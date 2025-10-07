Festa delle Offerte Prime, ecco i migliori smartwatch da comprare oggi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Garmin

Non solo smartphone. La Festa delle Offerte Prime è anche l’evento giusto per acquistare il tuo nuovo smartwatch. Infatti, sono tantissimi i modelli disponibili in offerta con sconti anche molto interessanti. Trovi veramente di tutto, dall’orologio super resistente come ad esempio il Garmin fenix 7 Pro Solar disponibile anche al minimo storico con uno sconto mai visto prima fino a due delle novità più interessanti uscite da poco sul mercato, cioè il Galaxy Watch8. Ci sono anche orologi dedicati agli sportivi, come il Polar Pacer Pro o il SUUNTO 9 Peak Pro. Non perdere tempo e approfitta di queste occasioni uniche.

Tutte le promo della Festa delle Offerte Prime sono riservate agli utenti iscritti a Prime. Se non sei iscritto al servizio, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni: clicca qui.

OFFERTE FESTA DELLE OFFERTE PRIME 2025

Gamma Galaxy Watch8

Il Prime Day autunnale è l’occasione giusta per approfittare della prima vera offerta sulla nuova gamma Galaxy Watch8. Gli orologi top di gamma di Samsung sono in promo al minimo storico e trovi entrambi i modelli disponibili sul mercato: sia il modello "normale" sia la versione Classic.

Il Galaxy Watch8 Classic è in offerta con uno sconto che sfiora i 100 euro e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Come si intuisce dal nome, il modello Classic si riconosce per il suo stile che ricorda molto un orologio analogico. Il design classico, però, nasconde sensori e tecnologie di ultima generazione. L’orologio può essere indossato in qualsiasi momento della giornata e ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali e l’attività fisica. Per ogni allenamento hai la possibilità di analizzare ogni singolo dato e di migliorare giorno dopo giorno. In offerta trovi sia la versione con supporto alla eSim per la rete dati, sia il modello con solo il Bluetooth.

Galaxy Watch8 Classic LTE

Galaxy Watch8 Classic BT

Se vuoi spendere un po’ di meno, troviamo in promo anche il Galaxy Watch8 "liscio". Smartwatch con tecnologie avanzatissime e dotate di sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Si tratta anche di uno dei pochi orologi in grado di effettuare un’analisi della struttura del tuo corpo con la percentuale di massa magra e grassa. Lo puoi utilizzare anche come allenatore personale sempre pronto a stimolarti per migliorare giorno dopo giorno. Con lo sconto disponibile durante il Prime Day approfitti del minimo storico e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Disponibile in diverse versioni che si differenziano per la grandezza e per il supporto alla eSim per la rete dati.

Galaxy Watch8

Galaxy Watch8

Galaxy Watch8

Apple Watch 10

Calo di prezzo e minimo storico per l‘Apple Watch 10. Lo sconto non è elevatissimo, ma permette comunque di risparmiare poco meno di 100 euro rispetto al prezzo di listino e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. L’Apple Watch 10 è un’evoluzione del modello precedente, con alcune funzioni per la salute e per l’allenamento migliorate e che assicurano dati sempre più precisi. L’orologio può effettuare un ECG e avvisarti in tempo reale se nota qualche dato anomalo. Il display Retina always-on è ancora più luminoso e mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno. Trovi in offerta diverse versioni che si differenziano per la grandezza dello schermo e per il supporto alla eSim.

Apple Watch 10

Apple Watch 10

Garmin fenix 7 Pro Solar

Ecco una delle migliori promo per uno smartwatch che puoi trovare alla Festa delle Offerte Prime 2025. Da oggi trovi il Garmin fenix 7 Pro Solar con uno sconto del 40% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Parliamo di un orologio con pochi eguali sul mercato: realizzato con materiali super resistenti, lo puoi utilizzare in qualsiasi situazione, anche quelle più estreme. Inoltre, sulla scocca è presente anche una particolare lente che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia extra per la batteria. Sensori che monitorano costantemente le tue condizioni di salute e mostrano in tempo reale frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue. Supporta più di 30 app per lo sport. La batteria può arrivare a durare fino a 22 giorni.

Garmin fenix 7 Pro Solar

Apple Watch Ultra 2

Una delle occasioni da cogliere al volo in questo Prime Day autunnale riguarda sicuramente l’Apple Watch Ultra 2. Lo smartwatch dell’azienda di Cupertino è disponibile al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare un centinaio di euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo a rate a tasso zero. L’Apple Watch Ultra 2 è il modello super resistente che puoi utilizzare anche nelle situazioni più estreme. Realizzato con una cassa in titanio, resiste alle cadute, agli urti e anche agli sbalzi di temperatura. Dotato anche di sensori avanzati che monitorano in tempo reale le tue condizioni di salute e supportano gli allenamenti più estremi. Un’ottima occasione per acquistare uno dei migliori orologi sul mercato a un prezzo mai visto prima.

