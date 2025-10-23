Amazon, questo smart TV è da comprare subito: costa meno della metà

I Fire TV Serie 4 di Amazon sono in promo con uno sconto che supera il 50% e risparmi più di 300 euro sul prezzo di listino. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

Amazon

In vista di Halloween Amazon lancia nuove offerte su alcuni dei suoi prodotti e a catturare l’attenzione sono soprattutto gli smart TV Amazon Fire TV Serie 4 che trovi con uno sconto che supera anche il 50%. Parliamo al plurale perché in offerta troviamo tre versioni dello smart TV che si differenziano solamente per la grandezza dello smartphone. Si parte con il modello da 43 pollici disponibile con uno sconto del 48% e si arriva fino alla versione da 55 pollici che trovi con uno sconto del 51% e approfitti del minimo storico. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

I televisori Amazon Fire TV Serie 4 sono ottimi apparecchi adatti a chi non vuole spendere cifre esagerate e allo stesso tempo è alla ricerca di un TV affidabile. Dotati di uno schermo con risoluzione 4K e che supporta tutte le tecnologie di ultima generazione, a partire dall’HDR 10. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV che permette di installare tutte le piattaforme di streaming più utilizzate. Il telecomando vocale con Alexa integrato permette non solo di gestire il TV, ma anche i dispositivi smart presenti in casa. Non perdere questa super opportunità.

Amazon Fire TV Serie 4 – 43 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 50 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 55 pollici

Fire TV Serie 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

I Fire TV Serie 4 di Amazon in offerta sono tra i migliori televisori che puoi acquistare oggi. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo e la possibilità di pagarli anche in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che difficilmente trovi su altri siti di e-commerce.

Partiamo dal modello più compatto. Da oggi trovi il Fire TV Serie 4 da 43 pollici in promo con uno sconto del 48% che fa scendere il prezzo a 259,99 euro, con un risparmio di ben 240 euro su quello di listino. Disponibilità immediata e la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni.

Se hai un po’ di spazio nel salotto, puoi puntare sul modello da 50 pollici disponibile a un prezzo di 279,99 euro, con uno sconto del 53% su quello di listino. Lo paghi meno della metà e approfitti del minimo storico.

Sempre in offerta c’è anche la versione con schermo da 55 pollici che trovi a un prezzo di 339,99 euro, con uno sconto del 51% che te lo fa pagare meno della metà. Il risparmio netto è di ben 360 euro e fai un super affare. Tre occasioni speciali da non farsi assolutamente scappare.

Ecco una tabella riassuntiva con il prezzo e la percentuale di sconto di ogni versione.

Fire TV Serie 4 da 43 pollici : 259,99 euro (sconto del 48%)

: 259,99 euro (sconto del 48%) Fire TV Serie 4 da 50 pollici : 279,99 euro (sconto del 53%)

: 279,99 euro (sconto del 53%) Fire TV Serie 4 da 55 pollici: 339,99 euro (sconto del 51%)

Amazon Fire TV Serie 4: le caratteristiche tecniche

Gli smart TV Fire TV Serie 4 di Amazon rappresentano alla perfezione la filosofia dell’azienda: ottimi dispositivi a un prezzo alla portata di tutti.

Questo modello è disponibile in tre diverse versioni che si differenziano semplicemente per la grandezza dello schermo: puoi scegliere tra la versione da 43, 50 o 55 pollici in base alle tue necessità. Per il resto le caratteristiche tecniche sono identiche su tutti i modelli, a partire da un pannello con risoluzione 4K e con supporto all’HDR 10 che rende le immagini e i colori più realistici. Ottima anche la qualità audio grazie al supporto al formato audio Dolby Digital Plus.

Il cervello del televisore è il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente anche sui Fire TV Stick. Una garanzia quando si parla di televisori e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ma non solo, permette di accedere a funzioni e strumenti unici. Ogni sera potrai decidere con molta facilità quale film o serie TV vedere.

Insieme al televisore ricevi anche il telecomando vocale Alexa che, oltre a gestire il televisore, permette di avere il controllo su tutti i dispositivi smart presenti in casa, a partire dal termostato e dall’illuminazione. Un TV con funzioni speciali e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

