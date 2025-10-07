Festa delle Offerte Prime, i migliori smartphone da comprare oggi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

È ufficialmente iniziata la Festa delle Offerte Prime, l’evento autunnale di Amazon dedicato agli sconti con migliaia di prodotti al minimo storico. E non potevano di certo mancare gli smartphone, da sempre uno dei dispositivi più acquistati durante questi eventi, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui ci avviciniamo sempre di più al Natale. Amazon ha fatto le cose in grande scontando alcuni dei telefoni più venduti durante questo 2025, a partire dalla gamma Galaxy S25 disponibile al minimo storico. Ad esempio, il Galaxy S25 Ultra è disponibile con uno sconto eccezionale di ben 500 euro. Per gli amanti dell’iPhone, troviamo anche l’iPhone 16 al minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è un’ampia scelta che va dal moto g15 a poco più di 100 euro, fino al Redmi Note 14 Pro disponibile a poco più di 200 euro. Ti consigliamo di approfittarne subito: le promo durano solo fino alle ore 23:59 dell’8 ottobre.

Tutte le promo della Festa delle Offerte Prime sono riservate agli utenti iscritti a Prime. Se non sei iscritto al servizio, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni: clicca qui.

OFFERTE FESTA DELLE OFFERTE PRIME 2025

Gamma Galaxy S25

Partiamo con una delle offerte più interessanti disponibili in questa Festa delle Offerte Prime 2025. Amazon ha scontato tutta la gamma di Galaxy S25, partendo dal modello "base" fino ad arrivare al Galaxy S25 Ultra e al nuovo Galaxy S25 Edge.

Il Galaxy S25 Ultra, considerato da tutti uno dei migliori smartphone Android sul mercato, è disponibile con uno sconto eccezionale del 42% che ti fa risparmiare quasi 600 euro su quello di listino. E hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Si candida a essere uno dei telefoni più acquistati in questa due giorni di offerte. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica, a partire dall‘ottimo display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD. Processore Snapdragon 8 Elite con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Batteria da 5000mAh che ti accompagna per tutto il giorno

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra

Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche il Galaxy S25. Il modello "base" è sempre un telefono top di gamma tra i migliori disponibili sul mercato. Oggi è disponibile in promo con uno sconto del 31% e risparmi 300 euro su quello di listino. Hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un telefono compatto grazie allo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Ottime prestazioni con il processore Snapdragon 8 Elite, mentre la qualità degli scatti è assicurata dalla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Galaxy S25

Tra gli smartphone in offerta c’è anche il nuovo Galaxy S25 Edge. Si tratta di un nuovo modello che si caratterizza per un design super sottile e per un peso ridotto al minimo. Le prestazioni, però, sono quelle tipiche di un telefono premium. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 30% e risparmi ben 400 euro rispetto al prezzo di listino. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, fotocamera posteriore da ben 200 megapixel che assicura scatti e video professionali.

Galaxy S25 Edge

Gamma iPhone 16

Questo è il miglior momento dell’anno per acquistare un iPhone 16. Con l’uscita dell’ultimo modello, il prezzo di listino dell’iPhone 16 è sceso molto e oggi puoi anche aggiungere lo sconto assicurato da Amazon per il Prime Day.

L’iPhone 16 è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 200 euro e lo paghi meno di 700 euro, punto più basso mai registrato sul sito di e-commerce. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone di Apple non ha bisogno di molte presentazioni, è uno dei più amati dagli utenti. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, il nuovo sistema dedicato alle funzioni AI, doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion. Un’occasione che non devi assolutamente farti scappare.

iPhone 16

Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è un’altra offerta imperdibile: l’iPhone 16e disponibile al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Lo sconto è del 21% e risparmi 150 euro su quello di listino. Hai sempre la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica si basa su uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, un processore A18 che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel e un’autonomia che ti accompagna per tutto il giorno.

iPhone 16e

Gamma Xiaomi 15T

Ci sono delle offerte che alcune volte ti stupiscono per la loro portata. Ed è quello che accade con la gamma Xiaomi 15T, nuovo smartphone top di gamma da pochi giorni lanciato dal colosso cinese.

E per il lancio ha previsto un’offerta speciale che troviamo oggi su Amazon. Lo Xiaomi 15T è disponibile con un triplo sconto incredibile: oltre a quello fisso, puoi aggiungere un primo coupon di 50 euro e un secondo buono sconto del valore sempre di 50 euro. In questo modo il prezzo scende a 549,90 euro. Non finisce qui. Se sei iscritto a Prime Student ottieni uno sconto aggiuntivo di 50 euro. Infine, Xiaomi super valuta il tuo smartphone usato di ben 100 euro. Sommando tutte queste promo, il prezzo finale può scendere anche sotto i 300 euro. Lo smartphone ha componenti di ultima generazione che assicurano prestazioni da top di gamma: schermo CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra, tripla fotocamera posteriore con ottiche realizzate da Leica che assicurano scatti professionali. Se lo acquisti oggi ricevi in regalo anche la stampante portatile Xiaomi Photo Printer Pro dal valore commerciale superiore ai 100 euro.

