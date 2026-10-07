Festa delle Offerte Prime, ultime ore per fare grandi affari: sconti incredibili

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Xiaomi

Sono le ultimissime ore per approfittare delle promo disponibili per la Festa delle Offerte Prime, rinominato da molti anche Prime Day autunnale. Dopo una prima giornata di grandi offerte, Amazon continua con tante altre occasioni che permettono di fare grandissimi affari. A farla da padrone, come sempre, sono gli smartphone, con tantissimi prodotti disponibili con sconti elevati. Come nel caso del Google Pixel 10 che troviamo con uno sconto del 39% e fai un super affare. Per chi, invece, cerca un telefono con batteria infinita, c’è il Redmi Note 17 Pro disponibile con uno sconto lampo di 150 euro. Tra gli smartwatch non bisogna farsi scappare la promo disponibile per il Garmin fenix 8 che trovi con 250 euro di sconto.

Altri grandi protagonisti sono gli elettrodomestici. Il robot aspirapolvere roborock Saros 20 neo è disponibile con uno sconto del 42% e risparmi 550 euro. Per la pulizia di casa c’è anche l’aspirapolvere Dyson V8 Origin con uno sconto del 40%. Non perdere altro tempo e approfitta di queste grandi occasioni.

N.B. Le offerte sono riservate solamente agli utenti Prime. Se ancora non sei iscritto al servizio Amazon, puoi farlo oggi sfruttando la prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo: clicca qui.

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Migliori offerte Festa delle Offerte Prime, 7 ottobre

Smartphone

Google Pixel 10 (39% di sconto e super affare)

Prezzo in picchiata per il Google Pixel 10 . Lo smartphone top è disponibile su Amazon con uno sconto del 39% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Uno dei migliori telefoni di questa fascia di prezzo e dotato anche di caratteristiche molti interessanti. Schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G5 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore professionale e batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un best-buy.

Prezzo in picchiata per il . Lo smartphone top è disponibile su Amazon con uno e su quello di listino. Lo puoi anche . Uno dei migliori telefoni di questa fascia di prezzo e dotato anche di caratteristiche molti interessanti. ad alta risoluzione, processore Tensor G5 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore professionale e batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un best-buy. Redmi Note 17 Pro (risparmi 150 euro e prezzo in picchiata)

Offerta del Prime Day autunnale che non devi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un telefono top e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon trovi il Redmi Note 17 Pro con uno sconto del 27% e risparmi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Smartphone dotato di un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore da 50 megapixel e una batteria da 8340 mAh che dura fino a tre giorni, anche con un utilizzo intensivo.

Offerta del che non devi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un telefono top e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi su trovi il con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in . Smartphone dotato di un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con e una che dura fino a tre giorni, anche con un utilizzo intensivo. Galaxy A57 (41% di sconto e offerta shock)

Uno dei protagonisti assoluti in questo ultimo giorno di Festa delle Offerte Prime . Solo per oggi il Samsung Galaxy A57 è in offerta su Amazon con uno sconto del 41% , che si traduce in 280 euro di risparmio sul listino, con la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120Hz e luminosità elevata. Il processore Exynos 1680 , affiancato da 8GB di RAM, garantisce fluidità nell’uso di ogni giorno, mentre la tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, ultra-grandangolare da 12 megapixel e macro da 5 megapixel cattura scatti dettagliati. La batteria da 5.000 mAh dura per tutto il giorno. In più, Samsung garantisce fino a 6 aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza.

Uno dei protagonisti assoluti in questo ultimo giorno di . Solo per oggi il è in su Amazon con uno , che si traduce in 280 euro di risparmio sul listino, con la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Display con refresh rate a e luminosità elevata. Il processore , affiancato da 8GB di RAM, garantisce fluidità nell’uso di ogni giorno, mentre la con sensore principale da con stabilizzazione ottica, ultra-grandangolare da 12 megapixel e macro da 5 megapixel cattura scatti dettagliati. La dura per tutto il giorno. In più, Samsung garantisce fino a del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza. Redmi Note 17 (offerta lampo e super prezzo)

Tra le migliori offerte disponibili oggi per uno smartphone medio di gamma. Si tratta del Redmi Note 17 che trovi su Amazon con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di 150 euro su quello di listino. A rendere ancora più allettante l’offerta la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Un telefono uscito sul mercato da pochissime settimane e dotato di ottime componenti tecniche, a partire dalla mega batteria da 7700 mAh che assicura un’autonomia fino a tre giorni con un utilizzo normale. La scheda tecnica si basa su un display AMOLED da 6,99 pollici con risoluzione FHD, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera principale da 50 megapixel e hai a disposizione anche funzioni AI avanzate.

