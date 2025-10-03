Fire TV Serie 4, gli smart TV di Amazon a prezzo stracciato: costano meno della metà

Gli smart TV Serie 4 di Amazon sono disponibili in promo con uno sconto esagerato che supera il 50% e li paghi veramente poco. Approfittane subito e scopri i prezzi.

Amazon

Su Amazon hanno fatto il loro debutto da oramai qualche giorno le offerte anticipate per il Prime Day autunnale che comincerà la prossima settimana. In attesa di tutte le promo, puoi già approfittare di alcune occasioni davvero uniche. Come ad esempio la promo disponibile per gli smart TV Fire TV Serie 4 prodotti direttamente da Amazon. Si tratta di televisori top (parliamo al plurale perché sono disponibili in diverse dimensioni) con pannelli 4K e sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e che permettono di installare qualsiasi app per lo streaming.

L’offerta disponibile oggi è veramente eccezionale. In base al modello scelto, lo sconto va da un minimo del 48% fino a un massimo del 53% e li paghi praticamente la metà risparmiando centinaia di euro. Non solo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Se sei alla ricerca di un televisore con ottime caratteristiche a un ottimo prezzo, questa è l’offerta che fa per te.

Amazon Fire TV Serie 4 – 43 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 50 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 55 pollici

Fire TV Serie 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

I Fire TV Serie 4 disponibili in offerta sono tre e l’unico elemento a differenziarli è la grandezza dello schermo. Partiamo dal modello più compatto: la versione da 43 pollici è disponibile a un prezzo di 259,99 euro, con uno sconto del 48% rispetto a quello di listino. Risparmi 240 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Per il modello da 50 pollici il prezzo sale a 279,99 euro, con uno sconto del 53% su quello di listino. Lo paghi meno della metà e il risparmio è di 300 euro. Hai sempre la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Per la versione da 55 pollici lo sconto è del 51% e il prezzo è di 339,99 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero e disponibilità immediata. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo in modo da testare tutte le funzioni del televisore.

Ecco una tabella riassuntiva con il prezzo e la percentuale di sconto di ogni versione.

Fire TV Serie 4 da 43 pollici : 259,99 euro (sconto del 48%)

: 259,99 euro (sconto del 48%) Fire TV Serie 4 da 50 pollici : 279,99 euro (sconto del 53%)

: 279,99 euro (sconto del 53%) Fire TV Serie 4 da 55 pollici: 339,99 euro (sconto del 51%)

Fire TV Serie 4: le caratteristiche tecniche

Amazon prova a conquistare il suo spazio anche nel settore degli smart TV e lo fa con prodotti con ottime caratteristiche e da oggi anche a un prezzo eccezionale. Il Fire TV Serie 4 ne è la dimostrazione. Dotato delle migliori tecnologie del momento, assicura immagini in altissima definizione e ha un prezzo alla portata di molti.

Come abbiamo visto, lo smart TV di Amazon è disponibile in tre dimensioni con uno schermo con risoluzione 4K Ultra HD. La qualità delle immagini è elevatissima, grazie anche al supporto all’HDR 10 e all’HLG che danno vita a scende con immagini dai colori vividi e con luminosità elevata. Supporta anche il suono surround grazie alla tecnologie Dolby Digital Plus.

Il fulcro centrale del televisore restano le tante possibilità di intrattenimento. Grazie alla presenza del sistema operativo Fire TV puoi installare tutte le app per lo streaming video che vuoi. In questo modo puoi vedere le tue serie TV preferite ogni sera. Inoltre, il sistema operativo è in continua evoluzione e si arricchisce di nuove Skill e funzionalità.

Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrata. E proprio Alexa è uno dei segreti di questo smart TV: puoi chiedere all’assistente vocale non solo di lanciare una puntata della tua serie TV preferita, ma anche di gestire i dispositivi smart presenti in casa. Insomma, un televisore completo e a un prezzo eccezionale.

