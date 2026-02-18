Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Nel corso degli anni moltissimi italiani hanno vissuto la fastidiosa esperienza del contratto fibra senza infrastruttura. Ciò vuol dire che l’operatore garantisce l’opzione ma il proprio territorio non ha provveduto a effettuare i lavori necessari.

Ci si ritrova così, nel migliore dei casi, con una connessione misto-rame. Una connessione limitata, a fronte di una spesa di certo non ridotta del 40-50%. Qualcosa però è cambiato in termini di informazioni garantite agli utenti. Infratel Italia, società “in house” del ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha aggiornato la sua mappa interattiva. Ha così offerto a tutti uno strumento di trasparenza senza precedenti nel nostro Paese.

Come funziona il portale “trova fibra”

Possiamo dire addio a un sistema di statistiche generiche su base regionale, per capire a che punto siamo in quanto a diffusione della banda ultra larga. Infratel Italia oggi garantisce una “radiografia” dettagliata, che scende fino al livello del singolo numero civico.

Il portale dedicato al Piano Italia 1 Giga, finanziato con i fondi del PNRR, consente di accedere a una mappa che è un database interrogabile da chiunque. Non serve far altro che inserire il proprio indirizzo e numero civico. Il sistema restituisce il tipo di connessione disponibile, ma non solo.

Questa infatti è un’informazione che tendenzialmente è già in possesso dei residenti, salvo forse solo i nei arrivati o chi è intenzionato a trasferirsi. Le informazioni riguardano anche lo stato dei lavori, se sono in corso, programmati a stretto giro o rientrano in una programmazione futura e più distante nel tempo.

L’obiettivo è chiaro: dare ai cittadini un’arma per verificare le promesse degli operatori e i tempi tecnici della politica. La mappa distingue chiaramente tra le diverse tipologie di intervento e, soprattutto, mostra chi è il fornitore aggiudicatario del lotto (come Open Fiber o TIM/FiberCop). È la fine dell’era dei “forse”: se il vostro civico è segnato come “in corso di esecuzione”, sapete che le ruspe non sono un miraggio.

Come riconoscere la vera fibra

Uno dei meriti principali della nuova piattaforma Infratel è di certo la chiarezza in merito alle tecnologie utilizzate. Occorre precisare infatti che non tutta la “banda ultra larga” è uguale. La mappa lo mette nero su bianco:

FTTH (Fiber to the Home): la fibra vera, quella che arriva fin dentro il modem, capace di garantire velocità stabili a 1 Gbps e oltre;

(Fiber to the Home): la fibra vera, quella che arriva fin dentro il modem, capace di garantire velocità stabili a 1 Gbps e oltre; FWA (Fixed Wireless Access): la soluzione per le zone più impervie, dove scavare costa troppo. La fibra arriva fino a un’antenna, che poi trasmette il segnale via radio.

La mappa Infratel permette di capire se il vostro quartiere è destinato alla velocità pura del cavo o se dovrà “accontentarsi” delle onde radio. Questa distinzione è fondamentale non solo per il gaming o lo streaming in 4K, ma per il valore stesso degli immobili: una casa cablata in FTTH oggi vale semplicemente di più sul mercato.