Tra le disponibili oggi per uno smartphone medio di gamma. Si tratta del che trovi su con uno e il su quello di listino. A rendere ancora più allettante l’offerta la possibilità di il in . Un telefono uscito sul mercato da pochissime settimane e dotato di ottime componenti tecniche, a partire dalla che assicura un’autonomia fino a tre giorni con un utilizzo normale. La scheda tecnica si basa su un con risoluzione FHD, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera principale da 50 megapixel e hai a disposizione anche funzioni AI avanzate. moto g56 (30% di sconto e ottimo rapporto qualità-prezzo)

Offerta lampo per il Moto G56 disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e acquistabile a rate a tasso zero. Il display FHD+ da 6,72 pollici con refresh rate a 120Hz è protetto da Gorilla Glass 7i e rende fluidi streaming, giochi e navigazione. Il processore MediaTek Dimensity 7060 , con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, offre spazio e reattività a sufficienza. La fotocamera principale da 50 megapixel con sensore antisfarfallio è affiancata da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel, mentre la batteria da 5.200 mAh supporta la ricarica rapida.

per il Moto G56 disponibile su Amazon con uno e acquistabile a rate a tasso zero. Il display con refresh rate a è protetto da Gorilla Glass 7i e rende fluidi streaming, giochi e navigazione. Il processore , con e offre spazio e reattività a sufficienza. La fotocamera principale da con sensore antisfarfallio è affiancata da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel, mentre la supporta la ricarica rapida. realme P4 Lite (sconto di 100 euro e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Per pochissimo tempo trovi il realme P4 Lite con uno sconto del 38% e il prezzo crolla a meno di 160 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni dotato di un display immersivo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera che assicura buoni scatti e una maxi batteria da 6600 mAh che dura più di due giorni.

Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, t... 549,00 € -39% 899,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy A57 5G, 128GB, Awesome Lilac [Versione Italia... 369,00 € -38% 599,00 € Risparmi 230,00 € Acquista su Amazon Smartphone realme P4 Lite 4G, 4GB+256GB, Display LCD HD 120H... 159,99 € -38% 259,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick 4K (ultimo modello), streaming 4K sempl... 35,99 € -52% 74,99 € Risparmi 39,00 € Acquista su Amazon Garmin fēnix 8, 51mm, Smartwatch GPS Premium Multisport, Sl... 649,00 € -28% 899,99 € Risparmi 250,99 € Acquista su Amazon LG OLED evo AI 65 Pollici, Serie G6 2026 Smart TV 4K - OLED6... 1.915,00 € -47% 3.599,00 € Risparmi 1.684,00 € Acquista su Amazon ASUS V16 (2026) con NVIDIA® GeForce RTX™ 5050, processore... 879,00 € -48% 1.699,00 € Risparmi 820,00 € Acquista su Amazon roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con ... 749,00 € -42% 1.299,00 € Risparmi 550,00 € Acquista su Amazon Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolver... 279,00 € -44% 499,00 € Risparmi 220,00 € Acquista su Amazon Dyson V8 Origin Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elet... 229,00 € -40% 379,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Nuovo Fire Tv Stick 4K (52% di sconto e prezzo crollato)

Amazon lancia la nuovissima Fire TV Stick 4K e la trovi già in offerta con uno sconto del 52% che la fa diventare un vero best-buy. La paghi meno della metà e fai un vero affare: facile da installare, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere i tuoi contenuti preferiti seduto comodamente sul divano. Nella confezione trovi anche il nuovo telecomando Fire TV con Alexa+ integrata, il nuovo assistente sviluppato da Amazon e reso ancora più intelligente.

