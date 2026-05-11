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Google rilascia i wearable Fitbit Air: smartwatch senza schermo, più autonomia e monitoraggio continuo per fitness e salute.

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Google presenta Fitbit Air, un tracker senza schermo che monitora attività, sonno e parametri vitali integrandosi con Google Health.

Il dispositivo punta a ridurre distrazioni rispetto agli smartwatch tradizionali offrendo sensori avanzati e sincronizzazione con l'app.

L'integrazione con l'IA Gemini e Google Health Coach offre consigli personalizzati, mentre funzioni avanzate potrebbero richiedere abbonamento.

Google punta su un’idea diversa dal solito smartwatch: meno notifiche, meno distrazioni e più attenzione al benessere personale. Fitbit Air, il nuovo wearable associato all’universo Google Health, promette infatti monitoraggio continuo di attività fisica, sonno e parametri vitali senza utilizzare uno schermo tradizionale. La scelta guarda a chi vuole tenere sotto controllo salute e allenamenti senza avere un altro display sempre acceso al polso.

Un fitness tracker che va controcorrente

Negli ultimi anni il mercato degli smartwatch fitness si è riempito di modelli sempre più articolati, ricchi di app, notifiche e funzioni spesso sovrapposte a quelle dello smartphone.

Fitbit Air, invece, prova a seguire la direzione opposta: eliminare il superfluo e lasciare spazio soltanto alle funzioni legate a salute, attività fisica e recupero.

Il dispositivo si presenta come un tracker leggero, sottile e pensato per essere indossato tutto il giorno, anche durante il sonno.

L’assenza dello schermo, però, non fa rinunciare l’utente ai dati.Tutte le informazioni vengono raccolte tramite sensori avanzati e sincronizzate con l’app Google Health.

L’idea di fondo è semplice: monitorare senza interrompere o interferire con la quotidianità. Una filosofia che potrebbe convincere soprattutto chi considera gli smartwatch tradizionali troppo invasivi o poco pratici nella vita di tutti i giorni.

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Google Health e l’integrazione con Gemini

La vera novità di Fitbit Air non è soltanto l’hardware, ma il software che lo accompagna. Google sta infatti spingendo molto sull’integrazione tra il tracker e Google Health Coach, un sistema basato sull’intelligenza artificiale Gemini.

Secondo quanto presentato dall’azienda, il coach digitale sarebbe in grado di creare programmi personalizzati tenendo conto di sonno, recupero fisico, attività svolta e obiettivi dell’utente. Non soltanto allenamenti, quindi, ma anche suggerimenti legati al riposo e alle abitudini quotidiane.

Tra le funzioni più interessanti ci sono i riepiloghi del sonno, le statistiche proattive e i consigli adattivi che cambiano in base ai progressi registrati dal dispositivo. Un approccio che punta a trasformare il wearable in una sorta di assistente personale dedicato alla salute digitale.

Naturalmente molte funzioni avanzate risultano collegate all’abbonamento Google Health Premium, elemento che potrebbe far discutere chi preferisce evitare servizi a pagamento per utilizzare dispositivi già acquistati.

A chi può interessare davvero Fitbit Air

Il progetto sembra rivolgersi a un pubblico molto preciso. Fitbit Air potrebbe attirare chi desidera monitorare passi, battito cardiaco, qualità del sonno e recupero fisico senza trasformare lo smartwatch indossato al polso in un secondo smartphone.

L’assenza del display può diventare un vantaggio soprattutto per chi lavora molte ore al computer e vuole ridurre notifiche e distrazioni continue. Anche il design minimale gioca un ruolo importante: il tracker punta infatti a essere discreto, leggero e facile da indossare in ogni contesto, dall’ufficio alla palestra.

Google insiste molto anche sul comfort, con cinturini pensati per un utilizzo continuativo e materiali resistenti ad acqua e sudore.

L’autonomia dichiarata fino a una settimana rappresenta inoltre un altro elemento interessante rispetto a molti smartwatch tradizionali che richiedono ricariche quasi quotidiane.

Il mercato dei wearable cambia direzione?

L’arrivo di Fitbit Air mostra come il settore dei dispositivi indossabili stia cercando nuove strade. Dopo anni di corsa verso schermi sempre più grandi e funzioni sempre più numerose, alcune aziende sembrano ora interessate a prodotti più essenziali e focalizzati sul benessere personale.

Google prova così a ritagliarsi uno spazio nel mondo della salute digitale puntando sull’intelligenza artificiale e su un’esperienza meno invadente rispetto agli smartwatch classici.

Resta da capire se gli utenti saranno pronti ad abbandonare il display al polso in cambio di un approccio minimal e orientato al monitoraggio continuo.

Una cosa però appare chiara: Fitbit Air non vuole essere semplicemente un altro smartwatch fitness. Vuole proporre un modo diverso di vivere la tecnologia indossabile.