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2

Polar Grit X Pro

Altro smartwatch con un livello di resistenza di livello militare. Il Polara Grit X Pro è disponibile con un ottimo sconto del 55% e lo paghi meno di metà prezzo, risparmiando più di 250 euro su quello di listino. Realizzato con un vetro zaffiro che protegge lo schermo, l’orologio è il compagno ideale per le escursioni all’aperto. Monitora in tempo reale la frequenza cardiaca al polso ed è equipaggiato con un chip GPS che ti aiuta ad orientarti in mezzo ai boschi. Monitoraggio avanzato del sonno e del recupero post allenamento, con suggerimenti su cosa fare per essere in forma nel minor tempo possibile. La batteria può durare fino a 7 giorni.

Polar Grit X Pro

Garmin fenix 7X Pro Solar

Altro smartwatch indistruttibile di Garmin disponibile in offerta al minimo storico. Il Garmin fenix 7X Pro Solar è dotato di uno schermo molto ampio da 1,4 pollici che ti permette di avere sempre sotto gli occhi tutti i dati più importanti. Dotato anche di una luminosità elevata per poterlo vedere sotto la luce diretta del sole. Sulla scocca è presente una lente che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia per la batteria, che in questo modo può arrivare a durare fino a 37 giorni. Dotato anche di una speciale torcia che ti aiuta a orientarti mentre fai trekking. Monitoraggio avanzato della salute e del sonno, supporta più di 30 app per lo sport ed è equipaggiato con un chip GPS che ti geolocalizza in pochissimi secondi. A disposizione anche tantissime mappe per le tue escursioni domenicali.

Garmin fenix 7X Pro Solar

SUUNTO 9 Peak Pro

Uno sportwatch per specialisti e amatori. Il SUUNTO 9 Peak Pro è disponibile in offerta per il Prime Day autunnale con uno sconto del 31% rispetto al prezzo di listino e risparmi più di 100 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Orologio impermeabile che puoi utilizzare durante i tuoi allenamenti e che supporta un centinaio di sport. Monitora costantemente i tuoi parametri vitali partendo dalla frequenza cardiaca. Non mancano sensori utili some l’altimetro e il barometro. L’autonomia può arrivare fino a 21 giorni con un utilizzo normale.

SUUNTO 9 Peak Pro

Huawei Watch GT 5

Prezzo mai visto prima per il Huawei Watch GT 5, orologio per la vita di tutti i giorni del colosso cinese. Per questo evento di Amazon è disponibile con un ottimo sconto del 32% e risparmi poco meno di 80 euro rispetto al prezzo di listino. Smartwatch dotato di uno schermo abbastanza grande e che puoi personalizzare con diverse watch faces in base ai dati che vuoi visualizzare. Monitoraggio della salute in tempo reale con tutti i parametri vitali più importanti sempre a portata di mano e più di 100 modalità di allenamento supportate, con nuove funzioni avanzate per gli amanti della corsa e del ciclismo. La batteria ha una durata fino a 14 giorni. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Huawei Watch GT 5

Apple Watch SE 2

Sconto IVA e minimo storico per l’Apple Watch SE di seconda generazione, versione lowcost dell’orologio dell’azienda di Cupertino. Solo per la Festa delle Offerte Prime lo trovi in promo al prezzo più basso di sempre e lo paghi meno di 200 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il prezzo non ti deve ingannare: è dotato di funzioni avanzate e svolge egregiamente il suo lavoro nella vita di tutti i giorni. I sensori presenti sotto la cassa monitorano in tempo reale i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca. È anche un ottimo compagno per l’attività fisica: l’app Allenamento ti segue in tantissimi sport con statistiche evolute. Inoltre, è dotato anche di alcuni strumenti per la tua sicurezza, come ad esempio "Rilevamento cadute", "Rilevamento incidenti" e SOS emergenze. A questo prezzo è uno dei migliori orologi che puoi acquistare oggi.

Apple Watch Ultra 2

Garmin Venu 2S

Prezzo in picchiata per il Garmin Venu 2S, orologio smart per la vita di tutti i giorni che monitora costantemente il tuto stato di salute, partendo dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Dimensioni compatte, lo puoi portare al polso per tutto il giorno senza appesantire il polso. Supporta più di 25 app per lo sport tra cui alcune attività veramente uniche come lo sci alpinismo e il surf. A disposizione anche Garmin Pay per effettuare pagamenti in modalità contactless. La batteria ha una durata di circa 10 giorni.

Garmin Venu 2S

Polar Pacer PRO

Running watch per gli amanti della corsa, il Polar Pacer PRO è disponibile con uno sconto del 43% rispetto a quello di listino. Un’occasione che ti permette di risparmiare più di 100 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smartwatch con GPS che ti aiuta a migliorare giorno dopo giorno con programmi di allenamento ad hoc per la corsa. Cardiofrequenzimetro molto preciso che ti mostra in tempo reale i tuoi dati sulla salute. Oltre a programmi ad hoc per la corsa, l’orologio è dotato di ben 150 modalità di allenamento. Averlo al polso durante gli allenamenti fa una grande differenza.

Polar Pacer PRO

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui