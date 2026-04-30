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Sconto del 53% e prezzo in picchiata per il forno a microonde Samsung con piatto doratore e Quick Defrost. Scopri l’offerta e approfittane ora.

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Se cerchi un elettrodomestico pratico per cucinare e riscaldare con risultati davvero gustosi, il Samsung MG23K3515CSE1 è protagonista di una promo da non perdere con uno sconto del 53%. Un forno a microonde con grill e funzione di cottura croccante che punta tutto su semplicità e versatilità, ideale per la cucina di ogni giorno.

Samsung MG23K3515CSE1

Solido e intuitivo nell’uso, questo modello valorizza la preparazione dei piatti grazie al piatto doratore, che aiuta a ottenere superfici ben dorate e consistenze fragranti. Spiccano anche la praticità dei programmi automatici e l’efficacia di Quick Defrost, che scongela in modo omogeneo senza cuocere i bordi. La capacità da 23 litri lo rende adatto all’uso quotidiano e il design sobrio si integra bene in cucina.

Samsung MG23K3515CSE1 in offerta su Amazon: sconto del 53%

L’offerta rende il prezzo particolarmente interessante: il forno a microonde è proposto a 99,00€. All’interno della pagina dedicata trovi tutti i dettagli dell’iniziativa; in particolare, il Samsung MG23K3515CSE1 è disponibile con uno sconto del 53%. Nessuna complicazione: selezioni il prodotto e completi l’ordine in pochi passaggi.

Il forno a microonde Samsung con la cottura croccante e Quick Defrost

Cuocere, gratinare e riscaldare con risultati migliori è più semplice grazie al grill combinato e al piatto doratore, pensati per esaltare la cottura croccante. La gestione quotidiana è facilitata dai programmi automatici che impostano modalità, tempo e temperatura ideali, mentre Quick Defrost ti aiuta a scongelare in modo uniforme e veloce con programmi dedicati.

Sotto la scocca trovi una potenza microonde da 800 W e una potenza grill da 1100 W, con capacità da 23 litri per piatti standard: dimensioni giuste per famiglie e coppie. L’interno è in smalto ceramico, antibatterico al 99,9%, resistente ai graffi e semplice da pulire, e non mancano la funzione deodorizzazione e quella mantieni caldo per servire le pietanze alla temperatura ottimale.

Completano il quadro il piatto doratore incluso e il formato compatto (LxAxP: 48,9 x 27,5 x 39,2 cm), pensato per trovare posto senza fatica in cucina. Un pacchetto equilibrato che punta su praticità e risultati convincenti a un prezzo accessibile.

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