Amazon lancia la e la trovi già in con uno che la fa diventare un vero best-buy. La e fai un vero affare: facile da installare, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere i tuoi contenuti preferiti seduto comodamente sul divano. Nella confezione trovi anche il con Alexa+ integrata, il nuovo assistente sviluppato da Amazon e reso ancora più intelligente. Amazon Echo Dot (67% di sconto e costa meno di 30 euro)

Con uno sconto del 67% , l’Echo Dot di quinta generazione costa meno di 30 euro, il modo più economico per portare Alexa in ogni stanza di casa. Lo speaker sferico e compatto monta un altoparlante frontale per voci più nitide e bassi più profondi. Si collega via Wi-Fi dual-band e Bluetooth e riproduce musica, podcast e audiolibri da Amazon Music, Spotify, Apple Music e Deezer. Il sensore di temperatura integrato permette di creare routine, per esempio accendere un ventilatore smart quando fa troppo caldo. Basta un tocco sulla parte superiore per mettere in pausa la musica o posticipare la sveglia, mentre l’ interruttore fisico disattiva i microfoni quando serve.

Con uno , l’Echo Dot di quinta generazione costa meno di 30 euro, il modo più economico per portare in ogni stanza di casa. Lo speaker sferico e compatto monta un per voci più nitide e bassi più profondi. Si collega via e riproduce musica, podcast e audiolibri da Amazon Music, Spotify, Apple Music e Deezer. Il permette di creare routine, per esempio accendere un ventilatore smart quando fa troppo caldo. Basta un tocco sulla parte superiore per mettere in pausa la musica o posticipare la sveglia, mentre l’ disattiva i microfoni quando serve. Kindle Scribe (47% di sconto e costa quasi la metà)

Il Kindle Scribe diventa un vero affare grazie allo sconto del 47%: un’occasione per avere insieme e-reader e taccuino digitale. Il display Carta E Ink da 10,2 pollici , con 300 ppi e trattamento antiriflesso, restituisce una lettura nitida con qualsiasi luce, aiutato dalla luce frontale regolabile. Nella confezione c’è la Penna Premium , che non richiede ricarica né configurazione e si aggancia magneticamente al dispositivo. Con Active Canvas puoi scrivere direttamente sulle pagine dei libri, mentre gli appunti a mano si convertono in testo digitale e si inviano via email in pochi tocchi. Un unico dispositivo per leggere, sottolineare e prendere note.

Il Kindle Scribe diventa un vero affare grazie allo sconto del 47%: un’occasione per avere insieme e-reader e taccuino digitale. Il display , con 300 ppi e trattamento antiriflesso, restituisce una lettura nitida con qualsiasi luce, aiutato dalla Nella confezione c’è la , che non richiede ricarica né configurazione e si aggancia magneticamente al dispositivo. Con puoi scrivere direttamente sulle pagine dei libri, mentre gli appunti a mano si convertono in testo digitale e si inviano via email in pochi tocchi. Un unico dispositivo per leggere, sottolineare e prendere note. blink Solaris 2K+ (60% di sconto e prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata per la Blink Solaris 2K+, la telecamera da esterno che si ricarica da sola con il sole e che trovi su Amazon con uno sconto del 60%. Il piccolo pannello solare si aggancia alla videocamera e basta un’ora scarsa di luce diretta (circa 45 minuti al giorno) per tenerla sempre carica, senza cambiare batterie né allungare cavi. Il video è in 2K, con zoom 4x e visione notturna a colori, per distinguere bene i dettagli quando riguardi le clip o controlli in diretta. La certificazione IP65 la protegge da pioggia, polvere e maltempo tutto l’anno, mentre il livello di batteria e lo stato di ricarica si controllano comodamente dall’app Blink. Nella confezione è incluso il Sync Module ed è compatibile con Alexa.

