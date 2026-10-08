Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Macchine del tempo e paradossi affascinano il cinema. Ma quanto c'è di vero? Dieci film messi alla prova della fisica, tra fenomeni dimostrati e pura invenzione.

iStock

Viaggiare nel tempo è uno dei temi più ricorrenti nel cinema di fantascienza. Alcuni film immaginano macchine capaci di riportare i protagonisti nel passato, mentre altri raccontano situazioni in cui il tempo scorre a un ritmo diverso rispetto alla Terra. Ma quanto c’è di scientificamente possibile in queste storie?

La risposta dipende dal tipo di viaggio temporale. La teoria della relatività di Albert Einstein dimostra che il tempo non scorre necessariamente allo stesso ritmo per tutti gli osservatori. Tornare nel passato, invece, è una possibilità teorica molto più controversa.

I viaggi nel tempo secondo il cinema

Abbiamo selezionato dieci film che affrontano i viaggi nel tempo in modi differenti, cercando di capire quali principi scientifici utilizzano e quanto siano realistici.

Interstellar (2014)

Diretto da Christopher Nolan, Interstellar racconta la missione di un gruppo di astronauti alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile nello spazio. Uno degli aspetti più interessanti del film riguarda il modo in cui il tempo scorre nelle vicinanze di un buco nero.

Sul pianeta di Miller, situato vicino al gigantesco Gargantua, un’ora corrisponde a circa sette anni sulla Terra.

Alla base di questa differenza c’è un fenomeno reale, chiamato dilatazione gravitazionale del tempo. Secondo la relatività generale, infatti, la gravità può influenzare il ritmo con cui scorre il tempo.

Le condizioni rappresentate in Interstellar sono però estremamente difficili da realizzare. Per rendere credibile la ricostruzione scientifica, Nolan si è avvalso della collaborazione del fisico teorico Kip Thorne (Premio Nobel per la Fisica nel 2017).

Primer (2004)

Primer, diretto da Shane Carruth, segue due ingegneri che scoprono accidentalmente un sistema per viaggiare indietro nel tempo.

La macchina funziona secondo una regola precisa: per tornare indietro di alcune ore, il viaggiatore deve trascorrere un intervallo equivalente all’interno del dispositivo. Il risultato è che diverse versioni della stessa persona possono ritrovarsi a esistere contemporaneamente.

Nessuna tecnologia conosciuta permette di compiere un viaggio del genere. Il film, però, dedica grande attenzione alle conseguenze che un eventuale ritorno nel passato potrebbe provocare.

Ogni intervento modifica il susseguirsi degli eventi, rendendo sempre più complicato ricostruire una cronologia coerente. È proprio su queste conseguenze che Primer costruisce buona parte della sua storia.

Ritorno al futuro (1985)

In Ritorno al futuro, diretto da Robert Zemeckis, Marty McFly viene accidentalmente trasportato dal 1985 al 1955 grazie alla DeLorean costruita dallo scienziato Doc Brown.

Una volta arrivato nel passato, Marty interferisce con l’incontro dei propri genitori e rischia di compromettere la sua stessa esistenza.

È una situazione che richiama il celebre paradosso del nonno, uno dei problemi più discussi quando si parla di viaggi temporali. Se qualcuno tornasse nel passato e impedisse la propria nascita, come potrebbe aver compiuto quel viaggio?

La fisica non offre una risposta verificata sperimentalmente a questo interrogativo. Anche il funzionamento della DeLorean, naturalmente, rimane del tutto fantascientifico.

Tenet (2020)

Con Tenet, Christopher Nolan immagina una forma particolare di viaggio temporale. Alcuni oggetti e persone possono invertire la propria direzione nel tempo, muovendosi all’indietro mentre il resto del mondo continua a procedere normalmente.

Il principio scientifico richiamato dal film è quello dell’entropia, una grandezza fisica legata alla seconda legge della termodinamica.

L’entropia contribuisce a spiegare perché percepiamo il tempo come qualcosa che procede in una sola direzione. Nella nostra esperienza quotidiana, infatti, osserviamo i fenomeni svilupparsi dal passato verso il futuro.

Tenet prende questo concetto e lo trasforma in un meccanismo narrativo. Non esistono però evidenze scientifiche che invertire localmente l’entropia possa permettere a una persona di tornare nel passato.

L’esercito delle 12 scimmie (1995)

Ne L’esercito delle 12 scimmie, un uomo viene inviato nel passato per raccogliere informazioni su una pandemia che ha devastato il mondo.

La storia ruota attorno a una domanda: chi torna indietro nel tempo può davvero modificare qualcosa che è già accaduto?

Il film si avvicina al principio di autoconsistenza di Novikov, un’ipotesi secondo cui qualsiasi viaggio nel passato dovrebbe rispettare la coerenza degli eventi.

