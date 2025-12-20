FIFA torna nei videogiochi con un titolo esclusivo per Netflix Games

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Dopo la separazione da EA Sports, FIFA ha siglato una partnership con Netflix Games e Delphi Interactive per un videogioco ufficiale in arrivo prima dei Mondiali 2026.

123

FIFA e Netflix Games hanno annunciato un nuovo videogioco ufficiale di calcio sviluppato da Delphi Interactive e destinato a essere giocato su Netflix tramite app mobile o TV, con lancio previsto in tempo per la Coppa del Mondo 2026.

Il ritorno di FIFA nel mondo dei videogiochi

Dopo anni di assenza del marchio FIFA dai videogiochi, conseguenza della separazione da EA Sports, avvenuta nel 2023,la Federazione Internazionale ha annunciato un ritorno ufficiale nel panorama del gaming, questa volta in partnership con Netflix Games.

Il nuovo titolo di calcio è previsto per il 2026, poco prima dell’inizio della Coppa del Mondo FIFA che si terrà in Nord America (Stati Uniti, Messico e Canada), e sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati Netflix.

Questa mossa segna una svolta significativa: la storica serie FIFA, legata per decenni ai giochi EA, ora cambia completamente piattaforma e modello distributivo, puntando su un videogioco in streaming legato a un servizio di intrattenimento globale.

Come sarà il nuovo gioco FIFA su Netflix

Nonostante manchino ancora dettagli tecnici approfonditi sul gameplay, dall’annuncio ufficiale emerge che il titolo sarà una simulazione calcistica reimmaginata pensata per essere semplice da imparare ma emozionante da padroneggiare, con modalità sia single player sia multiplayer online.

Gli utenti Netflix potranno accedere al gioco tramite l’app dedicata, giocando su smartphone o smart TV utilizzando il telefono come controller, in stile cloud gaming. Secondo le prime dichiarazioni ufficiali, l’esperienza sarà pensata per essere accessibile a un pubblico globale e per celebrare al massimo lo spirito della Coppa del Mondo, con un’interfaccia e un sistema di controllo intuitivo adatto anche ai principianti.

La partnership con Delphi Interactive

Lo sviluppo del gioco è stato affidato allo studio californiano Delphi Interactive, una realtà giovane e poco conosciuta che però ha già collaborato con progetti importanti, tra cui il prossimo titolo 007: First Light. Il presidente di Netflix Games, Alain Tascan, ha dichiarato che l’obiettivo è portare l’esperienza del calcio mondiale direttamente nei salotti dei fan attraverso un prodotto giocabile da tutti con facilità, contribuendo a celebrare i Mondiali 2026.

Dall’altra parte, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha definito l’accordo con Netflix una pietra miliare per l’innovazione tecnologica del calcio digitale, con l’ambizione di raggiungere “miliardi di tifosi di ogni età nel mondo”.

La fine dell’era EA Sports e una nuova strada

La storica collaborazione tra FIFA ed EA Sports, che aveva dato vita alla serie di videogiochi più venduta al mondo, si è conclusa ufficialmente nel 2023, con il successivo lancio da parte di EA della propria linea EA Sports FC.

Nonostante ciò, l’eredità di quei titoli è rimasta forte: EA FC 24, per esempio, è diventato uno dei giochi più venduti nel Regno Unito nel 2023.

Il nuovo progetto con Netflix rappresenta dunque non solo un ritorno del marchio FIFA nei videogiochi, ma anche una nuova era di sperimentazione in cui il calcio può essere fruito in modo diverso, puntando su accessibilità, streaming e distribuzione digitale.

Reazioni del pubblico e prospettive future

Le reazioni dei fan della serie FIFA sono state miste: molti si dicono entusiasti di rivedere il marchio nel mondo videoludico dopo anni di assenza, mentre altri esprimono dubbi sulla natura mobile-first e sull’esclusività Netflix, temendo un’esperienza meno profonda rispetto ai classici simulatori calcistici su console e PC.

Altri progetti legati al marchio FIFA sono in corso, come FIFA Heroes, un titolo arcade cinque contro cinque in stile più fantasioso, anch’esso previsto per il 2026 su varie piattaforme. Questi sviluppi suggeriscono che FIFA sta esplorando diversi modi di reinterpretare il calcio videoludico, andando oltre il modello tradizionale dei simulatori annuali.