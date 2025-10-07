Festa delle Offerte Prime, smart TV a prezzo stracciato: vanno comprati subito

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Quale migliore occasione della Festa delle Offerte Prime per acquistare il nuovo smart TV. In questo Prime Day autunnale, infatti, troviamo offerte molto interessanti per tanti smart TV adatti a tutte le tasche e che si differenziano per grandezza e tecnologie del display. Si va dai Fire TV Serie 4 di Amazon che trovi con uno sconto fino al 53% che li rendono tra i modelli più interessanti disponibili in questa due giorni di offerte. Per chi vuole un TV top di gamma, c’è anche il LG OLED evo AI G5, tra i migliori televisori usciti in questo 2025 e che assicura immagini con neri profondi e colori realistici. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato una dozzina di modelli e li trovi raccolti tutti qui in basso. Non perdere questa occasione.

OFFERTE FESTA DELLE OFFERTE PRIME 2025

Gamma Smart TV Samsung DU7190

Partiamo forte con un’offerta che riguarda la gamma di smart TV Samsung Crystal con processore Crystal 4K. Parliamo di gamma perché l’offerta non riguarda solamente un modello, ma ben tre versioni del televisore che si differenziano per la grandezza dello schermo.

Si parte dalla versione più piccola da 43 pollici disponibile in promo con uno sconto del 37% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Costa meno di 250 euro e approfitti del minimo storico. Un’occasione imperdibile se hai poco spazio in casa.

Se cerchi qualcosa di più grande, è disponibile il modello da 50 pollici con uno sconto di ben il 40% e il risparmio supera i 200 euro. Anche in questo caso si tratta del minimo storico e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

In offerta troviamo anche il modello da 65 pollici con uno sconto del 26% e risparmi quasi 200 euro. Ideale per chi ha un salotto molto grande e vuole gustarsi al meglio film, serie TV e contenuti sportivi.

Questo modello è un vero affare per chi cerca prestazioni elevate senza spendere una fortuna, grazie al suo pannello Crystal Display 4K Ultra HD che assicura colori vividi e un dettaglio elevatissimo, perfetto per film, serie TV e gaming. Il processore Crystal 4K ottimizza l’immagine fotogramma per fotogramma, mentre la tecnologia HDR (High Dynamic Range) esalta luci e ombre per una visione più realistica; in più, hai l’accesso completo al mondo dell’intrattenimento tramite il sistema operativo Tizen di Samsung che ti permette di installare qualsiasi piattaforma di video streaming.

Smart TV Samsung DU7190 da 43 pollici

Smart TV Samsung DU7190 da 50 pollici

Smart TV Samsung DU7190 da 65 pollici

LG OLED evo AI G5 da 55 pollici

Se invece vuoi il meglio in assoluto e approfittare di un taglio di prezzo imperdibile, trovi il telvisore LG OLED evo AI G5 da 55 pollici. Parliamo di un TV di fascia altissima, oggi disponibile con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 800 euro su quello di listino. Non solo: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. A livello tecnico, l’OLED evo di LG è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento, con neri perfetti, colori realistici e una luminosità migliorata rispetto ai tradizionali OLED. Questa serie G5 è progettata per il montaggio a parete per integrarsi perfettamente all’arredamento, ed è dotata del potente processore α11 Gen2 con intelligenza artificiale, che ottimizza audio e video in tempo reale. Inoltre, è presente il sistema operativo webOS con AI, il meglio in circolazione per quanto riguarda gli smart TV.

Sempre in offerta trovi anche il modello da 65 pollici. Lo sconto è sempre del 36% e il risparmio netto rispetto al prezzo di listino è di ben 1200 euro.

LG OLED evo AI G5 da 55 pollici

LG OLED evo AI G5 da 65 pollici

Fire TV Serie 4 di Amazon

Per chi vuole il massimo della tecnologia e un prezzo incredibilmente basso, la Fire TV Serie 4 è l’opzione perfetta. Grazie a uno sconto di prezzo che va dal 48% al 53% a seconda della grandezza dello schermo, questo TV è oggi disponibile al minimo storico. Puoi scegliere tra le versioni da 43, 50 e 55 pollici, trovando la dimensione giusta per ogni ambiente. E, come bonus, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questo smart TV si basa sulla piattaforma Fire TV, con Alexa e tutte le app di streaming più popolari già a bordo. Immagini in 4K Ultra HD e un telecomando vocale che ti permette di controllare il TV semplicemente con la voce e anche i dispositivi smart presenti in casa.

Amazon Fire TV Serie 4 – 43 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 50 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 55 pollici

Smart TV Samsung Neo QLED 55 pollici

Un’offerta completa quella che riguarda lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici. Questo modello top è disponibile al minimo storico grazie alla promo per la Festa delle Offerte Prime e allo sconto del 34% che ti permette di risparmiare più di 400 euro sul prezzo di listino. Non finisce qui: con l’acquisto ricevi in regalo anche il pacchetto premio che include un mese di abbonamento a Xbox Game Pass e ben 5 voucher Rakuten TV per i tuoi film preferiti. Le performance sono assicurate dal pannello Neo QLED 4K da 55 pollici, che utilizza i Mini LED per un controllo della luce ultra preciso, garantendo neri profondissimi e una luminosità sbalorditiva, supportato dal potente processore Neural Quantum 4K con Intelligenza Artificiale, capace di ottimizzare ogni scena e fare l’upscaling in modo eccellente; inoltre, per i gamer, il TV offre un Motion Xcelerator Turbo+ per un’esperienza di gioco fluida fino a 120Hz.

