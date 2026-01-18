Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

È riemersa dal bacino Rodman Reservoir una "foresta fantasma" in Florida: ecco perché si parla della necessità di un restauro dell’ecosistema locale

Dalle acque scure di un grande bacino artificiale tornano alla luce alberi “pietrificati”, sorgenti perdute e un pezzo di storia ambientale statunitense. Si tratta di quella che è stata definita la “foresta fantasma” della Florida, e il suo riemergere accende il dibattito sul futuro di un intero ecosistema.

La “foresta fantasma” della Florida riemerge dal Rodman Reservoir

Florida settentrionale: lungo il corso dell’Ocklawaha River l’abbassamento periodico delle acque del Rodman Reservoir ha fatto riapparire qualcosa che non si vedeva da oltre sessant’anni. Parliamo di migliaia di tronchi spezzati, cippi di cipresso, radici annerite dal tempo, residui di una foresta che un tempo cresceva in una vasta palude di querce, olmi, aceri e palme. I tronchi emergono come scheletri dal fondale, dando forma a quella che molti visitatori hanno ormai ribattezzato la “foresta fantasma” della Florida.

Il fenomeno si è verificato nell’autunno 2025, quando il Dipartimento per la Protezione Ambientale della Florida ha avviato una delle consuete “drawdown”, ovvero la temporanea riduzione del livello del bacino per contenere la vegetazione invasiva e migliorare la navigazione.

La diga che ha creato il bacino, lunga oltre due chilometri, fu costruita negli anni Sessanta per il progetto federale del Cross Florida Barge Canal, poi bloccato nel 1971 dal presidente Richard Nixon a causa del suo impatto devastante sugli ecosistemi.

Un fiume antico e una bellezza che sembrava perduta

L’Ocklawaha è uno dei corsi d’acqua più antichi della Florida. Scorre per circa 74 miglia dalle zone centrali dello Stato fino al fiume St. Johns e, per millenni, ha rappresentato un corridoio naturale per fauna, popolazioni native e, in epoca più recente, per i primi viaggiatori americani.

Nell’Ottocento la sua navigazione era considerata un’esperienza quasi fiabesca: la scrittrice Harriet Beecher Stowe lo definì “un viaggio nel paese delle fate”, mentre il poeta Sidney Lanier lo chiamò “il corso d’acqua più dolce del mondo”.

Con la costruzione della diga e l’allagamento di circa 16 miglia di fiume, oltre 20 sorgenti naturali e intere foreste furono sommerse. Oggi, durante l’abbassamento delle acque, alcune di quelle sorgenti tornano a farsi vedere.

La Tobacco Patch Spring e la Cannon Spring, in particolare, sono riemerse come oasi turchesi nel fango, offrendo un raro sguardo su come potrebbe apparire l’Ocklawaha se venisse liberato.

Il restauro dell’ecosistema Florida: una partita ambientale ed economica

La riemersione della foresta sott’acqua non è solo uno spettacolo suggestivo, ma il simbolo di un dibattito molto concreto sul restauro dell’ecosistema in Florida. Nel 2026 il Parlamento statale ha in programma di valutare il Northeast Florida Rivers, Springs, and Community Investment Act, un piano che punta alla progressiva rimozione della diga e al ripristino del corso naturale del fiume, con investimenti stimati in circa 75 milioni di dollari.

Secondo i rapporti citati nel testo originale, la diga rappresenta una barriera critica per la fauna acquatica. Un documento dello U.S. Fish and Wildlife Service osserva come molte specie di pesci tentino di risalire il corso del fiume senza riuscirci, mentre i lamantini – già in difficoltà per la perdita delle praterie marine – avrebbero bisogno dell’accesso alle sorgenti calde dell’Ocklawaha e del vicino Silver River per sopravvivere agli inverni.

La restaurazione non riguarda solo gli animali. Le comunità locali, che negli anni Sessanta avevano perso attività turistiche e insediamenti a causa dell’esproprio delle terre, vedono oggi nel progetto una possibilità di rinascita economica basata su ecoturismo, pesca sostenibile e valorizzazione del paesaggio naturale.

Un interrogativo per il futuro dall’ecosistema sommerso

La “foresta fantasma” della Florida resterà visibile solo per pochi mesi, prima che le acque del Rodman Reservoir tornino a coprirla. Ma la sua apparizione ha già riacceso l’immaginazione collettiva e il confronto tra interessi ambientali, economici e politici. In gioco c’è la memoria ancora viva di un ecosistema sommerso e la prova concreta che la natura, se le viene restituito spazio, è pronta a riprenderselo.

Per ora, tra i tronchi sbiancati e le sorgenti riemerse, turisti, biologi e abitanti locali osservano questo paesaggio sospeso nel tempo. Ed è un paesaggio che racconta, meglio di qualsiasi discorso, cosa significa davvero pensare a un restauro ambientale.