Festa delle Offerte Prime, gli smartwatch da comprare oggi: prezzo in picchiata

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Garmin

Con la Festa delle Offerte Prime c’è la prima occasione per fare ottimi affari in vista del Natale. Anche se un po’ in anticipo sulla "tabella di marcia" hai la possibilità di acquistare dispositivi top a un prezzo molto interessante. È quello che accade con gli smartwatch. Le offerte riguardano tanti modelli differenti e noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi. Come ad esempio quelle che riguardano due orologi rugged molto richiesti dagli utenti: il Galaxy Watch Ultra che trovi con uno sconto di 250 euro oppure il Garmin fenix E disponibile con uno sconto del 37%. Per la vita di tutti i giorni e per tenere sotto controllo i principali parametri vitali c’è il Galaxy Watch8 (sconto del 31%) e lo Xiaomi Watch S4. Tra i wearable in promo ci sono anche i fitness tracker, tra cui la Xiaomi Smart Band 10 che trovi con uno sconto del 35% e costa solamente 35 euro.

N.B. Le offerte sono riservate solamente agli utenti Prime. Se ancora non sei iscritto al servizio Amazon, puoi farlo oggi sfruttando la prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo: clicca qui.

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Galaxy Watch Ultra

Per gli amanti dell’avventura , il Samsung Galaxy Watch Ultra si posiziona come uno degli smartwatch più interessanti disponibili oggi, anche grazie all’offerta della Festa delle Offerte Prime che permette di risparmiare ben 250 euro su quello di listino con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Realizzato con una scocca in titanio di grado aerospaziale, è progettato per resistere a qualsiasi sollecitazione ed è certificato per immersioni e sport acquatici grazie alla resistenza all’acqua fino a 10 ATM. Sotto la scocca lavora l’ecosistema Samsung Health potenziato con Galaxy AI, in grado di analizzare i dati biometrici e fornire parametri avanzati come il Punteggio Energetico quotidiano. La precisione di tracciamento è garantita dal sistema GPS a doppia frequenza perfetto sia per il trekking in montagna sia tra i grattacieli in città. Per gli amanti dello sport ci sono tantissimi allenamenti, anche di livello professionale che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno.

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Garmin fenix E

Il Garmin fenix E è in promo su Amazon con uno sconto del 40% e risparmi 240 euro su quello di listino. Promo che lo rende uno degli smartwatch rugged più interessanti Il display AMOLED da 1,3 pollici, racchiuso in una cassa da 47 mm in polimeri fibrorinforzati con ghiera in acciaio inossidabile, garantisce un’ottima visibilità anche sotto il sole diretto, mentre l’orologio è testato secondo gli standard militari statunitensi per resistere a urti, temperature estreme e acqua. Offre oltre 90 app sportive dedicate, piani avanzati di allenamento per la forza, monitoraggio in tempo reale di stamina e prestazioni, oltre alla funzione Dynamic Round-Trip Routing, che genera percorsi ad anello su misura in base alla distanza desiderata. Il monitoraggio della salute 24 ore su 24 include frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, qualità del sonno e un report mattutino completo su recupero e condizioni meteo. L’autonomia arriva fino a 16 giorni.

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Google Pixel Watch 4

Tra gli orologi in offerta nella Festa delle Offerte Prime c’è anche il Google Pixel Watch 4. Orologio che si posizione nella fascia alta del mercato e dotato di caratteristiche e funzionalità molto interessanti. Grazie allo sconto del 27% e risparmi più di 150 euro e approfitti di una super occasione. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Caratterizzato dal display Actua 360 protetto da vetro Gorilla Glass antigraffio, offre uno schermo attivo più grande del 10% e più luminoso del 50%, perfetto per la consultazione sotto il sole estivo o durante le attività all’aperto. Sotto la scocca brilla l’integrazione nativa con Gemini AI, l’assistente vocale personale sempre pronto a rispondere e a suggerire risposte ai messaggi modellate sul tuo stile di scrittura. Sul fronte del benessere, è dotato del sistema di rilevamento della frequenza cardiaca più avanzato di Google, con analisi dettagliata del sonno e indicatori per bilanciare allenamento e recupero quotidiano.

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Amazfit T-Rex 3 Pro

Per chi cerca un compagno d’avventura indistruttibile capace di spingersi oltre ogni limite, l’Amazfit T-Rex 3 Pro unisce materiali di livello militare e tecnologie da top di gamma, reso ancora più interessante da un eccezionale sconto superiore ai 100 euro e dalla comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Progettato con una ghiera e pulsanti in titanio abbinati a un vetro in zaffiro ultra-resistente, è equipaggiato con un display AMOLED con luminosità elevata perfettamente leggibile sotto qualsiasi luce. Sul fronte subacqueo eccelle grazie alla resistenza 10 ATM con certificazione per immersioni fino a 45 metri di profondità, oltre a supportare oltre 180 modalità sportive (inclusi gli allenamenti HYROX e gli sport invernali). L’orientamento è garantito da mappe offline e da un sistema GPS che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione, affiancato da una torcia a LED bicolore integrata e segnale SOS. L’autonomia raggiunge fino a 17 giorni con una singola carica, mentre il sensore HybridTracker monitora con precisione assoluta battito cardiaco e parametri biologici ventiquattro ore su ventiquattro.

