Fire TV Stick 4K Plus crolla di prezzo con lo sconto speciale di Amazon

I Fire TV Stick sono in offerta su Amazon con uno sconto che arriva fino al 47% e li paghi pochissimo. Scopri le promo e come funzionano.

Sono passate poche ore dall’inizio della Festa delle Offerte di Primavera e sono già tra i dispositivi tech più venduti su Amazon. Parliamo dei Fire TV Stick, le chiavette multimediali di Amazon che puoi collegare alla presa HDMI e che rendono il tuo televisore ancora più intelligente. Per questo evento Amazon ha fatto le cose in grande e ha abbassato il prezzo di tutti i modelli disponibili sul mercato con sconti che sfiorano il 50%. Basta questo per far capire che si tratta di vere offerte best-buy da non farsi scappare.

Ad esempio, il Fire TV Stick 4K Select, ultimo modello lanciato sul mercato, è disponibile con uno sconto del 47% e lo paghi praticamente la metà. Percentuale di sconto molto simile anche per il Fire TV Stick 4K Plus (-46%). Sconto del 40%, invece, per il Fire TV Stick 4K Max e per il Fire TV Stick HD. Per i quattro modelli è disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero e nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrato. Non perdere queste opportunità e approfittane ora.

Fire TV Stick 4K Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie alle promo primaverili di Amazon, il prezzo dei Fire TV Stick di Amazon è letteralmente crollato e da oggi troviamo in sconto tutti i modelli più amati.

Partiamo dal più richiesto: il Fire TV Stick 4K Plus è disponibile con uno sconto del 46% e il prezzo scende a soli 37,99 euro. Se hai bisogno di un po’ più di potenza, trovi in offerta anche il Fire TV Stick 4K Max a un prezzo di 47,99 euro grazie allo sconto del 40%.

Offerta speciale anche per il Fire TV Stick 4K Select, ultimo modello lanciato sul mercato. Lo sconto del 47% fa calare il prezzo a 28,99 euro e diventa un vero best-buy. Se hai un TV con qualche anno sulle spalle, il modo che devi acquistare è il Fire TV Stick HD: con lo sconto del 40% lo paghi solamente 26,99 euro. Per tutti i modelli è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Ecco una tabella con il prezzo di tutti i modelli in promo.

Fire TV Stick 4K Plus: a cosa serve e come funziona

Per quale motivo i Fire TV Stick di Amazon hanno così tanto successo? Molto semplice: sono facili da utilizzare e da configurare, e soprattutto costano poco. Per il modello più performante devi spendere meno di 50 euro, mentre bastano poco più di 25 euro per il Fire TV Stick HD.

Per chi se lo stesse chiedendo, i Fire TV Stick sono delle chiavette multimediali che si connettono alla porta HDMI del televisore e gli "donano i superpoteri". Sono utilissimi anche per chi ha già uno smart TV, permettendo l’accesso a piattaforme e strumenti altrimenti inutilizzabili. Oltre a tutto questo, supportano tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video fino a DAZN. Inoltre, grazie alla presenza del telecomando con Alexa integrata puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale.

Quale Fire TV Stick scegliere? Qui la risposta non è semplice, molto dipende dall’utilizzo che ne fai e dal TV presente in casa. Se il televisore è un po’ vecchio, la soluzione migliore è il Fire TV Stick HD. Se, invece, il TV ha un pannello 4K puoi scegliere tra i tre modelli disponibili. Se vuoi spendere poco la scelta migliore è il Fire TV Stick 4K Select, mentre se vuoi un po’ più di prestazioni il Fire TV Stick 4K Plus è quello che fa per te. Per una maggiore velocità e zero problemi con lo streaming, la soluzione definitiva è il Fire TV Stick 4k Max.