Smartwatch

Garmin fenix 8 (28% di sconto e prezzo crollato)

Il Garmin fenix 8 ha uno sconto del 28% su Amazon, che ti permette di risparmiare 250 euro di risparmio sul listino, con la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display AMOLED luminoso, con lunetta in acciaio o titanio e vetro resistente ai graffi. Il GPS multibanda con tecnologia SatIQ , le mappe TopoActive e i sensori ABC permettono di orientarsi con precisione ovunque, mentre la torcia LED integrata ti accompagna nelle uscite al buio. Con oltre 90 app sportive , piani di allenamento per la forza e certificazione per immersioni fino a 40 metri , è pensato per chi pratica sport sul serio. L’autonomia è da record e arriva fino a 29 giorni .

Il ha uno su Amazon, che ti di risparmio sul listino, con la possibilità di . Dotato di un luminoso, con lunetta in acciaio o titanio e vetro resistente ai graffi. Il , le mappe TopoActive e i sensori ABC permettono di orientarsi con precisione ovunque, mentre la ti accompagna nelle uscite al buio. Con oltre , piani di allenamento per la forza e , è pensato per chi pratica sport sul serio. è da record e arriva fino a . Apple Watch Series 11 Cellular (24% di sconto e prezzo crollato)

Apple Watch Series 11 con cassa in titanio ardesia e connettività cellulare è disponibile in offerta con il 24% su Amazon, e risparmi quasi 200 euro. hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 00.5 rate a tasso zero. Il display Retina always-on arriva a 2.000 nit di luminosità ed è protetto da un vetro in cristallo zaffiro, resistente ai graffi. La connettività cellulare lo rende indipendente dall’iPhone: puoi chiamare, scrivere, scaricare musica e contattare i soccorsi anche senza telefono. Sul fronte salute offre notifiche per ipertensione, app ECG, livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue, analisi e punteggio del sonno, oltre al rilevamento di cadute e incidenti.

Smart TV

Smart TV LG OLED evo 65 pollici (47% e risparmi 1600 euro)

Uno sconto del 47% abbatte di quasi 1.700 euro il prezzo del top di gamma LG, con la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero . Lo smart TV LG evo AI G6 , grazie alla tecnologia Hyper Radiant Color e al Brightness Booster Ultra , ha una luminosità elevatissima. Il processore α11 4K Gen3 con Dual AI Engine ottimizza immagini e suoni, mentre la certificazione Reflection Free Premium riduce i riflessi senza sacrificare neri e colori. Per i gamer ci sono il refresh rate a 120Hz nativi , G-Sync e FreeSync Premium, e non mancano Dolby Vision e Dolby Atmos. Il design One Wall, sottile e con staffa a filo muro inclusa , lo fa sembrare un quadro, e webOS con Multi AI integra Google Gemini e Microsoft Copilot.

Uno il prezzo del top di gamma LG, con la possibilità di . Lo smart TV , grazie alla tecnologia e al , ha una luminosità elevatissima. Il processore ottimizza immagini e suoni, mentre la certificazione riduce i riflessi senza sacrificare neri e colori. Per i gamer ci sono il , G-Sync e FreeSync Premium, e non mancano Dolby Vision e Dolby Atmos. Il design One Wall, sottile e con , lo fa sembrare un quadro, e integra Google Gemini e Microsoft Copilot. Hisense MiniLED da 55 pollici (41% e prezzo crollato)

Lo smart TV Hisense scende del 41% su Amazon: 350 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero per un televisore MiniLED pensato per cinema e videogiochi. Il pannello Hi-QLED MiniLED 4K con Quantum Dot e Hi-View AI Engine offre colori intensi e contrasto elevato, con supporto a Dolby Vision IQ e HDR10+. Il refresh rate 144Hz nativo rende il gaming fluido e reattivo. L’audio Dolby Atmos 2.1 firmato Devialet, con subwoofer integrato, riempie la stanza senza bisogno di soundbar. Il sistema operativo VIDAA con oltre 1.000 app è una garanzia.

PC portatile

Asus V16 (48% di sconto e risparmi più di 800 euro)

Prezzo in picchiata per l’ ASUS V16 : con il 48% di sconto si risparmiano più di 800 euro su un notebook che unisce potenza da gaming e versatilità. Dentro c’è la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8 GB , affiancata dal processore Intel Core 5 210H a 8 core , da 16 gigabyte di RAM DDR5 e da un SSD da 512 gigabyte . Il display da 16 pollici FHD a 144 Hz , in formato 16:10 e antiriflesso, mantiene fluidi giochi e video. Il sistema di raffreddamento IceCool tiene sotto controllo le temperature anche sotto sforzo. Un portatile adatto a giocare, ma anche a montare video, fare grafica e modellazione 3D.

Prezzo in picchiata per l’ : con il si su un notebook che unisce potenza da gaming e versatilità. Dentro c’è la scheda grafica con , affiancata dal processore , da e da un . Il display da , in formato 16:10 e antiriflesso, mantiene fluidi giochi e video. Il sistema di raffreddamento tiene sotto controllo le temperature anche sotto sforzo. Un portatile adatto a giocare, ma anche a montare video, fare grafica e modellazione 3D. Dell 15 (47% di sconto e prezzo in picchiata)

Il Dell 15 è il notebook più venduto su Amazon in questo momento, e lo trovi con il 47% di sconto e 400 euro di risparmio. Monta un processore Intel Core i5 di 13ª generazione, ideale per lavoro, studio e divertimento. Il display da 15,6 pollici Full HD a 120Hz rende comoda la lettura per ore, mentre l’SSD da 512 gigabyte garantisce avvii rapidi e spazio a sufficienza. Non mancano Wi-Fi 6, USB-C e HDMI, la tastiera ergonomica ampliata e Windows 11 Home preinstallato.

Elettrodomestici

roborock Saros 20 Neo (42% di sconto e risparmi 550 euro)

Il roborock Saros 20 Neo , robot aspirapolvere top uscito sul mercato da pochi mesi, è disponibile in promo per la Festa delle Offerte Prime con un mega sconto del 42% che vale 550 euro di risparmio. Dichiara una potenza di aspirazione di 36.000 Pa in un corpo alto solo 8,98 cm, che passa anche sotto i mobili relativamente bassi. La navigazione RetractSense LiDAR con Reactive AI riconosce oltre 300 tipi di ostacoli, anche con poca luce. Il sistema di lavaggio SpiraFlow 2.0 ha un rullo che ruota a 240 giri/min e preme con grande potenza sul pavimento ed alimentato da 16 ugelli d’acqua. La stazione lava il rullo con acqua pressurizzata a 100°C e dosa da sola il detergente, mentre AdaptiLift Traverse 3.0 supera soglie doppie fino a 8,8 cm.

Il , robot aspirapolvere top uscito sul mercato da pochi mesi, è disponibile in promo per la con un che vale 550 euro di risparmio. Dichiara una in un corpo alto solo 8,98 cm, che passa anche sotto i mobili relativamente bassi. La navigazione con riconosce oltre 300 tipi di ostacoli, anche con poca luce. Il sistema di lavaggio ha un rullo che ruota a 240 giri/min e preme con grande potenza sul pavimento ed alimentato da 16 ugelli d’acqua. La stazione lava il rullo con acqua pressurizzata a e dosa da sola il detergente, mentre supera soglie doppie fino a 8,8 cm. ECOVACS T50 PRO Omni Gen 3 (50% di sconto e prezzo al minimo)

Metà prezzo per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 : su Amazon è disponibile con uno sconto del 50% . La potenza di aspirazione arriva a 25.000 Pa , ed è dotato del LiDAR dToF integrato, che entra bene sotto i mobili bassi. Il sistema TruEdge 2.0 , con spazzola laterale estensibile e mocio a variazione continua, arriva fin sotto i bordi per una pulizia completa degli angoli. La stazione OMNI svuota la polvere, lava il mocio con acqua calda a 75°C , lo asciuga con aria calda a 45°C e dosa il detergente in autonomia. La tecnologia AIVI 3D 3.0 riconosce gli ostacoli in tempo reale per evitare cavi e piccoli oggetti.

