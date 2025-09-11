Libero
OFFERTE

Fire TV di Amazon, sconto lampo e prezzo crollato: è da comprare subito

Il Fire TV Serie 2 da 32 pollici di Amazon è disponibile in offerta con uno sconto del 39% e costa pochissimo. Scopri prezzo e caratteristiche

Pubblicato:

Fire TV Omni QLED Amazon

Tutti conosciamo Amazon per essere il sito di e-commerce più famoso al mondo, ma da oramai un paio di anni l’azienda di Seattle è anche un produttore di dispositivi tech. I Fire TV Stick e gli smart speaker Echo sono tra i prodotti più riusciti, ma in Italia ne sono arrivati anche molti altri negli ultimi mesi. Come ad esempio gli smart TV con a bordo il sistema operativo Fire OS, lo stesso presente sui Fire TV Stick. Tra questi televisori c’è anche il Fire TV Serie 2, modello lowcost disponibile in due dimensioni: da 32 e da 40 pollici. Ideale per chi ha poco spazio in casa, assicura anche un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Soprattutto oggi che lo trovi in offerta su Amazon a un prezzo speciale. Il modello da 32 pollici, infatti, è disponibile con uno sconto del 39% e al prezzo più basso di quest’ultimo periodo. Un’occasione da non farsi sfuggire per questo ottimo smart TV che puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Devi, però, essere veloce: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Fire TV Serie 2 32 pollici

Fire TV Serie 2 32 pollici

169,99 €279,99 € -110,00 € (39%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Fire TV Serie 2 da 32 pollici: prezzo e sconto Amazon

Prezzo speciale per il Fire TV Serie 2 da 32 pollici. Su Amazon è disponibile in offerta a un prezzo di 169,99 euro con uno sconto del 39% rispetto a quello di listino. Offerta da Prime Day per il televisore prodotto da Amazon: approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi 110 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 34 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Il televisore è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e per la consegna devi aspettare pochissimo. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni, in modo da testarla a fondo.

Fire TV Serie 2 32 pollici

Fire TV Serie 2 32 pollici

169,99 €279,99 € -110,00 € (39%)

Se hai bisogno di un TV con dimensioni maggiori, troviamo in offerta anche il modello da 40 pollici. Il prezzo è di 259,99 euro, con uno sconto "solo" del 26%. Anche per questo modello hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Fire TV Serie 2 40 pollici

Fire TV Serie 2 40 pollici

259,99 €349,99 € -90,00 € (26%)

Fire TV Serie 2: le caratteristiche tecniche

Il Fire TV Serie 2 di Amazon è una delle migliori soluzioni disponibili oggi se cerchi uno smart TV economico e affidabile da mettere in cucina oppure nella camera da letto.

Disponibile in due modelli con diverse risoluzioni, il Fire TV Serie 2 offre un’immagine nitida e con colori vivaci. La versione da 32 pollici presenta una risoluzione HD, mentre il modello da 40 pollici offre una risoluzione Full HD. Entrambi i display sono LED e supportano i formati HDR10 e HLG, che migliorano il contrasto e la gamma di colori.

Il vero punto di forza di questosmart TV è l’integrazione completa con l’ecosistema Amazon. Il sistema operativo Fire OS offre un’interfaccia intuitiva e rapida, con un accesso immediato a un’ampia selezione di contenuti da piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN e molte altre.

Il telecomando con controllo vocale è l’alleato perfetto per questa esperienza. Con un semplice tocco, puoi attivare l’assistente virtuale Alexa per cercare film, controllare i dispositivi per la casa intelligente, ottenere aggiornamenti sul meteo o lanciare un’app, tutto senza dover digitare.

La TV è dotata di due ingressi HDMI, di cui uno con supporto ARC per collegare soundbar o altri dispositivi audio, oltre a un ingresso USB per la riproduzione di contenuti da supporti esterni. Non perdere tempo e approfitta di questa ottima offerta di Amazon.

Fire TV Serie 2 32 pollici

Fire TV Serie 2 32 pollici

169,99 €279,99 € -110,00 € (39%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963