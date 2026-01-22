Forno a microonde in sconto al 49%: ribasso per Candy Idea

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Forno a microonde con grill 20L, Defrost, Start Express e Child Lock: Candy Idea oggi in forte sconto su Amazon per una cucina pratica e versatile.

Se cerchi un forno a microonde con grill pratico e intuitivo per la cucina di tutti i giorni, questa è un’ottima occasione: su Amazon il Candy Idea è proposto con uno sconto del 49%. L’uso è semplice grazie ai comandi immediati e al display chiaro, mentre il riscaldamento uniforme e il grill aiutano a ottenere piatti ben dorati in poco tempo. La gestione della ventilazione di raffreddamento entra in azione solo quando serve, pensata per proteggere le componenti e durare più a lungo.

All’occorrenza, il Defrost si dimostra preciso e evita cotture indesiderate sui bordi, mentre la funzione Start Express permette di avviare subito alla massima potenza, aggiungendo 30 secondi con ogni pressione. Un alleato compatto che si integra bene in cucina e punta su facilità d’uso e versatilità quotidiana.

Candy Idea: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Candy Idea è in offerta a 65,85€ con sconto del 49%. Considerando il taglio applicato, il risparmio è di circa 63,27€ rispetto al prezzo di listino stimato. Un’occasione concreta per portarsi a casa un microonde con grill completo di funzioni utili senza spendere troppo.

Candy Idea: le caratteristiche tecniche

Questo modello unisce praticità e sicurezza: capacità da 20 litri, potenza di 700W e 6 livelli per adattare la cottura a ogni preparazione. La funzione Grill aggiunge croccantezza a pizze e gratin, mentre la modalità combinata microonde+grill accelera i tempi mantenendo una doratura uniforme. Il programma Defrost gestisce lo scongelamento impostando il tempo in base al peso, così da preservare gusto e consistenza.

I comandi Easy Touch rendono l’uso immediato: selezioni il peso e il microonde imposta automaticamente tempo e potenza. Con Start Express attivi la massima potenza per 30 secondi (estendibili con pressioni successive). Non mancano la sicurezza del Child Lock e il supporto all’ecosistema app hOn per suggerimenti extra. Il design compatto a libera installazione misura 45,2 x 33,5 x 26,2 cm, finitura Argento; la ventilazione di raffreddamento entra in funzione al bisogno per proteggere il sistema. Codice modello: CMG2071DS.

