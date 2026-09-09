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Vuoi tenere sotto controllo allenamenti, notifiche e sonno senza spendere una fortuna e senza dover ricaricare lo smartwatch ogni giorno? In queste ore la fitness band Samsung Galaxy Fit3 è proposta con uno sconto del 40%, una cifra interessante per portarsi al polso un dispositivo leggero con display AMOLED ben visibile e funzioni avanzate per chi pratica sport con costanza.

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Questa smartband punta tutto sull’equilibrio tra semplicità e completezza: lo schermo da 1,6 pollici facilita la lettura di dati e notifiche, la batteria a lunga durata arriva fino a circa 13 giorni con una singola carica e il tracciamento automatico degli allenamenti copre oltre 100 esercizi. A questo si aggiungono il monitoraggio del sonno e dell’ossigenazione del sangue, oltre a funzioni di sicurezza come il rilevamento cadute e SOS, pensate per offrire un supporto in più durante la giornata.

Samsung Galaxy Fit3 in offerta: sconto del 40%, la fitness band a 39 euro

La promozione su Amazon rende il Samsung Galaxy Fit3 particolarmente competitivo nella fascia delle smartband economiche: puoi portarti a casa il Samsung Galaxy Fit3 a soli 39,00€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino. Un valore interessante per chi cerca un dispositivo compatto ma completo, senza salire sui prezzi degli smartwatch tradizionali.

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La fitness band Samsung con il display AMOLED da 1,6 pollici e la batteria fino a 13 giorni

Se stai cercando un modo semplice per tenere sotto controllo attività fisica e abitudini di riposo, questa fitness band punta su schermo leggibile, autonomia elevata e funzioni di monitoraggio complete per accompagnarti tutto il giorno.

Display AMOLED rettangolare da 1,6" : lo schermo ampio facilita la consultazione di statistiche, messaggi e controlli musicali, così non devi continuamente tirare fuori lo smartphone dalla tasca.

: lo schermo ampio facilita la consultazione di statistiche, messaggi e controlli musicali, così non devi continuamente tirare fuori lo smartphone dalla tasca. Batteria a lunga durata con monitoraggio fino a 13 giorni: puoi indossare il bracciale praticamente sempre, giorno e notte, senza l’ansia di ricaricarlo di continuo; in mezz’ora arrivi già a circa il 65% di autonomia.

con monitoraggio fino a 13 giorni: puoi indossare il bracciale praticamente sempre, giorno e notte, senza l’ansia di ricaricarlo di continuo; in mezz’ora arrivi già a circa il 65% di autonomia. Oltre 100 allenamenti tracciati con rilevamento automatico di diverse attività: ideale se alterni corsa, camminata e altri sport e vuoi avere uno storico delle tue sessioni senza dover impostare ogni volta il tipo di esercizio.

con rilevamento automatico di diverse attività: ideale se alterni corsa, camminata e altri sport e vuoi avere uno storico delle tue sessioni senza dover impostare ogni volta il tipo di esercizio. Monitoraggio sonno e ossigeno nel sangue : raccoglie dati su qualità del riposo e livelli di SpO2 per aiutarti a capire se stai dormendo davvero bene e dove puoi migliorare la tua routine notturna.

: raccoglie dati su qualità del riposo e livelli di SpO2 per aiutarti a capire se stai dormendo davvero bene e dove puoi migliorare la tua routine notturna. Rilevamento cadute e SOS : le funzioni di sicurezza aggiuntive forniscono un supporto in più nelle situazioni di emergenza, particolarmente utile per chi si allena all’aperto o vive da solo.

: le funzioni di sicurezza aggiuntive forniscono un supporto in più nelle situazioni di emergenza, particolarmente utile per chi si allena all’aperto o vive da solo. Resistenza IP68 e barometro : la protezione contro acqua e polvere, insieme al sensore barometrico, rende il dispositivo adatto anche ad attività all’aperto più impegnative.

: la protezione contro acqua e polvere, insieme al sensore barometrico, rende il dispositivo adatto anche ad attività all’aperto più impegnative. Gestione notifiche e musica: puoi vedere rapidamente messaggi e notifiche e controllare la riproduzione audio direttamente dal polso, riducendo al minimo le distrazioni con lo smartphone.

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FAQ Quanto dura la batteria di Samsung Galaxy Fit3 con uso normale? Con un uso tipico la batteria di Samsung Galaxy Fit3 può arrivare fino a circa 13 giorni con una singola carica. Samsung Galaxy Fit3 è adatto per monitorare diversi sport? Sì, Samsung Galaxy Fit3 traccia oltre 100 allenamenti e riconosce automaticamente varie attività fisiche. Samsung Galaxy Fit3 monitora anche il sonno e l’ossigeno nel sangue? Sì, la fitness band offre monitoraggio del sonno e dei livelli di ossigeno nel sangue per dati più completi sul benessere. Samsung Galaxy Fit3 è resistente ad acqua e polvere? Samsung Galaxy Fit3 ha certificazione IP68, quindi è resistente ad acqua e polvere ed è adatto all’uso quotidiano e sportivo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.