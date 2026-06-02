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La vita aliena potrebbe essere molto diversa da quella umana: le ipotesi in merito sono tante e chiariscono le possibili caratteristiche degli alieni

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Le opere di fantascienza, in tante occasioni, hanno provato a immaginare la vita aliena, cercando di ipotizzare l’aspetto e le caratteristiche di altri esseri viventi nell’universo. Nella maggior parte dei casi, si tende a immaginare degli esseri umanoidi, con caratteristiche molto simili agli umani e, magari, con qualche piccola aggiunta, legata sempre al mondo naturale terrestre.

Secondo André Antunes, microbiologo e preside dell’Istituto di Scienze e Ambiente dell’Università di Saint Joseph a Macao, la fantascienza ha contribuito a consolidare un’immagine molto precisa degli alieni. Secondo una sua dichiarazione riportata da National Geographic, “si tende ad avere una forte predilezione per forme di vita umanoidi che sono più o meno esattamente come noi, o comunque molto simili a noi. L’immaginario collettivo è stato a lungo popolato da questo scenario di omini verdi“.

Le ipotesi alternative sono tante. Diversi scienziati, partendo dalla Terra, stanno studiando le possibili evoluzioni della vita extraterrestre anche con forme e caratteristiche ben diverse dagli esseri umani. Si tratta di uno scenario che non può essere escluso e che va approfondito per avere una maggiore comprensione della questione e della possibile evoluzione della vita.

Gli alieni sono diversi dall’uomo?

Tra le ipotesi sulla vita aliena c’è quella che vede la possibilità che questa si sia sviluppata assumendo caratteristiche e forme ben diverse dall’essere umano. Per questo, molti studi partono da forme di vita sviluppatesi sulla Terra seguendo binari completamente diversi.

È il caso, ad esempio, dei microbi, che possono sopravvivere in ambienti anche molto ostili, ma anche dei grandi mammiferi marini, che anche solo per dimensioni non sono in alcun modo paragonabili agli umani.

La vita microbica è, probabilmente, quella più affascinante per questo tipo di studi, anche perché potrebbe esistere nel sistema solare, con organismi che potrebbero vivere in condizioni estreme, come quelle di Marte o dei mondi oceanici ghiacciati di Europa, satellite di Giove. Spesso si parla anche di insetti alieni.

Alexandre Rosado, professore di bioscienze presso la King Abdullah University of Science and Technology, sottolinea: “Se dovessimo trovare anche un semplice microbo al di fuori della Terra, ad esempio in una salamoia marziana o sotto la crosta ghiacciata di Europa, ciò risponderebbe a una delle domande più fondamentali della scienza: la vita è un raro incidente o una conseguenza naturale della chimica planetaria“.

Ricordiamo che sul tema ci sono da considerare diverse teorie sull’esistenza degli alieni.

Una vita differente

Le forme di vita aliene, quindi, potrebbero essere molto diverse da come le immaginiamo quando pensiamo ad alieni umanoidi, magari con un colore della pelle o un volto diverso da quello degli esseri umani.

Gli alieni potrebbero assumere un’anatomia che non segue quella umana e potrebbero anche avere un linguaggio basato su forme di comunicazione non comprensibili per noi.

Le ipotesi sono tante e, in assenza di riscontri diretti, si continueranno a effettuare esperimenti per capire in che modo la vita sia realmente in grado di svilupparsi.

Il futuro della ricerca di vita aliena è legato anche all’esplorazione spaziale e alla possibilità di andare alla ricerca di tracce di altri esseri viventi su pianeti e lune del sistema solare, con l’obiettivo di espandere la conoscenza dell’umanità e capire se davvero c’è vita nell’universo e, soprattutto, quali forme questa vita può assumere.