Fire TV Stick, prezzo in picchiata e costa pochissimo: va comprato subito

I Fire TV Stick sono in offerta al minimo storico con uno sconto che te li fa pagare praticamente la metà. Ecco quanto costano e a cosa servono.

Amazon Press

Sono ufficialmente iniziate le offerte di Ferragosto di Amazon. Da pochissime ore, infatti, troviamo in promo sul sito di e-commerce tanti prodotti a marchio Amazon: telecamere, dispositivi per la sicurezza e anche gli immancabili Fire TV Stick. E proprio i Fire TV Stick sono diventati immediatamente tra i prodotti più acquistati sul sito e-commerce. Il merito è anche dello sconto disponibile che in alcuni casi fa crollare il prezzo e li paghi praticamente la metà. È il caso del Fire TV Stick 4K Select che trovi con uno sconto del 45% e costa meno di 30 euro e ti permette di vedere i tuoi contenuti preferiti con la miglior risoluzione possibile. Utilissima, ad esempio, nelle seconde case al mare per vedere Netflix, Prime Video, DAZN, anche senza avere uno smart TV. Non perdere altro tempo e approfitta subito di questa promo incredibile.

Fire TV Stick HD 31,99 € -36% 49,99 € Risparmi 18,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Select 29,99 € -45% 54,99 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Plus 38,99 € -44% 69,99 € Risparmi 31,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Max 52,99 € -34% 79,99 € Risparmi 27,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Fire TV Stick: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzi alla portata di tutti per le quattro versioni di Fire TV Stick che troviamo da oggi in promo su Amazon. Si tratta di offerte veramente speciali che ti permettono di fare ottimi affari e di spendere pochissimo per dispositivi molto utili.

Partiamo con l’ultimo modello lanciato sul mercato: il nuovo Fire TV Stick HD è disponibile con uno sconto del 36% e lo paghi solamente 31,99 euro. Se hai un televisore 4K, invece, puoi optare per il Fire TV Stick 4K Select che trovi a un prezzo di soli 29,99 euro e con uno sconto del 45%. Per chi vuole un po’ più di potenza sono disponibili sempre in offerte il Fire TV Stick 4K Plus (38,99 euro con uno sconto del 44%) e il Fire TV Stick 4K Max (52,99 euro con uno sconto del 34%).

Tutti e quattro i modelli sono disponibili con spedizione rapida e li ricevi direttamente dopo Ferragosto. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Ecco una tabella riassuntiva con prezzi e percentuale di sconto

Fire TV Stick HD 31,99 € -36% 49,99 € Risparmi 18,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Select 29,99 € -45% 54,99 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Plus 38,99 € -44% 69,99 € Risparmi 31,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Max 52,99 € -34% 79,99 € Risparmi 27,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick: a cosa serve e le funzionalità

Il Fire TV Stick è uno dei prodotti tech da sempre tra i più acquistati su Amazon e il motivo è abbastanza semplice: semplice da utilizzare, tante funzioni utili e soprattutto un prezzo alla portata di tutti.

Ma cosa fa esattamente il Fire TV Stick? Si tratta di una chiavetta multimediale che si collega direttamente alla porta HDMI del televisore e ti permette di accedere a tante funzioni esclusive, non sempre disponibili su uno smart TV. Praticamente sblocca i superpoteri del tuo televisore smart.

Con il Fire TV Stick, ad esempio, hai accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire da Netflix e Amazon Prime Video, fino a quelle più di nicchia. In questo modo puoi scegliere ogni sera quale film o serie TV vedere. Inoltre, hai accesso anche a tanti giochi e al Game Pass di Xbox per giocare direttamente in cloud a tantissimi titoli differenti senza l’obbligo di possedere la console. Con questi ultimi modelli di Fire TV Stick hai anche l’accesso prioritario ad Alexa+, la nuova versione dell’assistente vocale di Amazon.

Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata con cui puoi sia scegliere cosa vedere la sera direttamente con un comando vocale sia gestire i dispositivi smart presenti in casa. L’installazione è molto semplice: ti basta collegare la chiavetta alla rete Wi-Fi di casa tramite l’app dello smartphone e seguire le istruzione a schermo. Non perdere tempo e acquista immediatamente il Fire TV Stick che più si adatta alle tue esigenze.

Fire TV Stick HD 31,99 € -36% 49,99 € Risparmi 18,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Select 29,99 € -45% 54,99 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Plus 38,99 € -44% 69,99 € Risparmi 31,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Max 52,99 € -34% 79,99 € Risparmi 27,00 € Acquista su Amazon