Festa delle Offerte Prime 2026, le migliori offerte di oggi: sconti esagerati
Inizia la Festa delle Offerte Prime e trovi tantissimi prodotti tech con sconti che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Dagli smartphone agli elettrodomestici, scopri le migliori promo di oggi.
Dalla mezzanotte di oggi 6 ottobre e fino alle 23:59 di domani 7 ottobre, su Amazon è tempo di grandi occasioni. È iniziata la Festa delle Offerte Prime, l’evento autunnale riservato agli utenti Prime che permette di avvantaggiarsi con i primi regali in vista del Natale. Smartphone, smartwatch, smart TV, elettrodomestici, prodotti a marchio Amazon, c’è veramente di tutto e con sconti che ti permettono di risparmiare centinaia di euro.
Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori occasioni che trovi oggi e sono raccolte qui in basso. L’articolo è suddiviso per categoria di prodotto e per ognuno trovi una raccolta con i dispositivi disponibili oggi in offerta. Ti consigliamo di essere veloci: le scorte in alcuni casi sono limitate e potrebbero terminare da un momento all’altro. Non perdere altro tempo e approfittane ora.
N.B. Le offerte sono riservate solamente agli utenti Prime. Se ancora non sei iscritto al servizio Amazon, puoi farlo oggi sfruttando la prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo: clicca qui.
SCOPRI TUTTE LE OFFERTE DELLA FESTA DELLE OFFERTE PRIME
Smartphone
- Galaxy S26 Ultra (risparmi 500 euro e 12 rate a tasso zero)
Una delle migliori occasioni che puoi trovare in questa Festa delle Offerte Prime per un telefono top di gamma. Solo per due giorni trovi il Galaxy S26 Ultra nella versione da 512 gigabyte in promo con uno sconto del 29% e il risparmio netto è di 500 euro. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Telefono dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e all’interno della scocca trovi anche la S Pen.
- Google Pixel 10 (350 euro di sconto e prezzo imperdibile)
Il Google Pixel 10 è disponibile su Amazon con uno sconto di 350 euro su quello di listino e diventa un vero best-buy. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero. Dotato di un display OLED da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Google Tensor G5 progettato per l’AI. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, una fotocamera grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo con zoom ottico 5x. La batteria dura per tutto il giorno.
- Redmi Note 17 (offerta lampo e prezzo in picchiata)
Tra le migliori offerte disponibili oggi per uno smartphone medio di gamma. Si tratta del Redmi Note 17 che trovi su Amazon con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di 150 euro su quello di listino. A rendere ancora più allettante l’offerta la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un telefono uscito sul mercato da pochissime settimane e dotato di ottime componenti tecniche, a partire dalla mega batteria da 7700 mAh che assicura un’autonomia fino a tre giorni con un utilizzo normale. La scheda tecnica si basa su un display AMOLED da 6,99 pollici con risoluzione FHD, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera principale da 50 megapixel e hai a disposizione anche funzioni AI avanzate.
- realme P4 Lite (sconto di 100 euro e costa pochissimo)
Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Per pochissimo tempo trovi il realme P4 Lite con uno sconto del 38% e il prezzo crolla a meno di 160 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni dotato di un display immersivo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera che assicura buoni scatti e una maxi batteria da 6600 mAh che dura più di due giorni.
Smartwatch
- Garmin fenix E (37% di sconto e prezzo in picchiata)
Il Garmin fenix E è in promo su Amazon con uno sconto del 37% e risparmi 220 euro su quello di listino. Orologio super resistente dotato di un display AMOLED da 1,3 pollici con ghiera in acciaio inossidabile, mentre l’orologio è testato secondo gli standard militari statunitensi per resistere a urti, temperature estreme e acqua. Offre oltre 90 app sportive dedicate, piani avanzati di allenamento per la forza, monitoraggio in tempo reale di stamina e prestazioni. Il monitoraggio della salute 24 ore su 24 include frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, qualità del sonno e un report mattutino completo su recupero e condizioni meteo. L’autonomia arriva fino a 16 giorni.
