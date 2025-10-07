Festa delle Offerte Prime, dispositivi Amazon al minimo storico: sconto fino al 70%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon Press

Negli eventi annuali di Amazon ci sono dei prodotti che ogni volta catturano l’attenzione per lo sconto elevato e la possibilità data agli utenti di risparmi decine se non centinaia di euro. Si tratta dei dispositivi realizzati proprio dal sito di e-commerce e che oramai sono super apprezzati da tantissimi utenti. Si tratta di prodotti molto differenti tra di loro, ma che si rivelano utilissimi nella vita di tutti i giorni. Come ad esempio i Fire TV Stick, le chiavette multimediali da sempre tra le più vendute su Amazon. Oppure degli Amazon Echo, gli smart speaker che fungono anche da hub per la tua smart home. Nei due giorni della Festa delle Offerte Prime li trovi con sconti elevatissimi e approfitti del minimo storico. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

Tutte le promo della Festa delle Offerte Prime sono riservate agli utenti iscritti a Prime. Se non sei iscritto al servizio, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni: clicca qui.

OFFERTE FESTA DELLE OFFERTE PRIME 2025

Fire TV Stick

Tra i prodotti Amazon più richiesti nella Festa delle Offerte Prime ci sono i Fire TV Stick, le chiavette multimediali di Amazon che trovi in offerta al prezzo più basso di sempre. E tra offerte migliori ci sono il Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max. I tre modelli sono in offerta al prezzo più basso di sempre grazie a sconti che sfiorano il 50%.

Partiamo con il Fire TV Stick HD che trivi con uno sconto del 47% e paghi solamente 23,99 euro. Si tratta del modello più economico, ma meno performante. Ideale per chi ha in casa un vecchio TV e vuole trasformarlo in uno smart TV spendendo pochissimo.

Una delle offerte più interessanti riguarda il Fire TV Stick 4K che trovi su Amazon a un prezzo di 35,99 euro grazie allo sconto del 49% che te lo fa pagare la metà. Un prezzo mai visto prima e che non bisogna assolutamente farsi sfuggire. Come tutti i prodotti realizzati da Amazon, anche per la chiavetta multimediale hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il Fire TV Stick 4K Max, invece, è in offerta a un prezzo di 47,99 euro con uno sconto del 40%. Anche per questo modello si tratta del minimo storico di quest’anno. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa in tempi brevissimi, anche meno di ventiquattro ore.

Per chi è alla ricerca di un lettore multimediale, è in offerta anche il Fire TV Cube che trovi su Amazon con uno sconto del 31% e approfitti del minimo storico di questo ultimo periodo. Compatibile con qualsiasi televisore smart, assicura uno streaming con risoluzione 4K. Ti consigliamo di approfittarne subito: la Festa delle Offerte Prime dura solamente due giorni.

A cosa servono i Fire TV Stick? Si tratta di chiavette multimediali che si collegano alla porta HDMI del televisore e gli donano i "superpoteri". Grazie al Fire TV Stick puoi installare qualsiasi applicazione di video streaming e accedere a funzioni speciali, anche grazie alla presenza del telecomando con Alexa integrata. Sono semplici da utilizzare e da montare, e sono compatibili con tutti i televisori, anche gli smart TV.

Fire TV Stick HD

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick Cube

Fire TV Stick HD+controller Luna

Telecomando vocale Alexa

Televisori Fire TV

Oltre ai Fire TV Stick, Amazon ha lanciato da oramai un paio di mesi anche degli smart TV dotati del sistema operativo Fire TV. Televisori che disponibili in offerta con sconti che sfiorano il 50% e che trovi a prezzi stracciati. Come ad esempio il Fire TV Serie 2 da 32 pollici disponibile a meno di 150 euro con uno sconto del 46%. Disponibile in offerta anche la versione da 40 pollici con uno sconto che sfiora il 40%.

Amazon Fire TV Serie 2 – 32 pollici

Amazon Fire TV Serie 2 – 40 pollici

Per chi vuole televisori un po’ più grandi e performanti, c’è in offerta il Fire TV Serie 4. Disponibile in tre dimensioni (43, 50 e 55 pollici), lo sconto va da un minimo del 48% fino a un massimo del 53% e li paghi meno della metà. Dotati di uno schermo con risoluzione 4K e di tecnologie di ultima generazione che migliorano il contrasto e la qualità delle immagini. Li puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Amazon Fire TV Serie 4 – 43 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 50 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 55 pollici

Se vuoi fare un step ulteriore con la qualità dello schermo, ci sono in offerta i Fire TV Serie Omni QLED. Anche per questa versione trovi in promo tre modelli che si differenziano esclusivamente per la dimensione del display: 43, 50 e 55 pollici. Lo sconto è elevato e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo.

Amazon Fire TV Serie Omni QLED – 43 pollici

Amazon Fire TV Serie Omni QLED – 50 pollici

Smart Speaker Echo

Oltre ai Fire TV Stick, un altro prodotto Amazon molto ricercato nella Festa delle Offerte Prime è lo smart speaker Echo. Oramai sul mercato ci sono tantissimi modelli differenti, che si adattano a ogni tua esigenza. A cosa servono? A rendere più intelligente la tua abitazione e ti permettono di gestire facilmente tutti i dispositivi smart presenti in casa, come ad esempio le lampadine oppure il robot aspirapolvere. In promo troviamo diversi modelli di Echo, tutti con sconti interessanti e prezzi alla portata di tutti.

Partiamo dall’Echo Pop, lo smart speaker di piccole dimensioni, ma con una cassa molto potente, che trovi su Amazon a un prezzo di 24,99 euro con uno sconto del 55%. Costa poco, ma è veramente utile e ti permette di controllare i dispositivi smart presenti in casa, oppure di ascoltare le tue playlist preferite. Così come è utile l’Amazon Echo Dot disponibile in offerta a un prezzo di 29,99 euro (sconto del 54% e lo paghi praticamente la metà).

Torna in offerta anche l’Amazon Echo Spot, la sveglia intelligente uscita sul mercato da pochi mesi e che troviamo in promo con uno sconto del 43%. La paghi 49,99 euro e acquisti una sveglia smart da poggiare sul comodino e che ti aiuta a iniziare nel migliore dei modi la giornata.

Echo Pop

Echo Dot

Echo Spot

La famiglia Echo si è ampliata anche con gli Echo Show, smart speaker dotati anche di un comodo schermo touch. Per la Festa delle Offerte Prime trovi l’ultimo modello di Echo Show 5 in promo con uno sconto del 45% e lo paghi solamente 59,99 euro. Ottima anche la promo per il più grande Echo Show 8 che trovi a un prezzo di 99,99 euro grazie allo sconto del 41%.

Echo Show 8

Echo Show 5

Infine, non mancano delle promo bundle. Si tratta di offerte speciali che oltre a uno smart speaker Echo includono anche un dispositivo anche un dispositivo per la smart home. Ad esempio trovi l’Echo Pop con la lampadina Philips Hue White in promo con uno sconto del 58% e li paghi meno di 30 euro. Per tutti i bundle è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Echo Pop + Lampadina Philips Hue White

Echo Dot+ Lampadina Philips Hue White

Echo Dot+ WiZ Presa intelligente

Echo Spot+ Lampadina Philips Hue White

Echo Show+ WiZ Presa intelligente

Telecamere Blink

Quando si tratta di migliorare la sicurezza della propria abitazione, le telecamere Blink sono sempre una delle soluzioni più apprezzate dagli utenti, soprattutto in eventi come la Festa delle Offerte Prime. Su Amazon, infatti, troviamo diverse soluzioni con sconti molto interessanti.

Se vuoi spendere poco per la sicurezza interna della tua abitazione, la soluzione ideale è la Blink Mini 2 che trovi con uno sconto del 51% e la paghi solamente 16,99 euro. Visione notturna a colori, immagini in alta definizione e dotata anche di un faretto per illuminare la stanza. Rileva il movimento delle persone e ti avvisa con una notifica sull’app. Per l’interno puoi optare anche per la Blink Mini Pan-Tilt Camera disponibile con uno sconto del 45%.

Blink Mini 2

Blink Mini Pan-Tilt Camera

Per proteggere l’esterno della tua abitazione, invece, è disponibile la Blink Outdoor 4, nuova soluzione in casa Amazon. La trovi con uno sconto del 55% e costa solamente 35,99 euro. Grande autonomia, facile da installare e assicura immagini in alta definizione.

