Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Uno studio pubblicato su Science nel 1960 fissava la fine del mondo al 13 novembre 2026 per sovrappopolazione: ecco perché i calcoli si sono rivelati errati.

iStock

Dopo il Millennium Bug, il 21 dicembre 2012 e chissà quante altre profezie, sta per arrivare una “nuova” fine del mondo, programmata per il 13 novembre 2026. Questa volta, però, la situazione è molto diversa rispetto al passato.

Tutto ruota intorno a uno studio pubblicato da tre ricercatori dell’Università dell’Illinois (Heinz von Foerster, Patricia M. Mora e Lawrence W. Amiot) nel lontano 1960 e intitolato Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026.

Lo studio venne pubblicato sulla nota rivista scientifica Science che, nelle scorse settimane, è tornata sull’argomento per analizzare i punti su cui la ricerca del 1960 si è sbagliata. Andiamo a scoprirne i dettagli completi.

Cosa diceva lo studio sulla fine del mondo

Secondo i tre ricercatori, il 13 novembre 2026 sarebbe dovuto essere il giorno in cui la popolazione mondiale avrebbe raggiunto il cosiddetto punto di non ritorno numerico: un picco matematico pari all’infinito, con una quantità incalcolabile di individui concentrati su una Terra dallo spazio inevitabilmente finito.

Per capire come si sia arrivati a una simile conclusione, bisogna fare un salto indietro alla fine degli anni Cinquanta. A quel tempo gli abitanti del pianeta avevano toccato quota tre miliardi e il ritmo di natalità correva a velocità vertiginosa, favorito dal boom economico, dalle scoperte mediche, dal miglioramento delle reti fognarie e dalle nuove tecniche agricole.

Analizzando vari scenari di crescita della popolazione, gli studiosi arrivarono a una conclusione. La teoria alla base era che più il genere umano diventava numeroso, più velocemente si moltiplicava, poiché la condivisione delle conoscenze, le reti di comunicazione e il progresso tecnologico riducevano la mortalità e amplificavano il tasso di crescita.

Il punto di non ritorno era stato stimato per il 2026 (con una tolleranza di circa 5 anni in realtà). A questo punto, è stata scelta la data di venerdì 13 novembre (negli Stati Uniti, venerdì 13 è considerato un giorno sfortunato) come data per la fine del mondo. Il tema è sempre molto attuale e anche in passato è stato più volte affrontato. Si pensa che anche Leonardo da Vinci abbia previsto la fine del mondo.

I calcoli si sono rivelati errati

Chiaramente, nei calcoli degli studiosi, effettuati negli anni ’60, c’era qualcosa di sbagliato, anche se fino agli anni ’80 le stime sembravano essere corrette. Con un articolo su Science, l’economista Javier A. Birchenall (Università della California a Santa Barbara) ha chiarito la questione.

La popolazione mondiale ha preso una direzione molto diversa da quella ipotizzata nel 1960. Oggi, infatti, sulla Terra ci sono più di 8 miliardi di persone e, tra qualche decennio, si arriverà a oltre 10 miliardi. Una popolazione “infinita” e, quindi, troppo numerosa per essere ospitata sul pianeta non sembra essere possibile, in questo momento.

I cambiamenti nella società hanno modificato l’indice di fertilità e hanno dato via a una nuova era per l’umanità. Il prossimo 13 novembre 2026, quindi, non ci sarà una fine del mondo che sarà rimandata a una nuova data, indicata dalla profezia o dallo studio di turno. In ogni caso, capire in che modo l’umanità crescerà sulla Terra sarà sicuramente molto interessante.