Seguendo questo ragionamento, un viaggiatore potrebbe prendere parte ad avvenimenti già accaduti, senza però cambiarne l’esito. Il principio di Novikov rimane comunque un’ipotesi teorica, mai dimostrata sperimentalmente.

Predestination (2014)

Predestination segue un agente temporale incaricato di impedire un attentato. Nel corso della missione, il protagonista si ritrova coinvolto in una catena di eventi sempre più complessa.

La storia si basa sul cosiddetto paradosso bootstrap, una situazione in cui un evento sembra non avere un’origine indipendente perché finisce per diventare la causa di sé stesso.

Il problema riguarda il normale rapporto tra causa ed effetto. Siamo abituati a pensare che ogni evento derivi da qualcosa che lo precede, ma un ciclo temporale chiuso potrebbe mettere in discussione questa successione.

È un’ipotesi interessante dal punto di vista logico, anche se non esistono prove sperimentali che cicli causali di questo tipo possano verificarsi nella realtà.

Timecrimes (2007)

In Timecrimes, un uomo torna indietro di poche ore e finisce per interferire con avvenimenti che ha già vissuto.

La vicenda si sviluppa attraverso un ciclo causale chiuso: le azioni compiute durante il viaggio nel passato contribuiscono a determinare eventi che, dal punto di vista del protagonista, sono già accaduti.

Questo meccanismo richiama alcune soluzioni matematiche della relatività generale, che ammettono l’esistenza delle cosiddette curve temporali chiuse.

Si tratta di percorsi nello spaziotempo che potrebbero, almeno matematicamente, riportare un osservatore nel proprio passato. Non è però mai stato dimostrato che simili percorsi possano esistere fisicamente.

Looper (2012)

Looper immagina un futuro in cui alcune organizzazioni criminali sfruttano i viaggi nel tempo per inviare le proprie vittime nel passato, dove vengono eliminate.

Una delle situazioni centrali del film riguarda la possibilità di incontrare una versione più giovane di sé stessi.

Da qui nasce il problema delle conseguenze che una decisione presa nel passato potrebbe avere sul futuro della stessa persona. Modificare un evento già accaduto significherebbe cambiare anche ciò che quella persona è destinata a vivere?

La scienza non ha mai dimostrato che sia possibile alterare immediatamente la propria storia personale in questo modo. Le regole temporali di Looper rispondono soprattutto alle esigenze del racconto.

The Time Machine (2002)

In The Time Machine, uno scienziato costruisce un dispositivo capace di trasportarlo in epoche molto lontane.

L’idea di raggiungere il futuro più rapidamente rispetto ad altre persone non è completamente estranea alla fisica. La teoria della relatività prevede infatti che il tempo possa scorrere a velocità differenti per osservatori che si muovono l’uno rispetto all’altro.

Quando le velocità diventano sufficientemente elevate, questa differenza può essere significativa.

Il problema riguarda il funzionamento della macchina. Non conosciamo alcun dispositivo che permetta di scegliere liberamente una data e raggiungerla viaggiando attraverso lo spaziotempo.

Questione di tempo (2013)

Questione di tempo racconta i viaggi temporali da una prospettiva più personale. Il protagonista scopre di poter tornare in alcuni momenti della propria vita, rivivendoli e cambiando le decisioni prese.

A differenza di molti altri film, non c’è una macchina che rende possibile il viaggio. Il protagonista possiede semplicemente questa capacità.

Dal punto di vista scientifico, il meccanismo è completamente fantastico. Non esistono evidenze che la mente possa tornare indietro nel tempo e modificare eventi già accaduti.

Il film non cerca comunque di proporre una spiegazione fisica del fenomeno. Il viaggio temporale diventa piuttosto un modo per raccontare le conseguenze delle scelte personali.

È davvero possibile viaggiare nel tempo secondo la fisica?

Per rispondere bisogna distinguere il viaggio verso il futuro da quello nel passato. Il primo è possibile secondo la teoria della relatività, almeno nel senso di invecchiare più lentamente rispetto ad altri osservatori.

Il movimento e la gravità possono modificare il ritmo con cui scorre il tempo. Non è soltanto una previsione teorica: questi effetti sono stati verificati sperimentalmente e devono essere considerati anche per garantire il corretto funzionamento dei sistemi GPS.

La possibilità di tornare nel passato è invece molto più incerta. Alcune soluzioni delle equazioni della relatività generale ammettono strutture dello spaziotempo che potrebbero consentirlo, ma non sappiamo se siano fisicamente realizzabili.

È qui che emerge la differenza tra i film esaminati. Storie come Interstellar prendono spunto da fenomeni scientifici dimostrati, pur immaginando condizioni estreme. Altri film, invece, utilizzano il viaggio temporale per raccontare situazioni che, almeno secondo le conoscenze attuali, non sappiamo se possano mai diventare realtà.