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Una promessa di guadagno facile, costruita attorno a un’app mai esistita, è al centro di una vicenda che riporta l’attenzione su un tema sempre più attuale: la vulnerabilità degli anziani di fronte a proposte digitali poco trasparenti. Il caso, ricostruito dal Corriere della Sera e ora oggetto di un’indagine per truffa aggravata e autoriciclaggio, riguarda una donna di 80 anni che avrebbe versato oltre 200.000 euro convinta di investire in un progetto tecnologico. Una storia che apre anche a una riflessione su come aiutare le persone più anziane a difendersi da raggiri di questo tipo.

Il caso dell’anziana truffata: un’app mai realizzata e la fiducia tradita

Secondo quanto emerso, tutto ruotava attorno a una presunta società impegnata nello sviluppo di software e applicazioni per smartphone. Il progetto veniva presentato come innovativo e a basso rischio, con la prospettiva di ottenere benefici economici attraverso l’acquisto di quote.

A rendere credibile l’operazione sarebbe stato soprattutto il rapporto personale tra la vittima e i due uomini coinvolti, un elemento che in dinamiche simili si rivela spesso decisivo. La fiducia costruita nel tempo ha reso più difficile cogliere i segnali di allarme.

Il nome scelto per l’iniziativa, “Lino Shopping App”, accompagnato dallo slogan “Lino il maialino salva soldino”, contribuiva a costruire un’immagine rassicurante, quasi familiare. L’app prometteva cashback e vantaggi sugli acquisti quotidiani, ma non sarebbe mai stata sviluppata. Quando la donna ha compreso la reale natura dell’operazione, ha deciso di sporgere denuncia. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato al sequestro di 200.000 euro, ricostruendo i movimenti di denaro attraverso verifiche bancarie e testimonianze.

Oltre il caso: perché gli anziani sono più esposti alle truffe?

La diffusione degli smartphone ha ampliato l’accesso ai servizi digitali, ma non sempre è stata accompagnata da una reale consapevolezza dei rischi. Per molte persone anziane, il dispositivo resta uno strumento relativamente recente, utilizzato spesso senza una piena comprensione delle dinamiche che regolano app e pagamenti.

La combinazione tra fiducia personale e complessità tecnologica diventa così terreno fertile per raggiri costruiti con cura.

Come aiutare la terza età a gestire meglio lo smartphone

La prevenzione passa soprattutto dal supporto quotidiano. Affiancare un familiare anziano nell’uso dello smartphone significa costruire un rapporto di fiducia che consenta di affrontare insieme eventuali dubbi.

Un primo passo riguarda il controllo periodico delle applicazioni installate. Verificare quali app sono presenti sul dispositivo e comprenderne la funzione aiuta a individuare anomalie o installazioni sospette. Questo tipo di intervento dovrebbe avvenire nel rispetto della privacy, spiegando sempre cosa si sta facendo e perché.

Allo stesso modo, è utile abituare chi ha meno dimestichezza con la tecnologia a non prendere decisioni immediate di fronte a proposte economiche o richieste di denaro. Prendersi il tempo necessario e confrontarsi con una persona di fiducia, come un figlio o un nipote, può fare la differenza.

Un altro aspetto riguarda la chiarezza delle informazioni. Spiegare come funzionano le app più comuni, i sistemi di pagamento e le notifiche riduce il rischio di fraintendimenti. Non si tratta di trasformare gli anziani in esperti, ma di renderli più consapevoli degli strumenti che utilizzano ogni giorno.

Una responsabilità condivisa

Il caso di “Lino il maialino salva soldino” richiama l’attenzione su una responsabilità più ampia, che coinvolge famiglie e contesto sociale. La tecnologia ha semplificato l’accesso a servizi e opportunità, ma ha anche aperto spazi che possono essere sfruttati in modo illecito.

Proteggere le persone più esposte significa accompagnarle verso una maggiore consapevolezza. In un contesto digitale sempre più complesso, la differenza tra un utilizzo sicuro e un rischio concreto passa spesso da gesti semplici, ripetuti nel tempo.