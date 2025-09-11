Fire TV di Amazon, sconto lampo e prezzo crollato: è da comprare subito

Il Fire TV Serie 2 da 32 pollici di Amazon è disponibile in offerta con uno sconto del 39% e costa pochissimo. Scopri prezzo e caratteristiche

Amazon

Tutti conosciamo Amazon per essere il sito di e-commerce più famoso al mondo, ma da oramai un paio di anni l’azienda di Seattle è anche un produttore di dispositivi tech. I Fire TV Stick e gli smart speaker Echo sono tra i prodotti più riusciti, ma in Italia ne sono arrivati anche molti altri negli ultimi mesi. Come ad esempio gli smart TV con a bordo il sistema operativo Fire OS, lo stesso presente sui Fire TV Stick. Tra questi televisori c’è anche il Fire TV Serie 2, modello lowcost disponibile in due dimensioni: da 32 e da 40 pollici. Ideale per chi ha poco spazio in casa, assicura anche un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Soprattutto oggi che lo trovi in offerta su Amazon a un prezzo speciale. Il modello da 32 pollici, infatti, è disponibile con uno sconto del 39% e al prezzo più basso di quest’ultimo periodo. Un’occasione da non farsi sfuggire per questo ottimo smart TV che puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Devi, però, essere veloce: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Prezzo speciale per il Fire TV Serie 2 da 32 pollici. Su Amazon è disponibile in offerta a un prezzo di 169,99 euro con uno sconto del 39% rispetto a quello di listino. Offerta da Prime Day per il televisore prodotto da Amazon: approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi 110 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 34 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Il televisore è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e per la consegna devi aspettare pochissimo. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni, in modo da testarla a fondo.

Se hai bisogno di un TV con dimensioni maggiori, troviamo in offerta anche il modello da 40 pollici. Il prezzo è di 259,99 euro, con uno sconto "solo" del 26%. Anche per questo modello hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Fire TV Serie 2: le caratteristiche tecniche

Il Fire TV Serie 2 di Amazon è una delle migliori soluzioni disponibili oggi se cerchi uno smart TV economico e affidabile da mettere in cucina oppure nella camera da letto.

Disponibile in due modelli con diverse risoluzioni, il Fire TV Serie 2 offre un’immagine nitida e con colori vivaci. La versione da 32 pollici presenta una risoluzione HD, mentre il modello da 40 pollici offre una risoluzione Full HD. Entrambi i display sono LED e supportano i formati HDR10 e HLG, che migliorano il contrasto e la gamma di colori.

Il vero punto di forza di questosmart TV è l’integrazione completa con l’ecosistema Amazon. Il sistema operativo Fire OS offre un’interfaccia intuitiva e rapida, con un accesso immediato a un’ampia selezione di contenuti da piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN e molte altre.

Il telecomando con controllo vocale è l’alleato perfetto per questa esperienza. Con un semplice tocco, puoi attivare l’assistente virtuale Alexa per cercare film, controllare i dispositivi per la casa intelligente, ottenere aggiornamenti sul meteo o lanciare un’app, tutto senza dover digitare.

La TV è dotata di due ingressi HDMI, di cui uno con supporto ARC per collegare soundbar o altri dispositivi audio, oltre a un ingresso USB per la riproduzione di contenuti da supporti esterni. Non perdere tempo e approfitta di questa ottima offerta di Amazon.

