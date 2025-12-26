Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Avvistamento di una foca monaca a Marina di Ravenna: perché potrebbe essere la stessa osservata a Venezia e rappresentare un segnale positivo ambientale

123RF

Una nuova e sorprendente segnalazione evidenzia il recente ritorno della foca monaca a Marina di Ravenna, confermando come l’Adriatico settentrionale, seppur episodicamente, sia in grado di ospitare una delle specie più rare del Mediterraneo. Dopo l’avvistamento nella laguna veneta, la presenza di questo mammifero marino lungo le coste dell’Emilia-Romagna riaccende l’attenzione del mondo scientifico – e anche quella pubblica – su un evento di grande valore naturalistico.

Foca monaca a Marina di Ravenna: il nuovo avvistamento

Nelle acque antistanti l’imboccatura portuale di Marina di Ravenna è stata confermata la presenza di una foca monaca del Mediterraneo, osservata mentre emergeva e si immergeva ripetutamente a breve distanza dalla costa.

L’animale si muoveva con naturalezza in un’area caratterizzata da un’elevata concentrazione di pesce, elemento fondamentale per spiegare la sua permanenza temporanea. L’avvistamento ha attirato l’attenzione di diportisti e operatori del mare, ma è stato gestito con grande cautela per evitare disturbi all’esemplare.

Foca monaca in Italia: vederla è un evento sempre più raro

Ogni avvistamento di foca monaca in Italia rappresenta un fatto davvero eccezionale. La specie, scientificamente nota come Monachus monachus, infatti è considerata in pericolo critico di estinzione e conta oggi poche centinaia di individui concentrati soprattutto nel Mediterraneo orientale.

La sua comparsa lungo le coste italiane, e in particolare nel Nord Adriatico, è un segnale importante che stimola nuove riflessioni sulla capacità di adattamento della specie e sul miglioramento delle condizioni ambientali, seppur localizzato.

La ricerca scientifica e il monitoraggio

Il recente episodio a Marina di Ravenna è stato seguito da ricercatori specializzati che hanno documentato l’animale attraverso osservazioni dirette e materiale fotografico. Le attività si sono svolte mantenendo una distanza di sicurezza e con motori spenti, nel pieno rispetto delle buone pratiche di monitoraggio della fauna marina.

I dati raccolti saranno ora analizzati per comprendere se si tratti dello stesso individuo segnalato in precedenza lungo il Ravennate o di quello osservato nella laguna veneta, al fine di rafforzare le conoscenze sui movimenti della foca monaca nell’Adriatico.

Foca monaca a Venezia e nell’Adriatico settentrionale: un possibile collegamento

Il precedente avvistamento di una foca monaca a Venezia ha aperto nuove ipotesi sulla presenza occasionale della specie nel settore settentrionale del mare Adriatico. Le distanze percorse da questi mammiferi possono superare diverse centinaia di chilometri, rendendo plausibile un collegamento tra le diverse segnalazioni.

L’Adriatico, storicamente parte dell’areale della specie, potrebbe quindi tornare a essere frequentato sporadicamente, soprattutto in zone tranquille e ricche di risorse alimentari.

Foca monaca nel Mediterraneo: perché questi ritorni sono importanti

La foca monaca nel Mediterraneo è un indicatore biologico di grande valore. La sua presenza suggerisce ambienti marini relativamente favorevoli e contribuisce a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela degli ecosistemi costieri.

Il ritorno della foca monaca a Marina di Ravenna è anche un invito a proseguire con politiche di conservazione, ricerca scientifica e rispetto del mare. Ogni nuovo avvistamento arricchisce il quadro conoscitivo della specie e rafforza l’idea che la tutela della biodiversità non sia solo una necessità ambientale, ma anche un patrimonio culturale e scientifico da preservare per le generazioni future.