- Galaxy Watch8 (31% di sconto e risparmi 110 euro)
Prezzo speciale per il Galaxy Watch8. Lo smartwatch top di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto lampo del 31% che ti fa risparmiare 110 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Smartwatch top di gamma pensato per la vita di tutti i giorni e dotato di sensori che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali e in grado di effettuare una scansione della composizione del tuo corpo. Supporta più di 90 modalità sportive.
Smart TV
- Smart TV Samsung OLED da 65 pollici (43% di sconto e risparmi 1000 euro)
Super occasione per lo smart TV OLED da 65 pollici Samsung di ultima generazione. Da oggi lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di un modello di fascia altissima che assicura immagini con risoluzione 4K e colori realistici con neri assoluti. Non manca un processore che sfrutta l’intelligenza artificiale e a bordo trovi sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.
- Smart TV LG QNED evo AI MiniLED da 55 pollici (offerta lampo e super occasione)
Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo Smart TV LG QNED evo AI MiniLED 55" che trovi con uno sconto del 37% che ti permette di risparmiare quasi 400 euro. Per questo modello c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La tecnologia Dynamic QNED Color Pro garantisce il 100% di volume colore con tonalità estremamente vivaci, affiancata dal sistema Precision Dimming per neri profondi e dettagli definiti. A gestire il tutto c’è il processore α8 Gen3. La sezione smart fa un salto di qualità integrando AI Search con Google Gemini, permettendo di interagire con il TV come un vero assistente personale. Il sistema operativo webOS è la classica garanzia: funzionale, fluido e con tantissime applicazioni disponibili.
Robot aspirapolvere
- roborock Saros 10R (800 euro di sconto e prezzo in picchiata)
Il roborock Saros 10R, uno dei modelli di punta della gamma, diventa un super affare su Amazon con uno sconto di 800 euro sul prezzo di listino. Con un’altezza di soli 7,98 cm riesce a infilarsi agevolmente sotto letti e divani per raggiungere anche gli angoli più nascosti. Il sistema StarSight 2.0 combina un sensore 3D ToF a doppio trasmettitore con una videocamera RGB per una navigazione precisa anche al buio, mentre la tecnologia AdaptiLift solleva l’intero robot per superare soglie fino a 4 cm. L’aspirazione HyperForce lavora in coppia con il doppio sistema anti-groviglio DuoDivide e FlexiArm Riser, che estende automaticamente spazzola e panno per pulire a fondo angoli e bordi. La stazione lava i panni con acqua calda fino a 80°C e la batteria copre agevolmente appartamenti di medie e grandi dimensioni.
- dreame X50 Ultra Complete (300 euro di sconto e rate a tasso zero)
Il Dreame X50 Ultra Complete, robot aspirapolvere di fascia alta, è disponibile per la Festa delle Offerte Prime con 300 euro di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Il sistema Vormax genera una potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa, capace di rimuovere sporco profondo, peli e polvere fine sia da pavimenti duri che da tessuti, mentre la funzione Wet & Dry aspira e lava contemporaneamente per risultati professionali in un solo passaggio. La vera particolarità è il sistema ProLeap, con braccio oscillante motorizzato che solleva il telaio per superare ostacoli fino a 6 cm, gradini e soglie senza mai interrompere la pulizia. La navigazione VersaLift con telecamere avanzate permette invece di pulire sotto mobili bassi come divani e letti, aree normalmente trascurate dai robot più ingombranti, mentre la spazzola HyperStream Detangling DuoBrush elimina efficacemente peli e capelli senza grovigli.
Aspirapolvere e lavapavimenti
- Dyson V10 Cyclone (27% di sconto e risparmi 130 euro)
L’aspirapolvere Dyson Cyclone V10 scende del 27% su Amazon, con un risparmio di 130 euro sul prezzo di listino. Il motore digitale Dyson raggiunge fino a 125.000 giri al minuto, mentre la batteria garantisce una potenza di aspirazione costante, senza cali di prestazione, per un’autonomia fino a 60 minuti. In dotazione trova posto l’utile adattatore per angoli nascosti, che si piega per pulire agevolmente sotto i mobili regolando l’angolazione di 90°, oltre alla stazione di ricarica a muro che tiene sempre in ordine aspirapolvere e accessori. La spazzola è progettata per raccogliere anche i peli degli animali.
