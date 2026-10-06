Festa delle Offerte Prime 2026, i notebook e tablet da comprare subito

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Notebook e tablet non solo semplicemente strumenti di lavoro, ma oramai sono diventati dispositivi da utilizzare anche per l’intrattenimento quotidiano oppure per lo studio. Per questo motivo non bisogna sottovalutare l’acquisto di un nuovo PC portatile o di un tablet ed è necessario valutare attentamente sia le caratteristiche tecniche sia il prezzo disponibile online. Le promo disponibili durante la Festa delle Offerte Prime sono l’occasione giusta per fare un ottimo affare e acquistare un nuovo dispositivo spendendo la giusta cifra. In queste due giorni, ad esempio, trovi il notebook Dell 15 con processore Intel Core i5 con uno sconto shock del 41%. Tra i tablet, invece, cattura l’attenzione l’offerta disponibile per il Galaxy A11+: con lo sconto disponibile su Amazon diventa un vero best-buy.

N.B. Le offerte sono riservate solamente agli utenti Prime. Se ancora non sei iscritto al servizio Amazon, puoi farlo oggi sfruttando la prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo: clicca qui.

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Dell 15

Per chi necessita di un notebook solido ed efficiente per lo studio, il lavoro o la produttività quotidiana, il Dell 15 rappresenta una delle promo più interessanti della Festa delle Offerte Prime. Attualmente è disponibile con uno sconto del 41% che permette di risparmiare ben 350 euro rispetto al prezzo di listino. Le prestazioni sono assicurate dal processore Intel Core i5 di tredicesima generazione, garantisce reattività e consumi ottimizzati per gestire ogni attività senza rallentamenti. Dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido. La batteria ti accompagna per tutto il giorno e si ricarica anche abbastanza rapidamente.

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ASUS Vivobook 15 F150

Altra ottima occasione per un notebook potente e versatile. Per la Festa delle Offerte Prime trovi l’ASUS Vivobook 15 F150 con un’ottima occasione che ti fa risparmiare centinaia di euro. Grazie allo sconto del 35% risparmi 350 euro, affiancato dalla possibilità di finanziamento a tasso zero con Cofidis. Il cuore dell’hardware è il processore Intel Core 5, progettato per accelerare i carichi di lavoro legati all’AI e ottimizzare l’efficienza energetica. L’esperienza d’uso è estremamente fluida grazie a 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB ad altissima velocità. Lo schermo da 15 pollici di livello ha un trattamento antiriflesso per lavorare comodi in qualsiasi ambiente, mentre la connettività completa e il design compatto facilitano l’uso quotidiano.

ASUS Vivobook 15 F150 Prodotto non disponibile Prodotti simili

Lenovo IdeaPad Slim 3

Se non vuoi spendere grosse cifre, il Lenovo IdeaPad Slim 3 si presenta come una soluzione ideale per lo studio e le attività d’ufficio quotidiane, reso ancora più conveniente dallo sconto di 200 euro e dalla possibilità del pagamento a rate a tasso zero. Spinto da un affidabile processore AMD Ryzen 3, affiancato da 8 GB di RAM e da un SSD da 256 GB, che garantisce avvii rapidi e multitasking fluido con documenti, videochiamate e navigazione web. Lo schermo da 15.6 pollici Full HD protegge la vista durante l’uso prolungato, completato da altoparlanti con audio Dolby e webcam HD. La batteria da 47Wh supporta la ricarica rapida e dura per tutto il giorno

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Acer Aspire Go 15

Per chi vuole un notebook alla portata di tutti e con buone prestazioni, l’Acer Aspire Go 15 è un modello che diventa molto interessante grazie allo sconto di 200 euro che ne abbassa il costo di listino. Sotto il telaio è presente un processore AMD Ryzen 7, affiancato da ben 16 GB di RAM e da un SSD da 1 terabyte, perfetto per installare tutti i programmi che vuoi. Lo schermo da 15.6 pollici Full HD in formato 16:9 assicura immagini sempre nitide. Dotato anche di un’ottimizzazione lato software che ne prolunga l’autonomia.. La dotazione di porte comprende USB Type-C, HDMI 2.1 e il supporto al veloce standard Wi-Fi 6.

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Galaxy Book6

Il Galaxy Book6 è disponibile in offerta con uno sconto lampo di 250 euro. Notebook per il mondo del lavoro dotato di un display da 16 pollici ideale per lavorare comodamente in ogni ambiente visivo. Il cuore pulsante del notebook è il processore Intel Core Ultra 5, affiancato da NPU dedicata all’intelligenza artificiale per un multitasking istantaneo. A bordo anche 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. La suite di strumenti Galaxy AI ottimizza l’operatività quotidiana attraverso funzioni come AI Select, AI Cut Out e la ricerca intelligente tra file, galleria e impostazioni. L’efficienza energetica della piattaforma garantisce fino a 24 ore di autonomia con supporto alla ricarica lampo.

Galaxy Book6 849,00 € -19% 1.049,00 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon

Asus Vivobook 16 F160

L’ASUS Vivobook 16 F160 vede il proprio prezzo in picchiata grazie a uno sconto superiore ai 300 euro rispetto a quello di listino, affiancato dalla comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Il cuore pulsante del portatile è il processore Snapdragon X1, ideale per eseguire le funzionalità Copilot+ e i carichi di lavoro AI in modo istantaneo e con consumi ridottissimi. Supportato anche da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di RAM, Il display da 16 pollici WUXGA in formato 16:10 offre una superficie di lavoro ampia.

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Galaxy Tab A11+

Nella Festa delle Offerte Prime non mancano i tablet in offerta. Come ad esempio il Galaxy Tab A11+ disponibile con uno sconto di 140 euro sul listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il processore assicura prestazioni più che soddisfacenti, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Il display da 11 pollici è una garanzia e ha anche una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz. Il vero elemento distintivo risiede nell’integrazione di Gemini Live, accessibile tenendo premuto il pulsante laterale per condividere lo schermo o la fotocamera in tempo reale con l’AI e ricevere risposte istantanee su ciò che ci circonda. La fotocamera frontale da 5 megapixel garantisce videochiamate sempre nitide.

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HONOR Pad X9a

L’HONOR Pad X9a è disponibile da oggi in promo con uno sconto del 29% che ti fa approfittare di un super affare. Dotato di un pannello da 11,5 pollici con risoluzione 2.5K, refresh rate a 120Hz e immagini vivide. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 685 affiancato da 6 GB di RAM per gestire senza alcuna esitazione il multitasking. La capiente batteria da 8300 mAh garantisce un’autonomia prolungata. Tablet perfetto per gli studenti e per tutta la famiglia.

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