Fire TV Stick 4K, prezzo crolla su Amazon: costa pochissimo

Da oggi su Amazon trovi i Fire TV Stick in promo al minimo storico e con sconti che superano il 50%. Scopri prezzo e funzionalità.

Tra le offerte del Black Friday di certo non potevano certo mancare loro. Stiamo parlando dei Fire TV Stick, le chiavette multimediali di Amazon da sempre tra i prodotti più venduti sul sito di e-commerce. Per questo evento speciale sono state fatte le cose in grande e troviamo tutti i modelli di Fire TV Stick in promo e con sconti eccezionali. A spiccare è soprattutto il Fire TV Stick 4K, uno dei modelli più venduti, che troviamo con uno sconto che supera il 50% e al prezzo più basso di sempre. Ottima anche l’offerta per il Fire TV Stick 4K Select, ultimo modello lanciato sul mercato da Amazon: sconto del 45% e lo paghi meno di 30 euro.

Il segreto del successo dei Fire TV Stick è sicuramente dovuto alla semplicità dell’utilizzo e alle tante funzioni offerte. Si rivelano utilissimi anche a chi uno ha già uno smart TV grazie alla possibilità di accedere a molto più applicazioni e all’accesso a tanti strumenti avanzati. Nella confezione è presente anche un telecomando con Alexa integrata che, oltre a permettere il controllo vocale del televisore, facilita anche la gestione della smart home. Insomma, un dispositivo completo e che da oggi trovi a un prezzo stracciato.

Fire TV Stick: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo delle varie versioni dei Fire TV Stick li rende uno dei prodotti tech più interessanti tra quelli disponibili durante il Black Friday.

Partiamo da uno dei modelli più venduti e con lo sconto più elevato. Il Fire TV Stick 4K è disponibile a un prezzo di soli 33,99 euro con uno sconto del 51% rispetto a quello di listino. Disponibilità immediata e consegna in meno di ventiquattro ore. Disponibile a un ottimo prezzo anche il nuovissimo Fire TV Stick 4K Select: lo sconto del 45% fa scendere il prezzo a soli 29,99 euro.

Se vuoi un po’ più di potenza, trovi in offerta anche il Fire TV Stick 4K Max. Da oggi è disponibile a un prezzo di 46,99 euro con uno sconto del 41% rispetto a quello di listino. Disponibile anche il Fire TV Cube. Non si tratta di una chiavetta multimediale, ma di un vero lettore multimediale che si collega a qualsiasi televisore. Grazie allo sconto del 31% il prezzo scende a 109,99 euro.

Infine, per chi vuole spendere pochissimo c’è in offerta il Fire TV Stick HD. Con lo sconto del 40% il prezzo scende a soli 26,99 euro. Per tutti i modelli la disponibilità è immediata e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Fire TV Stick: caratteristiche e a cosa serve

Una delle domande più frequenti quando si parla di Fire TV Stick riguarda il loro utilizzo: "A cosa servono? Sono utili anche a chi ha uno smart TV?" La risposta alla seconda domanda è "Sì", mentre per rispondere alla prima bisogna argomentare. I Fire TV Stick sono delle chiavette multimediali che si collegano alla porta HDMI del televisore e gli donano di "super poteri" permettendo l’accesso a tante funzioni in più. Per questo motivo vengono acquistate anche da chi un televisore intelligente lo ha già in casa.

Quale Fire TV Stick acquistare? Quale modello fa la caso tuo? Dipende da diversi fattori, ma il principale è la qualità dello schermo del televisore. Se in casa hai un vecchio TV, allora può andare bene il modello "base", il Fire TV Stick HD. Se, invece, il televisore è più recente, bisogna scegliere uno dei Fire TV Stick 4K. Per una maggiore potenza, il modello perfetto è il Fire TV Stick 4K Max, mentre se sei alla ricerca del modello più recente, la scelta obbligata è il Fire TV Stick 4K Select.

Come già detto, dentro la confezione di ogni modello c’è un telecomando con Alexa integrata. Puoi utilizzare l’assistente vocale di Amazon per scegliere cosa vedere la sera seduto comodamente sul divano, oppure per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Non perdete tempo e approfittate subito di queste ottime promo.

