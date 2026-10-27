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La fine del Sistema Solare sarà molto più rapida e violenta del previsto. Uno studio svela il destino caotico dei pianeti dopo la morte del Sole.

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La fine del Sistema Solare si prospetta molto più caotica e rapida rispetto a quanto ipotizzato in passato. Finora si riteneva che i pianeti più esterni come Giove, Saturno, Urano e Nettuno avrebbero continuato a orbitare pacificamente per circa cento miliardi di anni dopo la morte del Sole.

Tuttavia, un recente studio guidato dal California Institute of Technology e pubblicato su The Astrophysical Journal Letters riduce drasticamente questa stima a un solo miliardo di anni. Si tratta di un vero e proprio cambio di scenario che prova a descrivere la possibile evoluzione futura del Sistema Solare. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito.

Il futuro del Sistema Solare

Il ciclo vitale del Sole prevede l’esaurimento del suo carburante principale, l’idrogeno, tra circa cinque miliardi di anni. In quella fase la stella si espanderà fino a inghiottire Mercurio e Venere, trasformando la Terra in un deserto rovente e privo di vita.

Successivamente, il nucleo solare si comprimerà, diventando una piccola nana bianca destinata a raffreddarsi lentamente nel tempo. Si tratta di un destino inevitabile, legato al ciclo di vita di una stella. Per l’intero Sistema Solare, quindi, la strada è già definita, più o meno. Il destino dei pianeti è ancora tutto da scrivere.

Cosa succederà ai pianeti?

Il nuovo studio si concentra sulle conseguenze di questa trasformazione per i pianeti più distanti. Attraverso centinaia di simulazioni al computer, i ricercatori hanno calcolato che le violente esplosioni con cui il Sole espellerà i propri strati esterni altereranno irrimediabilmente l’equilibrio gravitazionale del sistema.

Nel 96% degli scenari analizzati, si verificherà un’instabilità fatale che porterà al caos: alcuni pianeti potrebbero essere scagliati definitivamente fuori dal Sistema Solare, mentre altri, come Urano e Nettuno, arriverebbero addirittura a scambiarsi le orbite.

In questo scenario di instabilità, Giove e Saturno giocheranno un ruolo cruciale. Essendo i pianeti più massicci, le loro interazioni gravitazionali diventeranno dominanti man mano che l’attrazione del Sole andrà a diminuire. Ricordiamo che sul tavolo c’è anche il caso Plutone, che potrebbe tornare a essere considerato come un pianeta.

Ma quale sarà il destino finale dei pianeti espulsi dal Sistema Solare? Secondo le simulazioni, questi mondi non verranno distrutti, ma si trasformeranno in veri e propri “pianeti orfani“. Inizieranno a vagare nel buio dello spazio interstellare, non più legati a nessuna stella, unendosi ai miliardi di altri corpi celesti solitari che già popolano la nostra galassia.

Lo studio, intitolato Terminal Instability of the Solar System Triggered by Stochastic Solar Mass Loss, è disponibile su The Astrophysical Journal Letters e porta la firma di Konstantin Batygin, Jim Fuller e Fred C. Adams. In futuro, il tema potrebbe essere approfondito da nuove analisi e simulazioni, con l’obiettivo di fare sempre più chiarezza sulla questione.