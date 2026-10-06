Festa delle Offerte Prime 2026, smartphone in offerta con sconti imperdibili

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La Festa delle Offerte Prime è ufficialmente iniziata e tra i prodotti tech più ricercati ci sono logicamente gli smartphone. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare il tuo nuovo telefono, le promo disponibili il 6 e 7 ottobre ti permettono di risparmiare centinaia di euro e di fare dei grandi affari. Trovi modelli per tutti le tasche, dai top di gamma come il Galaxy S26 Ultra, modello premium di fascia alta, fino al realme P4 Lite, smartphone economico che trovi a meno di 160 euro.

Le promo non finiscono certo a questi modelli. C’è anche il Galaxy S26 in offerta con uno sconto del 33% e risparmi più di 300 euro oppure il Google Pixel 10 con uno sconto di 350 euro che lo fa diventare un vero best-buy. Per chi vuole spendere un po’ di meno, le offerte riguardano smartphone top come il Galaxy A57, il Galaxy A37 e anche il POCO C95 Pro. Nella lista qui in basso trovi raccolte tutte le migliori occasioni disponibili per gli smartphone in questa Festa delle Offerte Prime.

N.B. Le offerte sono riservate solamente agli utenti Prime. Se ancora non sei iscritto al servizio Amazon, puoi farlo oggi sfruttando la prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo: clicca qui.

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Galaxy S26 Ultra

Un vero smartphone premium a un prezzo speciale. Grazie alla promo disponibile durante la Festa delle Offerte Prime trovi il Galaxy S26 Ultra con uno sconto del 29% e risparmi 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Il telefono è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 20 megapixel, obiettivo grandangolare da 50 megapixel e doppio teleobiettivo. La fotocamera frontale è sempre da 12 megapixel. Nella scocca è allocata anche la S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale

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Galaxy S26

Per chi vuole spendere un po’ di meno ed è alla ricerca sempre di un telefono top di gamma, c’è il Galaxy S26 in promo con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di poco superiore ai 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smartphone è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con risoluzione FHD, processore Exynos progettato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Un’occasione che non devi farti sfuggire.

Galaxy S26 FE

Il Samsung Galaxy S26 FE, il nuovo modello della gamma Fan Edition, è disponibile su Amazon con lo sconto del 30% che porta un risparmio di quasi 280 euro su quello di listino, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Lo smartphone monta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici Full HD+ con refresh rate a 120Hz. Sotto la scocca troviamo il processore Exynos 2500, mentre il comparto fotografico offre una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con OIS, obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x da 8 megapixel. La batteria da 4.900 mAh ti accompagna per tutto il giorno, mentre la certificazione IP68 protegge il telaio in lega di alluminio da acqua e polvere. Con One UI 9 e le funzionalità più recenti di Galaxy AI, il dispositivo beneficia di ben 7 generazioni di aggiornamenti software e 7 anni di aggiornamenti di sicurezza.

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Xiaomi 17T Pro

Un vero telefono top a un prezzo che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile lo Xiaomi 17T Pro con uno sconto del 28% e il risparmio netto è di 250 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero per alleggerire la spesa iniziale. Lo smartphone è dotato di ottime caratteristiche tecniche: schermo CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5 K con refresh rate fino a 144 Hz e processore MediaTek ad altissime prestazioni. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 5x. Per chiudere trovi una maxi batteria da 7000 mAh che dura fino a tre giorni con un utilizzo normale.

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Google Pixel 10

Il Google Pixel 10 è disponibile su Amazon con uno sconto di 350 euro su quello di listino e diventa un vero best-buy. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone monta il processore Google Tensor G5, affiancato dal chip di sicurezza Titan M2, con 12 GB di RAM e fino a 128 GB di memoria interna. Il display OLED LTPO da 6,3 pollici con refresh rate adattivo fino a 120Hz e una luminosità di picco di 3.000 nit è protetto da Gorilla Glass Victus 2 e certificato IP68 contro acqua e polvere. Il comparto fotografico si distingue per la tripla fotocamera posteriore: un sensore principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica, una fotocamera grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo con zoom ottico 5x e zoom digitale fino a 20x. La batteria supporta la ricarica rapida e dura per tutto il giorno, mentre il dispositivo beneficia di ben 7 anni di aggiornamenti software e di sicurezza. Un top di gamma Google ora a un prezzo decisamente più conveniente.

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Redmi Note 17 Pro

Lo smartphone con mega batteria che devi comprare subito. Da oggi trovi il Redmi Note 17 Pro con uno sconto del 27% e risparmi 150 euro su quello di listino. Per un telefono uscito sul mercato da pochissimo tempo si tratta di un’occasione irripetibile. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display da 6,83 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon 6s Gen4 che assicura prestazioni più che soddisfacenti, fotocamera principale da 50 megapixel e una maxi batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni. Uno dei telefoni più interessanti disponibili sul mercato.

