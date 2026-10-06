Festa delle Offerte Prime 2026, ecco gli smart TV in offerta con sconti speciali

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Amazon

Insieme a smartphone e smartwatch, gli smart TV sono tra i prodotti tech più ricercati in eventi come la Festa delle Offerte Prime 2026. Anche quest’anno Amazon ha fatto le cose per bene e troviamo in offerta diversi modelli con sconti anche piuttosto elevati. Un esempio è lo smart TV Samsung OLED da 65 pollici che trovi in promo con uno sconto del 43% e risparmi ben 1000 euro su quello di listino. Tra le offerte di questi giorni ci sono anche gli smart TV Ember Serie 4 di Amazon: lo sconto varia tra il 48% e il 49% in base alla dimensione del pannello.

Per chi ha poco spazio in casa, c’è in promo lo smart TV Hisense da 43 pollici in offerta con uno sconto del 33%, oppure il televisore Samsung da 32 pollici perfetto per la cucina o la camera da letto. Scopri tutte le migliori occasioni disponibili oggi nel nostro articolo.

N.B. Le offerte sono riservate solamente agli utenti Prime. Se ancora non sei iscritto al servizio Amazon, puoi farlo oggi sfruttando la prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo: clicca qui.

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE DELLA FESTA DELLE OFFERTE PRIME

XIAOMI TV F 50

Lo smart TV Xiaomi TV F 50 è uno dei modelli più interessanti tra quelli in offerta in questa Festa delle Offerte Prime di Amazon. Non a caso è uno dei modelli più venduti sulla piattaforma piattaforma. Dotato di un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K UHD, supporto HDR10 e tecnologia MEMC, garantisce dettagli nitidi e immagini fluide sia durante la visione di film d’azione sia durante gli eventi sportivi. Il cuore smart è affidato al sistema operativo Fire TV, che garantisce un’interfaccia reattiva e l’accesso diretto a tutte le principali piattaforme di streaming (Netflix, Prime Video, Disney+). Il telecomando Bluetooth include il controllo vocale con Alexa integrata per cambiare canale o gestire i dispositivi di domotica senza muovere un dito, mentre il supporto nativo ad Apple AirPlay e Miracast consente di proiettare contenuti direttamente dallo smartphone con estrema facilità.

Xiaomi TV F 50 279,00 € -7% 299,00 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon

Smart TV Samsung OLED da 65 pollici

Tra le offerte top disponibili in questa Festa delle Offerte Prime c’è anche lo smart TV Samsung OLED S83H da 65 pollici che trovi con uno sconto shock del 43%, con un risparmio di 1.000 euro sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. I pixel autoilluminanti OLED garantiscono neri profondi, bianchi luminosi e una gamma cromatica completa, mentre il processore NQ4 AI Gen2 elabora i contenuti in 4K con upscaling intelligente per un’immagine sempre nitida, qualunque sia la sorgente. Il refresh rate a 120Hz con tecnologia Motion Xcelerator e il supporto FreeSync Premium rendono il gaming fluido e reattivo, con il Pacchetto Gaming Premium dedicato ai giocatori più esigenti. L’audio Dolby Atmos assicura un audio da cinema, mentre il sistema operativo Tizen supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Smart TV Samsung OLED da 65 pollici 1.269,00 € -45% 2.299,00 € Risparmi 1.030,00 € Acquista su Amazon

Smart TV Ember Serie 4 di Amazon

Per la Festa delle Offerte Prime torna in offerta su Amazon lo smart TV Ember Serie 4 con Fire TV integrato, disponibile in tre formati: 43 pollici e 50 pollici, entrambi con il 48% di sconto, e 55 pollici con il 49% di sconto. Il pannello 4K Ultra HD con HDR10+ garantisce colori vivaci e un contrasto migliorato, mantenendo i dettagli leggibili anche nelle scene più scure, mentre il processore rende fluida e reattiva la navigazione tra le app. Il sistema operativo Fire TV dà accesso a centinaia di migliaia di contenuti su tutte le principali piattaforme di streaming, con il telecomando vocale Alexa che semplifica la ricerca di film e serie con un semplice comando. Non manca la modalità ambiente, che trasforma lo schermo spento in una cornice digitale con foto, opere d’arte o informazioni utili, mentre il Wi-Fi 6 garantisce una connessione stabile e veloce per lo streaming in alta qualità.

Ember Serie 4 da 43 pollici 259,99 € -48% 499,99 € Risparmi 240,00 € Acquista su Amazon

Ember Serie 4 da 50 pollici 309,99 € -48% 599,99 € Risparmi 290,00 € Acquista su Amazon

Ember Serie 4 da 55 pollici 359,99 € -49% 699,99 € Risparmi 340,00 € Acquista su Amazon

Smart TV Samsung Crystal 50 pollici

Eleganza e tecnologia si incontrano nello smart TV Samsung da 50 pollici, oggi ancora più conveniente grazie allo sconto del 20% che ti fa risparmiare 100 euro e la possibilità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Il processore Crystal 4K esegue l’upscaling dei contenuti in tempo reale, sfruttando le tecnologie PurColor e HDR10+ per garantire contrasti nitidi e sfumature vivide. L’innovativo sistema Vision AI Companion risponde direttamente alle domande sui contenuti a schermo. L’audio tridimensionale sfrutta il pacchetto Dynamic Sound Pack con OTS Lite e Adaptive Sound per calibrare il suono in base al tipo di programma. Non manca la modalità AI Soccer Mode, pensata per ottimizzare immagini e cori da stadio durante le partite di calcio.

Smart TV Samsung Crystal 50 pollici 399,90 € -20% 499,00 € Risparmi 99,10 € Acquista su Amazon

Hisense QLED da 43 pollici

Lo smart TV Hisense QLED 43E7S PRO da 43 pollici unisce la tecnologia dei punti quantici a una frequenza di aggiornamento elevata, il tutto reso ancora più imperdibile dallo sconto del 41% con un risparmio di poco superiore ai 200 euro e la possibilità di pagamento in 5 rate a tasso zero. Il pannello QLED 4K con frequenza nativa a 144Hz garantisce immagini dai colori ricchi e vividi e una fluidità imbattibile, ideale sia per gli eventi sportivi sia per i videogame. La sezione audio supporta l’elaborazione tridimensionale Dolby Atmos per un coinvolgimento totale, mentre l’interfaccia smart VIDAA U mette a disposizione oltre 1.000 app di streaming con un tempo di risposta istantaneo.

Smart TV isense QLED da 43 pollici 322,00 € -41% 549,00 € Risparmi 227,00 € Acquista su Amazon

Xiaomi TV da 55 pollici

L’intrattenimento su grande schermo senza appesantire il portafoglio: lo Xiaomi TV 55 pollici di ultima generazione è disponibile in promo con uno sconto IVA che ti permette di fare un grande affare. Merito della Festa delle Offerte Prime. Il pannello da 55 pollici con risoluzione 4K UHD e supporto HDR10 regala contrasti profondi e una gamma cromatica vivida, perfetta per godersi film, serie TV ed eventi sportivi con una resa visiva nettamente superiore agli standard tradizionali. L’integrazione del sistema Fire TV assicura un’interfaccia scattante per navigare tra migliaia di contenuti su Netflix, Prime Video e Disney+, mentre il telecomando con Alexa integrata permette di controllare la riproduzione o la domotica di casa tramite semplici comandi vocali.

Xiaomi TV da 55 pollici 379,00 € -21% 479,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Hisense MiniLED da 50 pollici

Lo smart TV Hisense MiniLED da 50 pollici offre un’esperienza visiva di classe superiore e da oggi lo trovi con uno sconto del 46% che ti fa risparmiare quasi 350 euro. Per alleggerire ulteriormente la spesa, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il pannello MiniLED abbinato alla tecnologia Hi-QLED Colour e gestito dal potente processore Hi-View AI Engine regala neri profondissimi e una gamma cromatica ricchissima. La modalità Filmmaker Mode permette di godersi i film con la stessa fedeltà pensata dai registi. Per il gaming e lo sport ad alte prestazioni spunta la modalità Native 144Hz Game Mode, affiancata dal sistema operativo VIDAA U con oltre 1.000 app di streaming e dall’esperienza acustica tridimensionale firmata Dolby Atmos.

Hisense MiniLED da 50 pollici 405,00 € -46% 749,00 € Risparmi 344,00 € Acquista su Amazon

LG QNED evo AI MiniLED da 43pollici

Lo Smart TV LG QNED evo AI MiniLED 43" rappresenta una delle migliori promo che puoi trovare in questi giorni su Amazon. Il merito è dello sconto del 36% che ti permette di risparmiare quasi 300 euro. Per questo modello c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La tecnologia Dynamic QNED Color Pro garantisce il 100% di volume colore con tonalità estremamente vivaci, affiancata dal sistema Precision Dimming per neri profondi e dettagli definiti. A gestire il tutto c’è il processore α8 Gen3. La sezione smart fa un salto di qualità integrando AI Search con Google Gemini, permettendo di interagire con il TV come un vero assistente personale, mentre la funzione Motion Booster 288 apre le porte al gaming estremo in 4K fino a 144Hz. Il sistema operativo webOS è la classica garanzia: funzionale, fluido e con tantissime applicazioni disponibili.

LG QNED evo AI MiniLED da 43pollici 511,99 € -36% 799,00 € Risparmi 287,01 € Acquista su Amazon

Xiaomi TV Pro da 55 pollici

Lo Xiaomi TV Pro da 55 pollici è protagonista delle Festa delle Offerte Prime con un ottimo sconto del 30% che fa scendere il prezzo e lo fa diventare un vero best-buy. La combinazione tra Quantum Dot e lo standard HDR10+ calibra luminosità e contrasto fotogramma per fotogramma, garantendo oltre un miliardo di sfumature, neri profondi e bianchi luminosi. Il televisore integra il sistema operativo Fire TV che gestisce con fluidità tutti i servizi di intrattenimento in streaming, supportata dal telecomando vocale con Alexa integrata per cercare film o gestire i dispositivi smart della casa in totale comodità.

Xiaomi TV Pro da 55 pollici 399,00 € -30% 569,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon

Smart TV Samsung da 32 pollici

Un concentrato di tecnologia in dimensioni compatte: lo smart TV Samsung da 32 pollici si trasforma in un vero e proprio best buy grazie all’offerta lampo di Amazon e alla possibilità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Il processore Hyper Real, affiancato dalla tecnologia PurColor e dall’HDR con Contrast Enhancer, offre immagini definite e colori vibranti anche nelle scene più scure o luminose. Il design riduce le cornici al minimo, mentre la sezione audio brilla grazie al sistema OTS Lite (3D sincronizzato con l’azione), all’ottimizzazione Adaptive Sound e alla tecnologia Q-Symphony. A bordo è presente il sistema operativo Samsung Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Le dimensioni compatte lo rendono lo smart TV perfetto per la cucina o la camera da letto.

Smart TV Samsung da 32 pollici 179,00 € -10% 199,00 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon