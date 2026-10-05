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Il cinema di fantascienza non deve trasformarsi in un documentario per prendere sul serio la scienza. Alcuni film ambientati nello spazio hanno costruito gran parte della loro credibilità sulla fisica reale, provando a rappresentare con attenzione fenomeni complessi come la relatività generale o le condizioni di vita su Marte. Nessuno è impeccabile dal punto di vista scientifico, ma in alcuni casi il lavoro con gli esperti ha portato a risultati sorprendenti.

Interstellar: il film che ha trasformato la relatività in immagini

Interstellar è probabilmente l’esempio più famoso. Il fisico teorico Kip Thorne partecipò al progetto come consulente scientifico, con l’obiettivo di evitare che gli elementi centrali della storia entrassero apertamente in conflitto con le leggi fisiche conosciute.

La dilatazione temporale nei pressi di Gargantua deriva dalla relatività generale: in presenza di un campo gravitazionale estremo, il tempo può scorrere più lentamente rispetto a quanto accade in regioni più lontane. Anche l’aspetto del buco nero fu sviluppato partendo da equazioni che descrivono il percorso della luce nello spazio-tempo curvo. Gli effetti di lente gravitazionale mostrati nel film sono quindi legati alla fisica reale.

Il racconto diventa più speculativo quando entrano in gioco wormhole e dimensioni aggiuntive. Non sono fenomeni dimostrati, ma si basano comunque su ipotesi teoriche studiate dalla fisica.

The Martian: sopravvivere su Marte usando la scienza

The Martian parte da una situazione estrema, ma molti dei problemi che Mark Watney deve affrontare poggiano su basi credibili. La produzione di acqua attraverso l’idrogeno ricavato dall’idrazina è chimicamente possibile. Anche il gravity assist usato per modificare una traiettoria appartiene alla meccanica orbitale reale.

Il film tiene conto anche dei ritardi nelle comunicazioni tra Marte e la Terra. Il Mars Pathfinder utilizzato per ristabilire un contatto, inoltre, è una sonda realmente esistita.

La principale forzatura scientifica arriva però all’inizio. Una tempesta marziana non potrebbe esercitare la forza mostrata nel film, perché l’atmosfera di Marte è troppo rarefatta.

Apollo 13: il realismo di una missione realmente accaduta

Apollo 13 racconta una vicenda reale e la produzione lavorò con la NASA per ricostruire con attenzione le procedure della missione. Molti dialoghi tra l’equipaggio e il controllo missione riprendono quasi direttamente le registrazioni originali.

Per girare le scene in assenza di peso, gli attori furono filmati durante voli parabolici a bordo di un aereo per gravità ridotta. Alcuni dettagli vennero modificati per esigenze narrative, ma il nucleo tecnico della crisi resta legato ai problemi realmente affrontati dopo l’esplosione che compromise l’ossigeno e l’energia disponibile a bordo.

Gravity: lo spazio sembra vero, le orbite molto meno

Gravity risulta convincente quando mostra il comportamento dei corpi in microgravità. Anche il silenzio del vuoto rispetta la fisica: senza un mezzo materiale, il suono non può propagarsi.

Il pericolo rappresentato dai detriti spaziali ha anch’esso una base reale. Il film richiama il cosiddetto effetto Kessler, secondo cui le collisioni in orbita possono produrre nuovi frammenti e aumentare progressivamente il rischio di altri impatti.

La parte meno credibile riguarda invece la meccanica orbitale. Hubble e la Stazione Spaziale Internazionale seguono orbite differenti, quindi passare da una struttura all’altra con la facilità mostrata nel film non sarebbe realistico.

2001: Odissea nello spazio, accurato ancora oggi

Realizzato nel 1968, 2001: Odissea nello spazio resta ancora oggi uno dei grandi riferimenti del realismo cinematografico. Kubrick rappresenta correttamente l’assenza di suono nel vuoto e il comportamento dei corpi in assenza di peso.

Anche il design dei veicoli nasce da concetti aerospaziali trattati con grande attenzione. Altre previsioni si sono invece rivelate troppo ottimistiche, soprattutto per quanto riguarda i tempi dell’esplorazione umana del Sistema solare.

A distanza di decenni, il film conserva gran parte della sua credibilità scientifica. E continua a mostrare come la fantascienza possa essere spettacolare senza dover inventare nuove leggi della fisica.