Smart TV Samsung Neo QLED 55 pollici

LG QNED84 AI da 55 pollici

Se cerchi l’equilibrio perfetto tra una tecnologia avanzata e un prezzo alla portata di molti, lo smart TV LG QNED84 AI da 55 pollici è la scelta giusta. Oggi il suo prezzo è crollato grazie all’offerta per la Festa delle Offerte Prime a allo sconto del 40% che ti fa risparmiare quasi 400 euro. Un’occasione irripetibile che ti permette di risparmiare cifre importanti e di portarti a casa un TV di altissimo livello. Anche in questo caso, puoi godere della possibilità di pagare in 5 comode rate a tasso zero. La tecnologia QNED di LG combina i vantaggi del Quantum Dot con il NanoCell, offrendo colori puri, luminosi e un contrasto elevato, il tutto su un pannello 4K Ultra HD. Il potente processore α7 Gen8 con intelligenza artificiale ottimizza ogni dettaglio per un’esperienza visiva e sonora sempre al top. Sistema operativo webOS con AI che ti suggerisce cosa vedere la sera in base ai tuoi gusti e preferenze.

Smart TV LG QNED84 AI da 55 pollici

Smart TV LG QNED84 AI da 50 pollici

Smart TV LG QNED84 AI da 43 pollici

Smart TV LG QNED84 AI da 65 pollici

Sony Bravia KD-43X80L

Nella nostra selezione non poteva mancare un televisore Sony. E la scelta è andata sul televisore smart Sony BRAVIA KD-43X80L. Se cerchi un TV affidabile e con un pannello di qualità in un formato più compatto, questo è il momento giusto per acquistarla. Grazie allo sconto del 44% su quello di listino, approfitti del minimo minimo storico e ti permette di risparmiare una cifra notevole. Questo smart TV da 43 pollici è dotato di un pannello 4K Ultra HD e del processore 4K HDR Processor X1, che assicura immagini dettagliate e colori vividi. Il sistema operativo Google TV ti offre l’accesso immediato a migliaia di app e contenuti in streaming, mentre la tecnologia Motionflow XR garantisce la massima fluidità nelle scene d’azione e durante il gioco.

Smart TV Sony Bravia KD-43X80L da 43 pollici

Hisense 55 pollici Mini-LED 4K

Ecco un’altra grande occasione disponibile con la Festa delle Offerte Prime. Lo smart TV Hisense da 55 pollici con tecnologia Mini-LED 4K è disponibile in offerta con uno sconto del 32% che ti permette di risparmiare più di 200 euro su quello di listino. E c’è di più: hai anche la comodità di poterlo pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. A livello tecnico, stiamo parlando di una TV che utilizza i Mini-LED, una tecnologia che garantisce neri profondissimi, luminosità eccezionale e un contrasto di altissimo livello, avvicinandosi alle prestazioni degli OLED. Il pannello è un 4K Ultra HD con un elevato refresh rate, ideale anche per il gaming di ultima generazione. Il sistema VIDAA è oramai una garanzia e puoi vedere le tue serie TV e film preferiti.

Smart TV Hisense 55 pollici Mini-LED 4K

Philips Ambilight 43PUS8200 4K

Per chi ama l’esperienza visiva immersiva e vuole un tocco di stile unico in salotto, ecco la Philips Ambilight 43PUS8200 4K. Questo TV è una vera chicca e oggi è disponibile con in offerta con uno sconto del 34% che fa crollare il prezzo, rendendola uno degli smart TV 4K più accessibili in questo momento. Inoltre, puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero con Amazon. Il suo punto di forza è la tecnologia Ambilight su tre lati, che proietta i colori dello schermo sulla parete circostante, creando un’atmosfera unica che ti trascina al centro dell’azione. Il pannello 4K Ultra HD assicura un’ottima qualità d’immagine, supportato da Dolby Vision e Dolby Atmos per un’esperienza cinematografica completa.

Philips Ambilight 43PUS8200 4K

Samsung F6000 da 40 pollici

Per chi ha meno spazio o cerca una soluzione eccellente per una stanza secondaria, c’è un’offerta imperdibile: lo smart TV Samsung F6000 da 40 pollici, oggi disponibile al minimo storico su Amazon. Grazie a uno sconto del 28%, riesci a risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino. Questo modello è la scelta perfetta per chi ha poco spazio in casa, ma non vuole rinunciare alla qualità e all’affidabilità Samsung. Nonostante le dimensioni compatte, il televisore garantisce immagini nitide con risoluzione Full HD (1080p), che su uno schermo da 40 pollici sono più che sufficienti per un’ottima esperienza visiva. Essendo un TV completo, ha tutte le funzionalità di connettività necessarie per accedere alle tue piattaforme di streaming preferite, direttamente dalla comodità del telecomando.

Smart TV Samsung F6000 da 40 pollici

