Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Gli studiosi stanno facendo esperimenti su rocce marziane ricreate in laboratorio alla ricerca di prove della firma chimica della vita su Marte: quali sono i risultati attuali?

123RF

Gli esperimenti terrestri per studiare Marte stanno aprendo nuove strade per rispondere a una delle domande chiave della scienza moderna: esiste una firma chimica della vita su Marte? Analizzando rocce marziane e simulandone la formazione in laboratorio, gli scienziati cercano di distinguere i processi geologici dai segnali, tenui ma persistenti, di un’antica forma di vita.

La scoperta che ha riacceso il dibattito sulla vita su Marte

Nel cratere Jezero, esplorato dal rover Perseverance, è stata individuata una roccia sedimentaria formatasi oltre 3,5 miliardi di anni fa, quando Marte ospitava laghi e corsi d’acqua. Questa roccia, composta da argillite fine, ha attirato l’attenzione degli studiosi per la presenza di strutture microscopiche insolite e per l’abbondanza di materia organica.

Sulla Terra, combinazioni simili sono spesso associate a processi biologici, in particolare all’attività di microrganismi. Da qui nasce l’interrogativo centrale: siamo di fronte a semplici reazioni chimiche o a tracce di vita microbica su Marte?

La firma chimica della vita e le reazioni di ossidoriduzione

Uno degli indizi più promettenti è rappresentato da specifiche trasformazioni chimiche del ferro e dello zolfo. Questi processi, noti come reazioni di ossidoriduzione, sono fondamentali per la vita terrestre, perché consentono agli organismi di ottenere energia.

Individuare una firma chimica della vita su Marte significa capire se tali reazioni siano avvenute grazie a microrganismi oppure senza alcun intervento biologico. Il problema è che, in certi casi, il risultato finale può essere identico, rendendo l’interpretazione estremamente complessa dal punto di vista scientifico.

Esperimenti terrestri per studiare Marte

Per superare questo limite, i ricercatori stanno conducendo esperimenti di laboratorio su Marte, o meglio su sue repliche artificiali. Nei laboratori vengono create rocce sintetiche che imitano la composizione e le condizioni ambientali del pianeta primordiale: atmosfera più densa, temperature controllate e presenza di acqua.

Alcuni campioni vengono sterilizzati per escludere ogni forma di vita, mentre altri vengono inoculati con microbi terrestri noti per metabolizzare ferro e solfati. Confrontando i risultati, gli scienziati cercano di capire se le strutture osservate possano nascere anche senza la vita.

Quando la chimica imita la biologia

Uno degli aspetti più incredibili emersi da questi studi è che la chimica non biologica può, in determinate condizioni, produrre strutture sorprendentemente simili a quelle generate dai microrganismi.

Tuttavia, tali processi abiotici richiedono spesso temperature elevate o tempi lunghissimi, poco compatibili con ciò che si conosce dell’evoluzione geologica del sito marziano. Al contrario, la chimica organica su Marte mediata da eventuali microbi avrebbe potuto svilupparsi più rapidamente, sfruttando l’energia disponibile nell’ambiente lacustre di Jezero.

Il rover Perseverance e le prove di vita su Marte

Il contributo del rover Perseverance è cruciale. Le sue analisi permettono di contestualizzare ogni campione, collegando le reazioni chimiche alle condizioni ambientali in cui si sono formate le rocce.

Le future prove di vita su Marte dipenderanno sempre più dalla capacità di confrontare questi dati con i risultati ottenuti nei laboratori terrestri. In questo modo, si potranno restringere le ipotesi e identificare gli scenari più plausibili.

Un enigma aperto tra Terra e Marte

Al momento, nessun singolo indizio è sufficiente per dimostrare l’esistenza di una vita passata sul Pianeta Rosso. Ma l’integrazione tra missioni robotiche ed esperimenti terrestri per studiare Marte sta costruendo un quadro sempre più dettagliato.

Comprendere la firma chimica della vita su Marte non significa solo rispondere a una curiosità sul cosmo, bensì capire quanto la vita possa essere comune nell’Universo. Ed è proprio in questo dialogo continuo tra Terra e Marte che si gioca una delle sfide scientifiche più stimolanti del nostro tempo.