Blink Outdoor 4

Sempre prodotto da Blink c’è anche il videocitofono smart Blink Video Doorbell con uno sconto del 50% e lo paghi la metà. Aumenta la sicurezza della tua abitazione e rileva tutti i movimenti. Ti avvisa con una notifica sullo smartphone se qualcuno ha suonato alla tua porta.

Blink Video Doorbell

Come capita in questi eventi, non mancano i bundle dedicati alla sicurezza con promo molto interessanti e sconti che arrivano fino al 70%. Non perdere queste super occasioni.

Blink Video Doorbell+ Blink Outdoor

2 Blink Outdoor + Blink Mini

Kindle

Per gli amanti della lettura Amazon ha riservato ottime promo sugli ultimi modelli di Kindle lanciati sul mercato. Novità molto apprezzate dagli utenti e che vanno a rinnovare la gamma degli e-reader di Amazon.

Il Kindle Colorsoft è il primo modello a essere dotato di uno schermo a colori ed è disponibile con un ottimo sconto del 31% che fa scendere il prezzo di quasi 100 euro. Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’esperienza di lettura completamente rinnovata e innovativa

Kindle Colorsoft

L’altra grande novità di Amazon è il Kindle Scribe, il primo modello dotato di una penna digitale che lo trasforma in un vero e proprio taccuino digitale dove poter prendere appunti, sottolineare e anche disegnare. Disponibili in due versioni, la prima è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 28% e risparmi più di 100 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

Sempre in offerta anche il modello più recente di Kindle Scribe che trovi su Amazon con uno sconto del 25% e al prezzo più basso di sempre. Schermo ridisegnato con bordi uniformi e con una penna ancora più veloce e sensibile.

Kindle Scribe

Nuovo Kindle Scribe

Dispositivi Ring

Per la sicurezza della tua abitazione ci sono anche altre soluzioni rispetto ai dispositivi Blink. Amazon produce anche i dispositivi per la sicurezza Ring che, oltre alle classiche telecamere per l’interno e per l’esterno, offre sistemi intelligenti per gli allarmi. Nella Festa delle Offerte Prime troviamo in promo diversi dispositivi utili nella vita di tutti i giorni con sconti che superano il 50%. Non perdere queste occasioni.

Telecamera Ring interno

Telecamera Ring esterno con batteria solare

Ring videocitofono

Ring Intercom

Kit Ring Alarm S + videocamera interna

Kit Ring Alarm M + videocamera interna

Kit Ring Alarm XL + videocamera interna

Servizi Amazon

Amazon non è solo prodotti, ma anche piattaforme con servizi molto utili nella vita di tutti i giorni. Piattaforme oramai sempre più utilizzate e che soprattutto in eventi del genere diventano molto convenienti. Anche per la Festa delle Offerte Prime puoi abbonarti ad alcuni servizi di Amazon gratuitamente per alcuni mesi. Non hai nessun vincolo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Ecco quali sono.

Amazon Music Unlimited torna in offerta con un periodo di prova gratuito di ben quattro mesi. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento quando vuoi. Con la versione Unlimited puoi riprodurre senza nessuna pubblicità tutti i tuoi brani preferiti, creare le playlist con le canzoni e gli album del momento, avere skip illimitati dall’app dello smartphone e ascoltare i brani anche in modalità offline. Inoltre, hai accesso ai podcast più popolari senza avere la pubblicità.

ABBONATI GRATIS PER QUATTRO MESI

Un’altra offerta molto speciale riguarda Kindle Unlimited. Solo per pochissimi giorni puoi abbonarti gratuitamente per tre mesi a Kindle Unlimited, la piattaforma di Amazon dedicata ai libri. Hai accesso illimitato a milioni di libri e riviste in tutte le lingue del mondo. Puoi leggere sia sul tuo Kindle o tramite l’app dello smartphone. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

ABBONATI GRATIS PER TRE MESI

Infine, torna in promo anche Audible, servizio premium di Amazon dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Puoi scegliere tra oltre 70.000 titoli e ascoltarli quando vuoi e da qualsiasi dispositivo. Solo per la Festa delle Offerte Prime hai la possibilità di abbonarti gratis per tre mesi. Puoi disattivare l’abbonamento in ogni momento e non hai nessun obbligo di rinnovo. Approfittane subito e ascolta tutti i tuoi libri preferiti.

ABBONATI GRATIS PER TRE MESI

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui