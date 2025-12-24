Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La gamma Amazon Fire TV Serie 2 è in offerta e diventa oggi un vero e proprio affare low cost con la possibilità di scegliere tra due diversi modelli

Amazon Fire TV Serie 2 è una Smart TV low cost disponibile nei tagli da 32 pollici (HD a 169 €) e 40 pollici (Full HD a 249 €), venduta e spedita da Amazon con consegna gratuita e reso esteso.

Piattaforma Fire TV con Alexa e supporto a Dolby Digital Plus, oltre alla possibilità di pagare in 5 rate mensili senza interessi.

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV low cost: con la promo in corso, infatti, è possibile puntare sull’Amazon Fire TV Serie 2. La versione da 32 pollici della Smart TV viene oggi proposta al prezzo scontato di 169 euro mentre quella da 40 pollici è disponibile in sconto a 249 euro.

Per entrambi i modelli, venduti e spediti direttamente da Amazon, c’è la possibilità di effettuare il pagamento anche in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere al carrello la versione desiderata. La consegna è sempre gratuita ed è disponibile il reso fino al 31 gennaio 2026. Lo sconto è disponibile solo per alcune colorazioni.

Ti presentiamo Amazon Fire TV Serie 2, Smart TV HD 720p, 32"

Amazon Fire TV Serie 2: la scheda tecnica

La gamma di Amazon Fire TV Serie 2 consente agli utenti di poter acquistare una nuova Smart TV low cost. La versione da 32 pollici è dotata di un pannello HD mentre quella da 40 pollici può contare su un pannello Full HD. Da segnalare anche il supporto a Dolby Digital Plus per un audio surround avanzato.

Il punto di forza della gamma è rappresentato dalla piattaforma smart: i due modelli utilizzano, infatti, la Fire TV e, quindi, possono contare su tutte le applicazioni dei principali servizi di intrattenimento e sulla possibilità di accedere a funzionalità avanzate oltre che sull’utilizzo con Alexa. Si tratta, quindi, di una gamma di riferimento per chi è alla ricerca di un prodotto economico ma di qualità.

Amazon Fire TV Serie 2: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare la Amazon Fire TV Serie 2 con un prezzo ridotto a 169 euro, per la variante da 32 pollici, oppure al prezzo di 249 euro, per quella da 40 pollici. La gamma è venduta e spedita direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il banner riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.