Galaxy Watch8

Offerta molto interessante per il Galaxy Watch8: da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 31% e risparmi 110 euro. Display ampio e molto luminoso che puoi personalizzare in base alle informazioni di cui hai bisogno. Integra Wear OS 6 con Google Gemini, per gestire attività e automazioni con semplici comandi vocali, oltre al sensore BioActive che monitora in tempo reale il tuo stato di salute e che permette anche un’analisi completa della composizione del tu corpo. Per gli amanti dell’attività sportiva supporta più di 90 modalità di allenamento.

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Xiaomi Watch S4

Lo Xiaomi Watch S4 nella versione da 41 mm, pensato per chi cerca un design più compatto e un comfort maggiore al polso è in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 27%. Il display AMOLED da 1,32 pollici lo rende compatto e anche molto leggero. Supporta oltre 150 modalità sportive, il monitoraggio della temperatura cutanea per una previsione più accurata del ciclo femminile e il posizionamento multi-satellitare (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) per un tracciamento preciso anche all’aperto. Non mancano chiamate Bluetooth, assistente vocale e pagamenti contactless tramite Xiaomi Pay, mentre la batteria garantisce fino a 8 giorni di autonomia con un utilizzo leggero.

Redmi Watch 6 Lite

Uscito da pochissimo sul mercato, è uno dei protagonisti della Festa delle Offerte Prime. Parliamo del Redmi Watch 6 Lite che troviamo su Amazon con uno sconto del 26% e lo paghi solamente 51 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Il display AMOLED da 1,96 pollici e luminosità elevata garantisce un’ottima leggibilità anche sotto la luce del sole, con la funzione Always-On Display sempre attiva. Il GPS integrato a 5 sistemi permette di registrare percorsi e corse senza bisogno dello smartphone, mentre oltre 150 modalità sportive coprono ogni tipo di allenamento. Il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e stress, unito a microfono e altoparlante per gestire le chiamate Bluetooth direttamente dal polso, completano una dotazione sorprendentemente ricca per la fascia di prezzo. L’autonomia arriva fino a 18 giorni.

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Amazfit Balance 2

Super occasione su Amazon per uno smartwatch di fascia alta. L’Amazfit Balance 2 è disponibile su Amazon con uno sconto del 37% e risparmi 110 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display AMOLED da 1,5 pollici con vetro zaffiro e luminosità elevata garantisce colori vividi anche sotto il sole diretto. Dotato di oltre 170 modalità di allenamento con la tecnologia BioTracker per il monitoraggio di frequenza cardiaca e sonno, offre GPS dual-band con 6 sistemi di posizionamento satellitare per un tracciamento preciso anche senza smartphone. Non manca l’assistente vocale Alexa integrato, mentre l’autonomia arriva fino a 21 giorni di utilizzo medio. Resistente all’acqua, è pronto sia per la vita di tutti i giorni che per gli allenamenti più intensi, comprese le immersioni.

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Google Fitbit Charge 6

Per chi cerca un dispositivo compatto, leggero ed elegante per monitorare le proprie attività sportive e la salute quotidiana, il Google Fitbit Charge 6 è uno dei modelli più interessanti che trovi oggi grazie all’offerta lampo della Festa delle Offerte Prime con uno sconto del 42% e la possibilità di pagamento in 5 rate a tasso zero. Progettato per accompagnarti in ogni momento della giornata, garantisce una resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità (ideale per il nuoto e le giornate al mare) e un’autonomia fino a 7 giorni con una singola carica. Supporta più di 40 modalità di allenamento, GPS integrato, sensore ECG, tracciamento continuo della frequenza cardiaca e monitoraggio della SpO2 e dello stress. L’integrazione con i servizi Google porta sul polso la comodità di Google Maps, Google Wallet e i controlli di YouTube Music.

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Xiaomi Smart Band 10

Offerta imperdibile per la Xiaomi Smart Band 10. Per pochissimo tempo la trovi su Amazon con uno sconto del 35% e la paghi solamente 35 euro. Puoi anche pagarla in 3 rate a tasso zero. Dotata di un ampio display AMOLED da 1,72 pollici con luminosità fino a 1.500 nit, oltre 150 modalità sportive con rilevamento automatico, monitoraggio h24 di battito cardiaco, ossigeno nel sangue e sonno, resistenza all’acqua fino a 5 ATM e una batteria che arriva fino a 21 giorni di autonomia. A questo prezzo è uno dei migliori fitness tracker della sua fascia.

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HUAWEI Band 11 Pro

Prezzo speciale su Amazon per la Huawei Band 11 Pro, che trovi con il 27% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Il display AMOLED da 1,62 pollici raggiunge una luminosità di picco fino a 2.000 nit, per una lettura sempre nitida anche in piena luce. La vera particolarità è il GPS integrato con posizionamento GNSS autonomo, che permette di tracciare con precisione percorsi e corse anche senza portare con sé lo smartphone, con la modalità Track Run che corregge automaticamente eventuali deviazioni in pista. Il monitoraggio della salute include analisi del sonno TruSleep, frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, livello di stress ed esercizi di respirazione guidata, oltre al rilevamento delle apnee notturne.

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