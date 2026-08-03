Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Molti utenti stanno inserendo una foglia di alloro nella cover del proprio cellulare, seguendo un trend nato sui social. Ecco perché lo fanno

Grazie ai social network come TikTok e Instagram, in questi ultimi mesi si sta diffondendo un nuovo trend molto particolare. Tante persone, infatti, stanno inserendo una foglia di alloro nella cover del cellulare e non solo come elemento estetico, pensato per abbellire lo smartphone (soprattutto quando si utilizza una custodia trasparente). Ecco perché sempre più utenti stanno seguendo questo nuovo trend e a che serve avere una foglia di alloro all’interno della cover del proprio dispositivo.

Un fenomeno virale

Posizionare una foglia di alloro nella cover del cellulare è oggi una pratica molto diffusa, grazie, come detto, alla vetrina dei social network che ha contribuito alla creazione di questo fenomeno.

Non è chiaro come sia nata questa moda, ma secondo varie fonti si tratta di un sistema che serve per avere un promemoria sui propri obiettivi. La foglia diventa, quindi, un simbolo e non solo un semplice ornamento.

In alcuni casi, il trend prevede anche la possibilità di esprimere un desiderio al momento dell’inserimento della foglia all’interno della cover del proprio dispositivo, per un mix tra spiritualità e scaramanzia.

Ricordiamo che le foglie di alloro sono associate oggi alla protezione, agli auguri di buona fortuna e di obiettivi raggiunti in numerose tradizioni culturali e rituali domestici.

A cosa serve?

Come spesso accade ad altri fenomeni di questo tipo nati sui social, la foglia di alloro all’interno della cover dello smartphone non ha un’utilità pratica.

Chiaramente, non c’è nessuna prova scientifica che la presenza della foglia possa garantire una maggiore fortuna all’utente o possa aiutare a vedere i propri desideri concretizzarsi.

Anche per quanto riguarda gli aspetti tecnici legati al funzionamento del dispositivo, la presenza della foglia non ha alcuna finalità ben precisa.

Posizionare una foglia di alloro tra la cover e lo smartphone, infatti, non migliora lo smaltimento del calore e non aiuta il telefono a ottenere prestazioni superiori durante l’estate, quando il rischio di surriscaldamento è concreto.

Non si tratta di un trucco “tech” ma di un semplice trend che sta spopolando online, grazie ad alcuni influencer su social come TikTok e Instagram.

Anche se non comporta vantaggi “concreti”, una foglia di alloro non ha alcun effetto collaterale, a condizione di utilizzare solo foglie asciutte e in buone condizioni.

Si tratta, quindi, di un gesto simbolico, che non ha nulla a che vedere con l’elettronica, il funzionamento dell’hardware e del software.

La foglia può diventare un ornamento e un modo per abbellire il proprio smartphone, ricorrendo a una cover trasparente in grado di far vedere bene la foglia stessa, dopo il posizionamento.

Staremo a vedere se in futuro questo trend continuerà a crescere e a catturare un numero sempre maggiore di utenti oppure se sarà soppiantato da una nuova moda legata all’utilizzo dello smartphone che oggi, come da diversi anni, non è solo un dispositivo tech ma è anche un vero e proprio accessorio da portare con sé.