per il robot aspirapolvere : su Amazon è disponibile con uno . La , ed è dotato del LiDAR dToF integrato, che entra bene sotto i mobili bassi. Il sistema , con spazzola laterale estensibile e mocio a variazione continua, arriva fin sotto i bordi per una pulizia completa degli angoli. La stazione svuota la polvere, lava il mocio con acqua calda a , lo asciuga con aria calda a 45°C e dosa il detergente in autonomia. La tecnologia riconosce gli ostacoli in tempo reale per evitare cavi e piccoli oggetti. Tineco Floor One S7 Stretch Ultra (il più venduto su Amazon e prezzo crollato)

Tra le lavapavimenti più vendute su Amazon in questo momento, la T ineco Floor One S7 Stretch Ultra scende del 44% , con un risparmio di 220 euro. Il design HyperStretch si inclina fino a 180° e si abbassa a 13 cm da terra, per pulire sotto letti, divani e mobili bassi senza perdere potenza. Il sistema DualBlock Anti-Tangle intercetta capelli e peli prima che si aggroviglino, e l’autopulizia MHCBS lava e asciuga il rullo a 85°C dopo ogni uso. L’autonomia arriva fino a 50 minuti con una carica. Una pulizia profonda con pochissima manutenzione.

Tra le su in questo momento, la T , con un risparmio di 220 euro. Il design si inclina fino a e si abbassa a da terra, per pulire sotto letti, divani e mobili bassi senza perdere potenza. Il sistema intercetta capelli e peli prima che si aggroviglino, e l’autopulizia lava e asciuga il rullo a dopo ogni uso. L’autonomia arriva fino a con una carica. Una pulizia profonda con pochissima manutenzione. Dyson V8 Origin (40% di sconto e super sconto)

Prezzo in picchiata per il Dyson V8 Origin , ora scontato del 40% su Amazon. Il motore digitale V8 raggiunge i 110.000 giri al minuto e sviluppa una grande potenzadi aspirazione, con tecnologia Radial Root Cyclone a 15 cicloni che mantiene la potenza costante mentre pulisci. La spazzola Motorbar districa da sola peli e capelli dal rullo, e le due modalità di potenza permettono di alternare uso quotidiano e sporco ostinato. L’autonomia arriva a 40 minuti e copri tutta la tua abitazione. Un aspirapolvere Dyson a questo prezzo è una vera occasione.

per il , ora scontato del 40% su Amazon. Il raggiunge i e sviluppa una grande potenzadi aspirazione, con tecnologia che mantiene la potenza costante mentre pulisci. La spazzola districa da sola peli e capelli dal rullo, e le permettono di alternare uso quotidiano e sporco ostinato. L’autonomia arriva a e copri tutta la tua abitazione. Un aspirapolvere Dyson a questo prezzo è una vera occasione. Ninja FlexDrawer (43% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La friggitrice ad aria Ninja Foodi FlexDrawer ha uno sconto del 43% su Amazon, che vale 120 euro di risparmio e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La particolarità è la MegaZone extra large da 10,4 litri, che grazie a un divisorio rimovibile si trasforma in due zone di cottura indipendenti da 5,2 litri ciascuna, per preparare due piatti diversi contemporaneamente. La funzione Match sincronizza il tempo di fine cottura, mentre la potenza di 2470W e la tecnologia Max Crisp (aria a 240°C) garantiscono risultati croccanti anche con i surgelati. Offre 7 modalità di cottura, dalla frittura ad aria all’arrosto, dalla grigliatura al forno fino alla disidratazione, e riduce fino al 75% i grassi rispetto alla frittura tradizionale.

Servizi Amazon

Con l’inizio della Festa delle Offerte Prime trovi in promo anche i servizi Amazon.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

AUDIBLE – DUE MESI GRATIS

Infine, per gli amanti della lettura torna l’ottima promo per Kindle Unlimited, il servizio che mette a disposizione l’accesso a milioni tra libri e riviste. Solo per pochissimo tempo puoi abbonarti gratuitamente per tre mesi senza obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Puoi leggere i tuoi libri preferiti sia tramite il lettore e-book Kindle sia tramite l’app disponibile per smartphone e tablet.

KINDLE UNLIMITED – TRE MESI GRATIS

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