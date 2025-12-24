Libero
OFFERTE

Amazon Fire TV Serie 2 in offerta: a questo prezzo è un affare low cost

La gamma Amazon Fire TV Serie 2 è in offerta e diventa oggi un vero e proprio affare low cost con la possibilità di scegliere tra due diversi modelli

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon Fire TV Serie 4 Amazon

In sintesi

  • Amazon Fire TV Serie 2 è una Smart TV low cost disponibile nei tagli da 32 pollici (HD a 169 €) e 40 pollici (Full HD a 249 €), venduta e spedita da Amazon con consegna gratuita e reso esteso.
  • Piattaforma Fire TV con Alexa e supporto a Dolby Digital Plus, oltre alla possibilità di pagare in 5 rate mensili senza interessi.

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV low cost: con la promo in corso, infatti, è possibile puntare sull’Amazon Fire TV Serie 2. La versione da 32 pollici della Smart TV viene oggi proposta al prezzo scontato di 169 euro mentre quella da 40 pollici è disponibile in sconto a 249 euro.

Per entrambi i modelli, venduti e spediti direttamente da Amazon, c’è la possibilità di effettuare il pagamento anche in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere al carrello la versione desiderata.  La consegna è sempre gratuita ed è disponibile il reso fino al 31 gennaio 2026. Lo sconto è disponibile solo per alcune colorazioni.

Ti presentiamo Amazon Fire TV Serie 2, Smart TV HD 720p, 32"

Ti presentiamo Amazon Fire TV Serie 2, Smart TV HD 720p, 32"

169,99 €279,99 € -110,00 € (39%)

Amazon Fire TV Serie 2: la scheda tecnica

La gamma di Amazon Fire TV Serie 2 consente agli utenti di poter acquistare una nuova Smart TV low cost. La versione da 32 pollici è dotata di un pannello HD mentre quella da 40 pollici può contare su un pannello Full HD. Da segnalare anche il supporto a Dolby Digital Plus per un audio surround avanzato.

Il punto di forza della gamma è rappresentato dalla piattaforma smart: i due modelli utilizzano, infatti, la Fire TV e, quindi, possono contare su tutte le applicazioni dei principali servizi di intrattenimento e sulla possibilità di accedere a funzionalità avanzate oltre che sull’utilizzo con Alexa. Si tratta, quindi, di una gamma di riferimento per chi è alla ricerca di un prodotto economico ma di qualità.

Amazon Fire TV Serie 2: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare la Amazon Fire TV Serie 2 con un prezzo ridotto a 169 euro, per la variante da 32 pollici, oppure al prezzo di 249 euro, per quella da 40 pollici. La gamma è venduta e spedita direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il banner riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Ti presentiamo Amazon Fire TV Serie 2, Smart TV HD 720p, 32"

Ti presentiamo Amazon Fire TV Serie 2, Smart TV HD 720p, 32"

169,99 €279,99 € -110,00 € (39%)
Ti suggeriamo

Visit Monaco

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963