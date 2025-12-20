sdx15 / Shutterstock.com

In sintesi

Mozilla sta lavorando a AI Kill Switch, una funzione che consentirà agli utenti di disattivare completamente e in modo permanente tutte le funzionalità di intelligenza artificiale in Firefox, mantenendo un’esperienza tradizionale e orientata alla privacy.

La novità nasce per rispondere alle perplessità di una parte degli utenti sull’integrazione dell’AI e dovrebbe arrivare nel primo trimestre del 2026.

Nei giorni scorsi, Mozilla ha confermato quello che sarà il futuro di Firefox. Il browser web è destinato a essere sempre più integrato con l’intelligenza artificiale, con la possibilità per gli utenti di poter sfruttare nuove funzionalità e, più in generale, di migliorare l’esperienza di navigazione grazie all’AI.

Le intenzioni di Mozilla devono fare i conti con il punto di vista degli utenti del browser. In molti, infatti, hanno manifestato un certo disinteresse per la svolta di Firefox che, come altri browser, inizia a puntare sempre di più sull’AI.

Per trovare il giusto compromesso, Mozilla ha confermato l’arrivo di una nuova funzionalità, chiamata internamente “AI Kill Switch”. In sostanza, gli utenti potranno continuare a utilizzare Firefox andando a disattivare completamente l’intelligenza artificiale.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

L’AI di Firefox potrà essere disattivata

Ricorrendo ad AI Kill Switch, quindi, gli utenti di Firefox avranno la possibilità di disattivare completamente e permanentemente tutte le funzionalità di intelligenza artificiale.

Si tratta, quindi, di una funzione che permette di “eliminare” l’AI dal browser, garantendo agli utenti la possibilità di sfruttare l’applicazione in modo più tradizionale e con la massima privacy.

Di fatto, quindi, lo “switch” permetterà di rimuovere ogni traccia dell’integrazione dell’intelligenza artificiale dall’interfaccia utente oltre che dall’ambiente di runtime.

Gli utenti Firefox che non vogliono sfruttare l’AI (almeno non tramite il browser web) potranno farlo e potranno eliminare tutte le funzionalità e i processi in background correlati.

In questo modo, Mozilla vuole riconquistare la fiducia dei suoi utenti, ribadendo la sua posizione sul mercato. Con Firefox, infatti, sarà possibile utilizzare sempre un browser sicuro e rispettoso della privacy.

L’AI può essere vista come un qualcosa in più, in grado di arricchire l’esperienza d’uso dell’utente senza però alcun obbligo da rispettare.

Quando arriva l’AI Kill Switch

Stando a quanto riportato da Winfuture.de, la funzione AI Kill Switch dovrebbe essere rilasciata nel corso del primo trimestre del 2026. Attualmente, questa funzione è in fase di sviluppo ma dovrebbe già aver raggiunto uno stadio avanzato per il successivo rilascio in Firefox. Ulteriori dettagli in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane.