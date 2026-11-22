Electrolux Serie 500, il forno a incasso in offerta con uno sconto del 56%
Electrolux Serie 500, forno da incasso da 72 litri con cottura multilivello è in offerta con uno sconto del 56%.
Preparare pane e dolci con una crosta dorata, senza rinunciare a un vano capiente per cucinare per tutta la famiglia, è una necessità concreta in cucina. Il forno Electrolux Serie 500 è disponibile con uno sconto del 56%.
Questo forno da incasso unisce il sistema SteamBake, che aggiunge vapore all’inizio della cottura, a un vano da 72 litri. Il vapore aiuta gli impasti a crescere e favorisce una crosta croccante e dorata. La funzione multilivello permette inoltre di distribuire il calore su più ripiani contemporaneamente, mentre AquaClean facilita la rimozione dei residui con l’aiuto del vapore.
Electrolux Serie 500 in offerta: sconto del 56% e prezzo di 324 euro
Per chi cerca un forno da incasso multifunzione con una cavità capiente, questa promozione propone il Electrolux Serie 500 a 324 euro, con uno sconto del 56%. La capienza di 72 litri è pensata per preparare più pietanze o cucinare per tutta la famiglia; la classe energetica indicata è A e la temperatura arriva fino a 275 °C. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza, tempi di reso o benefici legati a Prime.
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Il forno Electrolux con SteamBake da 72 litri e cottura multilivello
Quando si cucina spesso, serve un forno che sappia gestire preparazioni diverse e renda più pratiche le attività quotidiane. Il modello da incasso Electrolux offre funzioni pensate per accompagnare le fasi di cottura e pulizia:
- SteamBake con vapore a inizio cottura: favorisce la crescita dell’impasto e aiuta a ottenere pane e dolci soffici all’interno, con una superficie croccante e dorata.
- Vano da 72 litri: offre spazio per cucinare per tutta la famiglia. Il forno è progettato per una nicchia da 60 cm.
- Cottura multilivello: l’elemento riscaldante circolare distribuisce il calore su più ripiani, così è possibile preparare più teglie in un’unica infornata.
- Display timer a LED: consente di impostare durata e fine cottura e di controllare a che punto è la preparazione.
- Pulizia AquaClean: l’acqua versata nel vano genera vapore che ammorbidisce i residui, rendendoli più facili da rimuovere con un panno.
- Classe energetica A e temperatura fino a 275 °C: caratteristiche utili per gestire diverse preparazioni nel forno da incasso.
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FAQ
Il vano ha una capacità di 72 litri.
Aggiunge vapore all’inizio della cottura per favorire la crescita dell’impasto e una crosta croccante e dorata.
Sì, la cottura multilivello distribuisce il calore su più ripiani contemporaneamente.
Si versa un po’ d’acqua nel vano: il vapore ammorbidisce i residui, che si possono rimuovere con un panno.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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