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La Xiaomi Smart Band 10 è in offerta a meno di 40 euro. Fitness tracker con display AMOLED, autonomia fino a 21 giorni e oltre 150 modalità sportive.

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Vuoi seguire attività fisica e riposo senza dover ricaricare spesso un altro dispositivo? La Xiaomi Smart Band 10 è disponibile con uno sconto del 27%.

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Questo fitness tracker punta su una combinazione di funzioni per il movimento e il benessere quotidiano. Offre oltre 150 modalità sportive, monitora il battito durante l’attività e registra le fasi e la qualità del sonno. Il display AMOLED da 1,72 pollici raggiunge una luminosità dichiarata di 1.500 nit e regola automaticamente la luminosità; la batteria, con uso standard, può arrivare fino a 21 giorni. La struttura ha una cassa in alluminio.

Xiaomi Smart Band 10 in offerta: sconto del 27% e circa 14,80 euro di risparmio

Il prezzo indicato per la Xiaomi Smart Band 10 è di 39,99 euro, con uno sconto del 27%. In base alla percentuale e al prezzo attuale, il risparmio è di circa 14,80 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito nello sconto. Non sono disponibili informazioni su eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi verificare la disponibilità e le condizioni aggiornate mentre Xiaomi Smart Band 10 è in vendita a 39,99 euro.

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Il fitness tracker Xiaomi con il display AMOLED da 1,72 pollici e la batteria fino a 21 giorni

Se cerchi un dispositivo da portare con te durante la giornata e durante l’attività sportiva, questo tracker riunisce schermo, funzioni per il movimento e monitoraggio del sonno. Ecco cosa offrono le sue caratteristiche:

Display AMOLED da 1,72 pollici : la luminosità dichiarata arriva a 1.500 nit e la regolazione automatica aiuta a adattare lo schermo alle condizioni di luce. La frequenza di aggiornamento è di 60 Hz.

: la luminosità dichiarata arriva a 1.500 nit e la regolazione automatica aiuta a adattare lo schermo alle condizioni di luce. La frequenza di aggiornamento è di 60 Hz. Autonomia fino a 21 giorni con uso standard : una durata pensata per ridurre la frequenza delle ricariche, senza dover collegare il tracker ogni giorno.

: una durata pensata per ridurre la frequenza delle ricariche, senza dover collegare il tracker ogni giorno. Oltre 150 modalità sportive : puoi scegliere fra numerose attività e abbinare l’allenamento al monitoraggio avanzato del battito.

: puoi scegliere fra numerose attività e abbinare l’allenamento al monitoraggio avanzato del battito. Monitoraggio del sonno : la registrazione delle fasi e della qualità del riposo offre informazioni sulle proprie abitudini notturne.

: la registrazione delle fasi e della qualità del riposo offre informazioni sulle proprie abitudini notturne. Cassa in alluminio: la struttura multimateriale e colorata completa il design del dispositivo.

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FAQ Quanto dura la batteria della Xiaomi Smart Band 10? L’autonomia dichiarata arriva fino a 21 giorni con uso standard. Che display ha la Xiaomi Smart Band 10? Ha un display AMOLED da 1,72 pollici, luminosità fino a 1.500 nit e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Quante modalità sportive offre? Il fitness tracker offre oltre 150 modalità sportive e il monitoraggio avanzato del battito. La Xiaomi Smart Band 10 monitora il sonno? Sì, include il monitoraggio delle fasi e della qualità del sonno.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.