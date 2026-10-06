Festa delle Offerte Prime 2026, prezzi in picchiata per gli elettrodomestici

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roborock

Tra friggitrici ad aria, robot aspirapolvere e lavapavimenti, le nostre abitazioni stanno diventando sempre più smart grazie agli elettrodomestici di ultima generazione. E quale migliore occasione della Festa delle Offerte Prime per fare ottimi affari risparmiando sul prezzo di listino? Su Amazon troviamo offerte veramente speciali, come ad esempio il robot aspirapolvere roborock Saros 10R disponibile con uno sconto del 53% e risparmi 800 euro. Restando nella pulizia della tua abitazione, trovi in offerta l’aspirapolvere Dyson V10 Cyclone con uno sconto del 27% e risparmi 130 euro. Per gli amanti della cucina, invece, c’è la friggitrice ad aria Electrolux Serie 700 con uno sconto del 55% e lo paghi meno della metà. Noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto le migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte qui in basso: non perdere tempo e approfittane ora.

N.B. Le offerte sono riservate solamente agli utenti Prime. Se ancora non sei iscritto al servizio Amazon, puoi farlo oggi sfruttando la prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo: clicca qui.

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Robot aspirapolvere

Ecovacs T50 Pro Omni (prezzo in picchiata e super sconto)

Prezzo in picchiata su Amazon per il Deebot T50 Pro Omni grazie alla promo disponibile per la Festa delle Offerte Prime , con un risparmio che arriva a centinaia di euro sul prezzo di listino. Il design ultrasottile da soli 81 mm , reso possibile dal modulo LiDAR dToF completamente integrato, gli permette di muoversi agevolmente sotto i mobili bassi e nelle aree più difficili da raggiungere. La potenza di aspirazione arriva a 25.000 Pa , mentre il sistema TruEdge 2.0 combina una spazzola laterale estensibile e un mocio a variazione continua per una copertura di pulizia del 100% fin sotto i bordi. La stazione OMNI gestisce in autonomia svuotamento, lavaggio del mocio in acqua calda a 75°C , asciugatura e dosaggio automatico del detergente, mentre la tecnologia AIVI 3D 3.0 basata su intelligenza artificiale riconosce gli ostacoli in tempo reale per pulire il più vicino possibile senza scontrarsi.

Prezzo in picchiata su Amazon per il grazie alla promo disponibile per la , con un risparmio che arriva a centinaia di euro sul prezzo di listino. Il design ultrasottile da soli , reso possibile dal modulo LiDAR dToF completamente integrato, gli permette di muoversi agevolmente sotto i mobili bassi e nelle aree più difficili da raggiungere. La , mentre il sistema combina una spazzola laterale estensibile e un mocio a variazione continua per una copertura di pulizia del 100% fin sotto i bordi. La stazione OMNI gestisce in autonomia svuotamento, lavaggio del mocio in acqua calda a , asciugatura e dosaggio automatico del detergente, mentre la tecnologia basata su intelligenza artificiale riconosce gli ostacoli in tempo reale per pulire il più vicino possibile senza scontrarsi. roborock Saros 10R (800 euro di sconto e prezzo in picchiata)

Il roborock Saros 10R , uno dei modelli di punta della gamma, diventa un super affare su Amazon con uno sconto di 800 euro sul prezzo di listino. Con un’altezza di soli 7,98 cm riesce a infilarsi agevolmente sotto letti e divani per raggiungere anche gli angoli più nascosti. Il sistema StarSight 2.0 combina un sensore 3D ToF a doppio trasmettitore con una videocamera RGB per una navigazione precisa anche al buio, mentre la tecnologia AdaptiLift solleva l’intero robot per superare soglie fino a 4 cm. L’aspirazione HyperForce lavora in coppia con il doppio sistema anti-groviglio DuoDivide e FlexiArm Riser, che estende automaticamente spazzola e panno per pulire a fondo angoli e bordi. La stazione lava i panni con acqua calda fino a 80°C e la batteria copre agevolmente appartamenti di medie e grandi dimensioni.

Il , uno dei modelli di punta della gamma, diventa un con uno sul prezzo di listino. Con un’altezza di soli riesce a infilarsi agevolmente sotto letti e divani per raggiungere anche gli angoli più nascosti. Il sistema combina un sensore 3D ToF a doppio trasmettitore con una videocamera RGB per una navigazione precisa anche al buio, mentre la tecnologia solleva l’intero robot per superare soglie fino a 4 cm. L’aspirazione lavora in coppia con il doppio sistema anti-groviglio DuoDivide e FlexiArm Riser, che estende automaticamente spazzola e panno per pulire a fondo angoli e bordi. La stazione lava i panni con acqua calda fino a 80°C e la batteria copre agevolmente appartamenti di medie e grandi dimensioni. dreame X50 Ultra Complete (300 euro di sconto e rate a tasso zero)

Il Dreame X50 Ultra Complete , robot aspirapolvere di fascia alta, è disponibile per la Festa delle Offerte Prime con 300 euro di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Il sistema Vormax genera una potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa , capace di rimuovere sporco profondo, peli e polvere fine sia da pavimenti duri che da tessuti, mentre la funzione Wet & Dry aspira e lava contemporaneamente per risultati professionali in un solo passaggio. La vera particolarità è il sistema ProLeap , con braccio oscillante motorizzato che solleva il telaio per superare ostacoli fino a 6 cm , gradini e soglie senza mai interrompere la pulizia. La navigazione VersaLift con telecamere avanzate permette invece di pulire sotto mobili bassi come divani e letti, aree normalmente trascurate dai robot più ingombranti, mentre la spazzola HyperStream Detangling DuoBrush elimina efficacemente peli e capelli senza grovigli. La stazione PowerDock gestisce da sola lavaggio, asciugatura dei mop e ricarica intelligente, per un’autonomia complessiva fino a 200 minuti ideale anche per grandi appartamenti.

Il , robot aspirapolvere di fascia alta, è disponibile per la con e la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Il sistema genera una potenza di aspirazione fino a , capace di rimuovere sporco profondo, peli e polvere fine sia da pavimenti duri che da tessuti, mentre la funzione aspira e lava contemporaneamente per risultati professionali in un solo passaggio. La vera particolarità è il sistema , con braccio oscillante motorizzato che solleva il telaio per superare ostacoli fino a , gradini e soglie senza mai interrompere la pulizia. La navigazione con telecamere avanzate permette invece di pulire sotto mobili bassi come divani e letti, aree normalmente trascurate dai robot più ingombranti, mentre la spazzola elimina efficacemente peli e capelli senza grovigli. La stazione gestisce da sola lavaggio, asciugatura dei mop e ricarica intelligente, per un’autonomia complessiva fino a ideale anche per grandi appartamenti. Ecovacs Deebot X12 OMNICYCLONE (risparmi 600 euro e fai un super affare)

L’Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone è protagonista di un super affare su Amazon con uno sconto di 600 euro sul prezzo di listino. La vera innovazione è la stazione OmniCyclone senza sacco, che grazie al sistema PureCyclone 2.0 elimina la necessità di acquistare sacchetti di ricambio, riducendo drasticamente la manutenzione. Il motore brushless ad alta coppia genera un flusso d’aria con una potenza di aspirazione elevatissima, mentre la tecnologia FocusJet rileva automaticamente le macchie secche e attiva uno spruzzo mirato per scioglierle prima del passaggio del mocio. Il rullo OZMO Roller 3.0 raddoppia l’efficienza di pulizia in modalità solo mocio, sollevandosi completamente e coprendosi per non bagnare i tappeti. Il sistema TruePass supera soglie fino a 2,4 cm e gradini fino a 4 cm, mentre l’assistente AI Agent YIKO pianifica autonomamente le pulizie analizzando abitudini e ambiente domestico.

roborock Saros 10R 699,99 € -53% 1.499,99 € Risparmi 800,00 € Acquista su Amazon

dreame X50 Ultra Complete 685,00 € -31% 999,00 € Risparmi 314,00 € Acquista su Amazon

Ecovacs Deebot X12 OMNICYCLONE Prodotto non disponibile Prodotti simili

dreame L50 Ultra AE 474,00 € -21% 599,00 € Risparmi 125,00 € Acquista su Amazon

MOVA Z70 Ultra Roller 849,00 € -39% 1.399,00 € Risparmi 550,00 € Acquista su Amazon

roborock Q7 M5 139,99 € -44% 249,99 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon

Ecovacs T50 Pro Omni Prodotto non disponibile Prodotti simili

Aspirapolvere

Rowenta X-Pert 6.60 Essential (costa meno di 100 euro e prezzo speciale)

Offerta lampo su Amazon per la Rowenta X-Pert 6.60 Essential , che scende sotto i 100 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’aspirapolvere sfrutta la tecnologia ciclonica con un motore da 100W , offrendo due velocità automatiche, ECO e SURFACE, oltre a una modalità Turbo che si attiva quando serve maggiore potenza. La spazzola motorizzata è dotata di luci LED che facilitano la pulizia anche sotto i mobili più bassi, mentre la funzione Stop&Go permette di lasciare tubo e spazzola in piedi da soli durante le pause, senza doverli appoggiare a terra. Con un peso minimo e una batteria rimovibile che garantisce fino a 45 minuti di autonomia, è un aspirapolvere leggero e maneggevole, completo di kit Allergy Care per la pulizia profonda di letti e divani.

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L’aspirapolvere Dyson Cyclone V10 scende del 27% su Amazon, con un risparmio di 130 euro sul prezzo di listino. Il motore digitale Dyson raggiunge fino a 125.000 giri al minuto, mentre la batteria garantisce una potenza di aspirazione costante, senza cali di prestazione, per un’autonomia fino a 60 minuti. In dotazione trova posto l’utile adattatore per angoli nascosti, che si piega per pulire agevolmente sotto i mobili regolando l’angolazione di 90°, oltre alla stazione di ricarica a muro che tiene sempre in ordine aspirapolvere e accessori. La spazzola è progettata per raccogliere anche i peli degli animali.

Rowenta X-Pert 6.60 Essential 99,90 € -17% 119,99 € Risparmi 20,09 € Acquista su Amazon

Dyson Cyclone V10 349,00 € -27% 479,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

Hoover HF1 Plus 99,99 € -44% 179,00 € Risparmi 79,01 € Acquista su Amazon

dreame V30 458,99 € -23% 599,00 € Risparmi 140,01 € Acquista su Amazon

Rowenta Compact Power XXL 79,98 € -27% 109,99 € Risparmi 30,01 € Acquista su Amazon

MOVA M50 179,00 € -49% 349,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon

Lavapavimenti

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra (offerta lampo e prezzo speciale)

Super affare su Amazon per la Tineco Floor One S7 Stretch Ultra , con uno sconto che supera i 200 euro sul prezzo di listino. Il design HyperStretch si inclina fino a 180° senza compromettere la potenza di aspirazione, per raggiungere agevolmente sotto i mobili e negli spazi più angusti, con un’altezza di soli 13 cm in posizione distesa. Il design DualBlock Anti-Tangle , grazie a un pettine frontale che intercetta i grovigli già in fase di aspirazione, risolve alla radice il problema di capelli e peli di animali. Il sistema di autopulizia MHCBS lava e asciuga il rullo a 85°C al termine di ogni utilizzo, mentre l’autonomia arriva fino a 50 minuti grazie alla batteria migliorata. Un dispositivo compatto e leggero, pensato per chi cerca una pulizia profonda senza rinunciare alla praticità quotidiana.

Super affare su Amazon per la , con uno sconto che supera i 200 euro sul prezzo di listino. Il design si inclina fino a senza compromettere la potenza di aspirazione, per raggiungere agevolmente sotto i mobili e negli spazi più angusti, con un’altezza di soli in posizione distesa. Il design , grazie a un pettine frontale che intercetta i grovigli già in fase di aspirazione, risolve alla radice il problema di capelli e peli di animali. Il sistema di autopulizia lava e asciuga il rullo a al termine di ogni utilizzo, mentre l’autonomia arriva fino a grazie alla batteria migliorata. Un dispositivo compatto e leggero, pensato per chi cerca una pulizia profonda senza rinunciare alla praticità quotidiana. dreame H12 Pro FlexReach (prezzo in picchiata e super risparmio)

Offerta lampo su Amazon per la dreame H12 Pro FlexReach, con uno sconto del 34% e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La caratteristica che dà il nome al modello è il giunto flessibile FlexReach, che permette al corpo di piegarsi fino a 180°, raggiungendo agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi. Aspira e lava contemporaneamente sporco secco e liquido grazie a una potenza di aspirazione elevata e un rullo che ruota a 480 giri/min, mantenuto sempre pulito dalla tecnologia anti-groviglio TangleCut. La stazione esegue l’auto-pulizia a caldo a 90°C, con asciugatura rapida in soli 5 minuti per evitare cattivi odori, mentre l’autonomia arriva fino a 50 minuti, sufficiente per appartamenti di medie e grandi dimensioni.

Tineco Floor One S7 Stretch 279,00 € -44% 499,00 € Risparmi 220,00 € Acquista su Amazon

dreame H12 Pro FlexReach 178,60 € -34% 269,00 € Risparmi 90,40 € Acquista su Amazon

Tineco Floor One S7 Artist 279,00 € -15% 329,00 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

dreame H15 Pro 303,00 € -33% 449,00 € Risparmi 146,00 € Acquista su Amazon

dreame T16 Pro Heat-A 499,00 € -21% 629,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

roborock F25 Ultra 479,00 € -31% 699,00 € Risparmi 220,00 € Acquista su Amazon

Friggitrice ad aria

Ninja Foodi FlexDrawer (30% di sconto e risparmi più di 100 euro)

La friggitrice ad aria Ninja Foodi FlexDrawer scende del 41% su Amazon, con un risparmio che supera i 100 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La sua particolarità è il cestello MegaZone extra large da 10,4 litri , che grazie a un divisorio rimovibile può trasformarsi in due zone di cottura indipendenti da 5,2 litri ciascuna, per preparare due piatti diversi contemporaneamente con la funzione Match che sincronizza i tempi di fine cottura. La potenza di 2470W e la tecnologia Max Crisp , che fa circolare l’aria a 240°C, garantiscono risultati croccanti anche con i surgelati in pochi minuti. Con 7 modalità di cottura puoi preparare tutto quello che vuoi, mentre le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie.

La del su Amazon, con un risparmio che supera i 100 euro e la possibilità di il in . La sua particolarità è il cestello , che grazie a un divisorio rimovibile può trasformarsi in due zone di cottura indipendenti da 5,2 litri ciascuna, per preparare due piatti diversi contemporaneamente con la funzione che sincronizza i tempi di fine cottura. La potenza di e la tecnologia , che fa circolare l’aria a 240°C, garantiscono risultati croccanti anche con i surgelati in pochi minuti. Con puoi preparare tutto quello che vuoi, mentre le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie. Friggitrice ad aria Electrolux 700 (55% di sconto e costa meno della metà)

La friggitrice ad aria Electrolux Serie 700 è proposta a meno di metà prezzo grazie a un taglio del 55%, con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di un cestello dalla capienza di 5 litri e di una potenza di 1500 W, consente di cucinare pietanze riducendo al minimo l’uso di grassi aggiunti. Offre 8 programmi di cottura preimpostati, un timer regolabile da 0 a 60 minuti con selezione della temperatura tra 80 °C e 200 °C e componenti estraibili lavabili direttamente in lavastoviglie.

Ninja Foodi FlexDrawer 159,99 € -43% 279,99 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon

Cosori Turbo Blaze 109,99 € -21% 139,99 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon

Moulinex Easy Fry XL Surface 99,90 € -29% 139,99 € Risparmi 40,09 € Acquista su Amazon

Ninja Double Stack XL 179,99 € -33% 269,99 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon

Moulinex Easy Fry Infrared 99,90 € -17% 119,99 € Risparmi 20,09 € Acquista su Amazon

Ninja Max Pro 89,99 € -40% 149,99 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon

Russell Hobbs Friggitrice ad Aria XXL Satisfry 64,99 € -32% 96,27 € Risparmi 31,28 € Acquista su Amazon

Friggitrice ad aria Electrolux Serie 700 84,99 € -55% 189,99 € Risparmi 105,00 € Acquista su Amazon

Macchine per il caffè

De’Longhi Stilosa (sconto del 38% e costa meno di 95 euro)

La De’Longhi Stilosa, macchina da caffè manuale entry-level, scende del 38% su Amazon con un prezzo inferiore ai 95 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di una pressione a 15 bar per un espresso dal ricco aroma, funziona sia con caffè macinato che con cialde E.S.E. Non manca un montalatte manuale per preparare cappuccini e latte macchiato . Un acquisto intelligente per chi vuole il caffè del bar a casa senza spendere una fortuna.

La De’Longhi Stilosa, macchina da caffè manuale entry-level, su Amazon con un prezzo inferiore ai 95 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di una per un espresso dal ricco aroma, funziona sia con Non manca un per e . Un acquisto intelligente per chi vuole il caffè del bar a casa senza spendere una fortuna. Polti Coffea S15W (offerta lampo e costa meno di 100 euro)

Offerta lampo su Amazon per la Polti Coffea S15W, che scende sotto i 100 euro con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Compatibile con le cialde E.S.E. offre una pressione della pompa di 19 bar per un espresso cremoso e intenso. Il serbatoio removibile è sufficiente per una decina di caffè prima di dover ricaricare, mentre i 3 livelli di temperatura e i due tasti programmabili per la lunghezza dell’erogazione permettono di personalizzare la bevanda in base ai propri gusti. La cialda usata viene espulsa automaticamente nell’apposito cassetto con la semplice apertura dello sportellino, senza doverla maneggiare.

De’Longhi Stilosa 94,88 € -38% 153,99 € Risparmi 59,11 € Acquista su Amazon

Lavazza a Modo Mio Jolie Evo 79,90 € -16% 94,90 € Risparmi 15,00 € Acquista su Amazon

De’Longhi Classic 99,90 € -33% 149,90 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

Polti Coffea S15W 99,99 € -28% 139,00 € Risparmi 39,01 € Acquista su Amazon

De’Longhi Perfetto Magnifica S 269,89 € -10% 299,90 € Risparmi 30,01 € Acquista su Amazon

Lavatrici e Asciugatrici

Lavatrice Bosch Serie 8 (sconto di 200 euro e 12 rate a tasso zero)

La lavatrice Bosch Serie 8 con cestello da 9 kg diventa un super affare su Amazon, con uno sconto di 200 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Il motore EcoSilence Drive garantisce un funzionamento silenzioso e vibrazioni ridotte, per un’esperienza d’uso più confortevole in casa. Il sistema 4D Wash irrora il bucato in modo uniforme e profondo per una distribuzione ottimale del detersivo, mentre la tecnologia ActiveWater Plus regola automaticamente il consumo d’acqua in base al carico rilevato, anche con lavaggi ridotti. La funzione Iron Assist utilizza il vapore per ridurre le pieghe dei capi asciutti fino al 50% in soli 20 minuti, alleggerendo il carico di stiro, mentre il programma Hygiene Plus elimina efficacemente germi e batteri già a partire da 40°C.

La con da diventa un super affare su Amazon, con uno sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Il motore garantisce un funzionamento silenzioso e vibrazioni ridotte, per un’esperienza d’uso più confortevole in casa. Il sistema irrora il bucato in modo uniforme e profondo per una distribuzione ottimale del detersivo, mentre la tecnologia regola automaticamente il consumo d’acqua in base al carico rilevato, anche con lavaggi ridotti. La funzione utilizza il vapore per ridurre le pieghe dei capi asciutti fino al 50% in soli 20 minuti, alleggerendo il carico di stiro, mentre il programma elimina efficacemente germi e batteri già a partire da 40°C. Asciugatrice Samsung CrystalEcoDry (120 euro di sconto)

L’asciugatrice Samsung Crystal EcoDry con cestello da 9 kg è disponibile su Amazon con uno sconto di 120 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Grazie alla tecnologia a pompa di calore, certificata in classe energetica A+++, garantisce un’asciugatura efficiente e delicata sui tessuti. Il sensore Optimal Dry calibra in autonomia temperatura e durata di ogni ciclo in base al carico effettivo, mentre il Programma Igienizzante elimina fino al 99,9% di germi e batteri da capi, lenzuola e peluche, sia asciutti che bagnati. La funzione Stiro Facile elimina le pieghe dai tessuti senza bisogno del ferro da stiro, grazie a movimenti intermittenti del cestello a fine ciclo, mentre il filtro 2 in 1 semplifica la manutenzione ordinaria. Grazie alla connettività SmartThings, è possibile gestire consumi energetici e cicli di asciugatura direttamente da smartphone.

Lavatrice Bosch Serie 8 759,00 € -5% 799,00 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon

Lavatrice Bosch Serie 6 469,00 € -24% 614,10 € Risparmi 145,10 € Acquista su Amazon

LG AI DD F4R3011NSWB Lavatrice 432,52 € -28% 599,00 € Risparmi 166,48 € Acquista su Amazon

Asciugatrice Electrolux Serie 900 777,00 € -6% 823,46 € Risparmi 46,46 € Acquista su Amazon

Asciugatrice Samsung Crystal 479,99 € -20% 599,00 € Risparmi 119,01 € Acquista su Amazon

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