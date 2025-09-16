Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

123RF

Il futuro dei principali fiumi europei – dal Rodano al Reno, dal Danubio al Po – dipende dai ghiacciai alpini. Il loro rapido scioglimento sta già modificando il ciclo dell’acqua e minaccia l’equilibrio idrico del continente.

I ghiacciai come torri d’acqua d’Europa

I ghiacciai delle Alpi sono da sempre considerati le “torri d’acqua” d’Europa: riserve naturali che accumulano neve e ghiaccio durante l’inverno per rilasciare acqua in estate. Questa funzione è fondamentale per i fiumi più grandi d’Europa, come il Rodano, il Reno, il Danubio e il Po, che ricevono un apporto costante di liquidi di fusione nei mesi più caldi, compensando la riduzione delle piogge estive.

Ma questo meccanismo millenario oggi è compromesso. Secondo i chi studia i ghiacciai, le temperature nel continente stanno crescendo al doppio della media globale, accelerando la perdita di ghiaccio. Negli ultimi cento anni, i ghiacciai svizzeri hanno perso circa due terzi del loro volume, un dato che rende tangibile il cambiamento climatico in atto.

Il ritiro del ghiacciaio del Rodano e il rischio per i fiumi

Un simbolo di questa trasformazione è il ghiacciaio del Rodano, la sorgente del fiume che attraversa Svizzera e Francia. Qui i ricercatori dell’ETH di Zurigo registrano un arretramento di diversi metri l’anno, sia in spessore sia in lunghezza. Se la tendenza attuale prosegue, entro la fine del secolo questo ghiacciaio potrebbe scomparire del tutto, privando il fiume della sua principale fonte di acqua estiva.

Lo stesso scenario minaccia gli altri bacini glaciali che alimentano il Reno, il Danubio e il Po. La scomparsa dei ghiacciai non solo ridurrà la portata dei fiumi, ma ne modificherà anche la stagionalità: l’acqua che oggi scorre in estate sarà concentrata in primavera, quando le nevi si scioglieranno tutte insieme.

Crisi idrica e impatto economico

L’impatto di questo fenomeno è già evidente. Nel porto fluviale di Duisburg, in Germania, il Reno ha registrato negli ultimi anni livelli sempre più bassi, al punto da rallentare il trasporto di merci e costringere le aziende di navigazione a progettare chiatte capaci di galleggiare in acque poco profonde.

Episodi simili si sono verificati in Italia con il Po, dove le estati siccitose hanno messo in crisi l’agricoltura della Pianura Padana. La crisi idrica in Europa è quindi legata a doppio filo al ritiro dei ghiacciai alpini e rischia di diventare strutturale se le temperature continueranno a salire.

Il cambiamento climatico reso visibile

I ghiacciai sono tra gli indicatori più chiari del cambiamento climatico perché la loro ritirata è misurabile e visibile anno dopo anno. Un innalzamento medio di un solo grado nella temperatura globale ha prodotto un impatto enorme su queste masse di ghiaccio, con conseguenze a cascata su fiumi, ecosistemi e comunità umane.

La perdita di ghiaccio significa meno acqua disponibile in estate, maggiori rischi di frane e un futuro incerto per milioni di europei che dipendono da queste risorse per l’energia idroelettrica, l’irrigazione e il trasporto fluviale.

Un futuro da ripensare

Gli esperti avvertono che senza una drastica riduzione delle emissioni di gas serra, il ritiro dei ghiacciai proseguirà fino a portarli quasi all’estinzione. Ciò obbligherà l’Europa a ripensare la gestione delle sue risorse idriche, a potenziare gli invasi e a sviluppare strategie di adattamento.

La sfida non riguarda solo la salvaguardia di paesaggi iconici, ma la sopravvivenza stessa del delicato equilibrio idrico che ha sostenuto per secoli i fiumi più grandi d’Europa.