- dreame H12 Pro FlexReach (prezzo in picchiata e super risparmio)
Offerta lampo su Amazon per la dreame H12 Pro FlexReach, con uno sconto del 34% e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La caratteristica che dà il nome al modello è il giunto flessibile FlexReach, che permette al corpo di piegarsi fino a 180°, raggiungendo agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi. Aspira e lava contemporaneamente sporco secco e liquido grazie a una potenza di aspirazione elevata e un rullo che ruota a 480 giri/min, mantenuto sempre pulito dalla tecnologia anti-groviglio TangleCut. La stazione esegue l’auto-pulizia a caldo a 90°C, con asciugatura rapida in soli 5 minuti per evitare cattivi odori, mentre l’autonomia arriva fino a 50 minuti, sufficiente per appartamenti di medie e grandi dimensioni.
Macchine per caffè
- De’Longhi Stilosa (sconto del 38% e costa meno di 95 euro)
La De’Longhi Stilosa, macchina da caffè manuale entry-level, scende del 38% su Amazon con un prezzo inferiore ai 95 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di una pressione a 15 bar per un espresso dal ricco aroma, funziona sia con caffè macinato che con cialde E.S.E. Non manca un montalatte manuale per preparare cappuccini e latte macchiato. Un acquisto intelligente per chi vuole il caffè del bar a casa senza spendere una fortuna.
Friggitrici ad aria
- Ninja Foodi FlexDrawer (30% di sconto e risparmi più di 100 euro)
La friggitrice ad aria Ninja Foodi FlexDrawer scende del 41% su Amazon, con un risparmio che supera i 100 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La sua particolarità è il cestello MegaZone extra large da 10,4 litri, che grazie a un divisorio rimovibile può trasformarsi in due zone di cottura indipendenti da 5,2 litri ciascuna, per preparare due piatti diversi contemporaneamente con la funzione Match che sincronizza i tempi di fine cottura. La potenza di 2470W e la tecnologia Max Crisp, che fa circolare l’aria a 240°C, garantiscono risultati croccanti anche con i surgelati in pochi minuti. Con 7 modalità di cottura puoi preparare tutto quello che vuoi, mentre le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie.
- Friggitrice ad aria Electrolux 700 (55% di sconto e costa meno della metà)
La friggitrice ad aria Electrolux Serie 700 è proposta a meno di metà prezzo grazie a un taglio del 55%, con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di un cestello dalla capienza di 5 litri e di una potenza di 1500 W, consente di cucinare pietanze riducendo al minimo l’uso di grassi aggiunti. Offre 8 programmi di cottura preimpostati, un timer regolabile da 0 a 60 minuti con selezione della temperatura tra 80 °C e 200 °C e componenti estraibili lavabili direttamente in lavastoviglie.
PC portatile & Tablet
- Dell 15 (41% di sconto ed è il più venduto su Amazon)
Per chi necessita di un notebook solido ed efficiente per lo studio, il lavoro o la produttività quotidiana, il Dell 15 rappresenta una delle promo più interessanti della Festa delle Offerte Prime. Attualmente è disponibile con uno sconto del 41% che permette di risparmiare ben 350 euro rispetto al prezzo di listino. Le prestazioni sono assicurate dal processore Intel Core i5 di tredicesima generazione, garantisce reattività e consumi ottimizzati per gestire ogni attività senza rallentamenti. Dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido. La batteria ti accompagna per tutto il giorno e si ricarica anche abbastanza rapidamente.
- Galaxy Tab A11+ (prezzo in picchiata e super affare)
Il Galaxy Tab A11+ è disponibile con uno sconto di 140 euro sul listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il processore assicura prestazioni più che soddisfacenti, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Il display da 11 pollici è una garanzia. Il vero elemento distintivo risiede nell’integrazione di Gemini Live, accessibile tenendo premuto il pulsante laterale per condividere lo schermo o la fotocamera in tempo reale con l’AI e ricevere risposte istantanee su ciò che ci circonda. La fotocamera frontale da 5 megapixel garantisce videochiamate sempre nitide.
Cuffie Bluetooth
- Cuffie Soundcore P31i (64% di sconto e prezzo crollato)
Una delle migliori promo della Festa delle Offerte Prime che puoi trovare in queste giorni. Le Soundcore P31i di Anker crollano del 64% su Amazon, fermandosi a soli 25 euro, un prezzo decisamente aggressivo per auricolari true wireless. Dotate di cancellazione adattiva del rumore in tempo reale fino a 52 dB, audio Hi-Res, 6 microfoni con AI per chiamate cristalline e una funzione di traduzione AI in tempo reale per oltre 100 lingue. L’autonomia arriva fino a 50 ore totali con la custodia, con certificazione IP55 contro acqua e polvere.
- Beats Solo 4 (43% di sconto e super affare)
Le cuffie on-ear Beats Solo 4 crollano del 43% su Amazon, con un risparmio di 100 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotate di driver audio potenziati per separare in modo più chiaro bassi, medi e alti, mentre l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa regala un’esperienza d’ascolto immersiva. Grazie al DAC integrato, offrono audio lossless ad alta risoluzione, abbinamento con un tocco e supporto alla funzione "Dov’è". I microfoni digitali multipli beam-forming assicurano chiamate nitide anche in ambienti rumorosi. L’autonomia arriva fino a 50 ore di ascolto continuo.
Prodotti Amazon
- Amazon Fire TV Stick HD (60% di sconto e costa pochissimo)
Con la promo disponibile per la Festa delle Offerte Prime il prezzo del Fire TV Stick HD crolla. Oggi è disponibile in offerta con uno sconto shock del 60% e il prezzo crolla a soli 25,99 euro. Si tratta dell’ultimo modello lanciato sul mercato da Amazon e supporta il Wi-Fi 6 per uno streaming dei contenuti più stabile. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa per gestire sia i dispositivi smart presenti in casa sia per accedere velocemente alle app di streaming e scegliere il tuo programma preferito. L’installazione e la configurazione sono molto semplici.
- Bundle sicurezza blink (83% di sconto e prezzo crollato)
Per migliorare la sicurezza della tua abitazione, ecco il bundle che fa per te. Su Amazon trovi la telecamera blink Outdoor 4 e il videocitofono blink 2K+ a pile in promo con uno sconto dell’83% e lo paghi meno di 25 euro. Non a caso è il più venduto in questo momento su Amazon e le scorte stanno per terminare. Due ottimi prodotti che ti permettono di aumentare la sicurezza dell’abitazione senza spendere grosse cifre. Sono facili da installare e li puoi controllare in ogni momento tramite l’app dello smartphone. Se notano qualche movimento anomalo ti avvisano in tempo reale.
- Nuovo Fire Tv Stick 4K (52% di sconto e prezzo crollato)
Amazon lancia la nuovissima Fire TV Stick 4K e la trovi già in promo con la Festa delle Offerte Prime con uno sconto del 52% che la fa diventare un vero best-buy. La paghi meno della metà e fai un vero affare: facile da installare, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere i tuoi contenuti preferiti seduto comodamente sul divano. Nella confezione trovi anche il nuovo telecomando Fire TV con Alexa+ integrata, il nuovo assistente sviluppato da Amazon e reso ancora più intelligente.
- Ring Intercom Audio (61% di sconto e affare immediato)
Tra i dispositivi Amazon più venduti c’è il Ring Intercom Audio con uno sconto del 61% e lo paghi solamente 30,99 euro. Prodotto che rende smart il tuo citofono. Facile da installare e da configurare, si adatta alla maggior parte dei citofoni sul mercato e ti permette di controllarlo da remoto tramite l’app dello smartphone. Puoi parlare direttamente con chi ti sta suonando e permette anche l’accesso senza chiavi in modo sicuro.
Servizi Amazon
Con l’inizio della Festa delle Offerte Prime trovi in promo anche i servizi Amazon.
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