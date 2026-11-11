Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Ancora una volta ci troviamo davanti alla dimostrazione di quanto le intelligenze artificiali siano decisamente abili nel supportare le nostre attività, ma del tutto inaffidabili quando si tratta di memorizzare dati o di gestire password in sicurezza.

È il caso di Claude Code, l’assistente Anthropic per la programmazione. Un’indagine sulla sicurezza ha infatti rivelato la presenza di un punto debole, che rendeva credenziali e chiavi di accesso liberamente visibili a chiunque sul web.

Come Claude Code ha esposto migliaia di password sul web

La scoperta proviene dai ricercatori della società di sicurezza Apiiro. In pratica, tutto nasce dalle modalità con cui Claude Code gestisce l’autorizzazione dell’utente per l’esecuzione automatica dei comandi all’interno della shell.

Nel momento in cui una persona seleziona l’opzione “Sì, e non chiedere più” per autorizzare l’esecuzione di un comando, questa preferenza viene registrata come regola di sistema all’interno di un file locale identificato come `.claude/settings.local.json`, salvato sulla macchina dell’utente.

Sebbene in genere la formula venga salvata sotto forma di schema generico, come riferisce Ars Technica, il comando completo può anche venire trascritto all’interno del file di configurazione esattamente così com’è stato digitato. Includendo tutte le informazioni riservate in esso inserite, senza filtri.

E questa impostazione, per la sua natura locale, non viene limitata o isolata a livello di singolo repository. Di conseguenza, se la cartella viene convertita in seguito in una directory controllata o se il repository viene clonato da un altro computer, il file contenente i dati sensibili rischia di essere caricato involontariamente online.

Ecco, per colpa di questo punto debole, secondo i ricercatori di Apiiro, risultano oltre 100.000 casi in cui il file di configurazione locale di Claude Code è stato pubblicato su repository pubblici di GitHub. Tra questi documenti, circa 1.100 appartenenti a 63 organizzazioni differenti contenevano informazioni riservate a tutti gli effetti, tra cui chiavi private, password di database e token API.

Cosa fare per evitare questo problema

Intanto sarebbe meglio non inserire mai informazioni riservate all’interno dei prompt o dei comandi forniti a Claude o ad altri sistemi di intelligenza artificiale.

Lo stesso Boris Cherny, per conto del team di Claude Code, ha precisato che file di configurazione contenenti questo genere di parametri non dovrebbero mai essere inclusi nei sistemi di controllo versione come Git.

E’ il consiglio migliore, anche perché altre soluzioni integrate o automatizzate rischiano di non essere sufficienti. Ad esempio quella di utilizzare la modalità automatica di Claude Code: grazie a classificatori dedicati alla gestione delle autorizzazioni di routine, ti permette di non dover configurare manualmente gli elenchi di permessi.

Tuttavia, come evidenziato sempre da Ars Technica, anche impostando questa modalità i comandi contenenti dati sensibili possono comunque finire scritti nei file locali.

Altro esempio è quello di impiegare strumenti automatici di scansione dei segreti (secret scanner). Sì, ti permettono di individuare ed eliminare le informazioni riservate nei file. Ma secondo i dati forniti da Apiiro, 215 dei circa 1.100 elementi sensibili rintracciati nei file di Claude Code non erano comunque stati intercettati da questo tipo di controlli.

Perché evitare di lasciare i propri dati in mano alle IA

Non smetteremo mai di ripeterlo: massima prudenza prima di condividere dati riservati con queste piattaforme. Perché tra l’altro non è nemmeno il primo caso di intelligenza artificiale che espone involontariamente informazioni riservate.

Recentemente anche Meta ha dovuto bloccare temporaneamente la funzione di condivisione dell’agente “Muse“, dopo che diversi esperti di sicurezza avevano dimostrato la facilità con cui era possibile ricostruire o indovinare gli URL generati per la condivisione.

Caso simile anche per Grok, che ha seriamente rischiato di poter essere sfruttato dai malintenzionati a causa di una falla individuata da una società di cybersecurity.

Perché allora esporsi con agenti troppo disinvolti con i nostri dati? Abbiamo già parlato di come evitare che l’IA rovini la nostra privacy e i nostri dati sensibili. Meglio dunque rinfrescare la memoria e rileggersi le regole d’oro.