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POCO X8 Pro

Il Poco X8 Pro, smartphone medio di gamma, è disponibile in offerta per la Festa delle Offerte Prime e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate a 120Hz raggiunge una luminosità di picco di 3.500 nit, con supporto Dolby Vision e protezione Gorilla Glass 7i. Sotto la scocca troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra. La fotocamera principale da 50 megapixel con OIS garantisce scatti stabili anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la batteria da 6.500 mAh, grazie all’elevato contenuto di silicio-carbonio, offre un’autonomia notevole con ricarica HyperCharge da 100W. Completano la dotazione la certificazione IP68/IP69K e l’illuminazione RGB personalizzabile sul retro.

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Galaxy A57

Il Samsung Galaxy A57 scende con uno sconto di poco superiore al 30% su Amazon, restando sotto i 400 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone monta un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120Hz e una luminosità di picco fino a 1.900 nit, protetto da Corning Gorilla Glass Victus+. Il processore Exynos 1680, abbinato a 8GB di RAM, garantisce fluidità nell’uso quotidiano, mentre il comparto fotografico offre una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel, oltre alla fotocamera frontale da 12 megapixel con Super HDR. La batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 45W garantisce fino a due giorni di autonomia, mentre la certificazione IP68 lo protegge da acqua e polvere. Il supporto software si estende fino a 6 aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza, per un dispositivo pensato per durare nel tempo.

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Google Pixel 10a

Con l’offerta della Festa delle Offerte Prime il Google Pixel 10a scende del 35% su Amazon, con un risparmio che sfiora i 200 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone monta il display Actua p-OLED da 6,3 pollici con refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco che arriva fino a 3.000 nit, per una visione nitida anche sotto il sole diretto. Il chip Google Tensor G4, affiancato dal chip di sicurezza Titan M2, abilita tutte le funzioni AI più avanzate di Google, mentre la doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel e ultra-grandangolare da 13 megapixel, garantisce scatti dettagliati e video ben stabilizzati. La batteria da 5.100 mAh offre fino a 30 ore di autonomia, mentre il software beneficia di ben 7 anni di aggiornamenti di sistema e sicurezza, garantendo un supporto software solitamente riservato ai top di gamma. Un medio di gamma che oggi diventa un vero best-buy.

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Galaxy A37

Con la promo della Festa delle Offerte Prime il Galaxy A37 è disponibile su Amazon con uno sconto mini e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone monta un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120Hz, protetto da Corning Gorilla Glass Victus+. Sotto la scocca troviamo il processore Exynos 1480, mentre il comparto fotografico offre una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 5 megapixel, oltre alla fotocamera frontale da 12 megapixel capace di registrare video fino a 4K. La batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 45W garantisce fino a due giorni di autonomia, mentre la certificazione IP68 lo protegge da acqua e polvere. Grazie all’interfaccia One UI 8.5, integra diverse funzioni di Galaxy AI, con il supporto software esteso fino a 6 aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza.

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Redmi Note 17

Il Redmi Note 17 5G è lo smartphone più venduto su Amazon in questo momento, grazie all’offerta esclusiva disponibile per la Festa delle Offerte Prime. Da oggi lo trovi con il 33% di sconto che porta un risparmio di 150 euro e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone monta un display AMOLED FHD+ da 6,99 pollici con refresh rate a 120Hz e una luminosità di picco che arriva fino a 1.800 nit. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 4 Gen 4, mentre la fotocamera principale da 50 megapixel garantisce scatti nitidi in ogni condizione di luce. Il vero punto di forza è la batteria da 7.700 mAh che garantisce oltre 2 giorni di autonomia con ricarica turbo a 45W. Completa la dotazione la certificazione IP65 contro acqua e polvere e lo smartphone riceverà fino a 6 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti da Xiaomi.

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POCO C95 Pro

Il Poco C95 Pro, uno dei nuovi smartphone entry-level appena lanciati da Xiaomi, scende del 29% su Amazon. Lo smartphone offre un display immersivo da 6,9 pollici con refresh rate a 120Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano. Il processore MediaTek Helio G91-Ultra gestisce senza difficoltà le attività quotidiane, mentre la fotocamera principale da 50 megapixel garantisce scatti nitidi anche in condizioni di luce non ottimali. Il vero punto di forza è la batteria da 7.500 mAh con ricarica turbo a 45W. Dotato di lettore di impronte digitali laterale, lo sblocco facciale e la certificazione IP64 contro schizzi e polvere.

POCO C95 Pro 199,90 € -29% 279,90 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

realme P4 Lite

Il Realme P4 Lite crolla con uno sconto superiore al 40% su Amazon, restando sotto i 140 euro e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un ottimo telefono per chi vuole spendere pochissimo. Lo smartphone punta tutto sull’autonomia, grazie a una batteria da 6600 mAh che garantisce due giorni di utilizzo con una singola carica. Il display da 6,8 pollici con refresh rate fino a 144Hz rende fluida la navigazione quotidiana e lo scrolling sui social, mentre il chipset MediaTek Dimensity 6300 gestisce senza difficoltà le attività di tutti i giorni. Il design è protetto dalla struttura ArmorShell, certificata secondo lo standard militare MIL-STD-810H per resistere a cadute e urti, con un ampio sistema di raffreddamento in grafite che mantiene prestazioni costanti anche nelle sessioni più intense. Completano la dotazione il sensore di impronte digitali, il jack per le cuffie e la certificazione IP54 contro spruzzi e polvere.

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