno Electrolux Serie 500 è disponibile con uno sconto del 56%.

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Questo forno da incasso unisce il sistema SteamBake, che aggiunge vapore all’inizio della cottura, a un vano da 72 litri. Il vapore aiuta gli impasti a crescere e favorisce una crosta croccante e dorata. La funzione multilivello permette inoltre di distribuire il calore su più ripiani contemporaneamente, mentre AquaClean facilita la rimozione dei residui con l’aiuto del vapore.

Electrolux Serie 500 in offerta: sconto del 56% e prezzo di 324 euro

Per chi cerca un forno da incasso multifunzione con una cavità capiente, questa promozione propone il Electrolux Serie 500 a 324 euro, con uno sconto del 56%. La capienza di 72 litri è pensata per preparare più pietanze o cucinare per tutta la famiglia; la classe energetica indicata è A e la temperatura arriva fino a 275 °C. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza, tempi di reso o benefici legati a Prime.

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Il forno Electrolux con SteamBake da 72 litri e cottura multilivello

Quando si cucina spesso, serve un forno che sappia gestire preparazioni diverse e renda più pratiche le attività quotidiane. Il modello da incasso Electrolux offre funzioni pensate per accompagnare le fasi di cottura e pulizia:

SteamBake con vapore a inizio cottura : favorisce la crescita dell’impasto e aiuta a ottenere pane e dolci soffici all’interno, con una superficie croccante e dorata.

: favorisce la crescita dell’impasto e aiuta a ottenere pane e dolci soffici all’interno, con una superficie croccante e dorata. Vano da 72 litri : offre spazio per cucinare per tutta la famiglia. Il forno è progettato per una nicchia da 60 cm.

: offre spazio per cucinare per tutta la famiglia. Il forno è progettato per una nicchia da 60 cm. Cottura multilivello : l’elemento riscaldante circolare distribuisce il calore su più ripiani, così è possibile preparare più teglie in un’unica infornata.

: l’elemento riscaldante circolare distribuisce il calore su più ripiani, così è possibile preparare più teglie in un’unica infornata. Display timer a LED : consente di impostare durata e fine cottura e di controllare a che punto è la preparazione.

: consente di impostare durata e fine cottura e di controllare a che punto è la preparazione. Pulizia AquaClean : l’acqua versata nel vano genera vapore che ammorbidisce i residui, rendendoli più facili da rimuovere con un panno.

: l’acqua versata nel vano genera vapore che ammorbidisce i residui, rendendoli più facili da rimuovere con un panno. Classe energetica A e temperatura fino a 275 °C: caratteristiche utili per gestire diverse preparazioni nel forno da incasso.

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FAQ Quanta capacità ha il forno Electrolux Serie 500? Il vano ha una capacità di 72 litri. Come funziona la funzione SteamBake? Aggiunge vapore all’inizio della cottura per favorire la crescita dell’impasto e una crosta croccante e dorata. Il forno Electrolux Serie 500 permette di cuocere su più ripiani? Sì, la cottura multilivello distribuisce il calore su più ripiani contemporaneamente. Come si pulisce il forno con AquaClean? Si versa un po’ d’acqua nel vano: il vapore ammorbidisce i residui, che si possono rimuovere con un panno.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.