Xiaomi 15T

L’offerta appena vista viene replicata in parte anche per lo Xiaomi 15T Pro, versione premium del nuovo smartphone cinese. Oltre allo sconto fisso presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di 100 euro e lo paghi 699,90 euro. Disponibile anche la super valutazione del tuo usato di 100 euro e lo sconto ulteriore di 100 euro se sei iscritto a Prime Student. Acquistandolo oggi ricevi in regalo lo Xiaomi Watch S4, orologio per la vita di tutti i giorni dal valore di circa 150 euro. Lo Xiaomi 15T Pro condivide con il "fratello minore" gran parte della scheda tecnica, ma si differenzia per un display con refresh rate fino a 144 Hz, un processore MediaTek 9400+ con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, un teleobiettivo Leica da 50 megapixel con zoom 5x. La batteria da 5500mah dura fino a due giorni.

Xiaomi 15T Pro

Redmi Note 14 Pro

Offerta lampo al Prime Day per il Redmi Note 14 Pro. Lo smartphone di Xiaomi è disponibile al minimo storico a un prezzo mai visto prima e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono tra i più apprezzati e venduti in questo 2025 e che assicura un’ottimo rapporto qualità-prezzo. Lo si intuisce dalla componenti scelte da Xiaomi: ampio schermo da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità elevata che lo rende visibile sotto la luce del sole, processore MediaTek che assicura prestazioni elevatissime, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel e una super batteria da 5500mAh che ti dimenticherai di dover caricare. A questo prezzo è un vero affare.

Redmi Note 14 Pro

realme GT7

Il realme GT7 è un telefono unico nel suo genere e si contraddistingue per la batteria da ben 7000mah che permette di utilizzarle anche per più di due giorni. Per il resto è un vero telefono top di gamma, con schermo AMOLED Pro-eSports da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimesnity 9400e con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo comparto fotografico con fotocamera principale da ben 50 megapixel. Hai a disposizione anche funzioni AI che ti semplificano il lavoro quotidiano. Grazie alla promo del Prime Day lo trovi con uno sconto del 31% e risparmi più di 200 euro.

realme GT7

Motorola razr 60

Non potevano di certo mancare gli smartphone pieghevoli in offerta in questo Prime Day Autunnale. E alcune promo sono anche molto interessanti, come dimostra il Motorola razr 60 disponibile con un super sconto del 38% che ti fa risparmiare quasi 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smartphone pieghevole con un’ottima scheda tecnica: doppio schermo (quello interno da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, quello esterno da 3,63 pollici per utilizzare le app principali), processore MediaTek di ultima generazione e una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 megapixel. A questo prezzo è un affare da non farsi scappare: acquisti un telefono iconico a un ottimo prezzo.

Motorola razr 60

Galaxy Z Flip7 FE

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare uno smartphone pieghevole, questa è la promo che fa per te. Per il Prime Day autunnale di Amazon trovi il nuovo Galaxy Z Flip7 FE in promo al minimo storico con uno sconto mai visto prima e risparmi più di 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Si tratta di uno smartphone pieghevole che si adatta alle esigenze degli utenti: designa a conchiglia, schermo interno da 6,7 pollici, schermo esterno da 3,4 pollici, ottime prestazioni grazie al processore di ultima generazione supportato da 12 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. La fotocamera principale è da 50 megapixel. Hai a disposizione anche gli strumenti avanzati di Galaxy AI che ti semplificano le piccole azioni quotidiane.

Galaxy Z Flip 7 SE

Galaxy A56

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il Galaxy A56. Lo smartphone di Samsung è disponibile al minimo storico con uno sconto del 34% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Approfitti di un prezzo speciale e lo paghi quanto un medio di gamma, ma le prestazioni sono decisamente superiori. Basta vedere la scheda tecnica: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore prestazionale, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Batteria da 5000mAh che dura fino a due giorni. 3 anni di garanzia e riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno sei generazioni.

Galaxy A56

Motorola edge 60

Uno dei migliori telefoni che puoi acquistare oggi se vuoi spendere meno di 250 euro. Su Amazon trovi il Motorola edge 60 con uno sconto del 39% al prezzo più basso di sempre. Il risparmio è di 150 euro. Un telefono che vale molto di più di quanto lo paghi e lo capisci dalla scheda tecnica: display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare ad 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Batteria da 5200 mAh con supporto alla ricarica rapida. Un telefono progettato per durare nel tempo e uno dei migliori in questa fascia di prezzo.

Motorola edge 60

Moto g15

Prezzo stracciato per il moto g15, smartphone economico di Motorola tra i più apprezzati dagli utenti. Oggi è disponibile a un prezzo inferiore ai 110 euro grazie allo sconto del 45% che te lo fa pagare praticamente la metà. Schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTel, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da ben 50 megapixel. La batteria da 5100 mAh assicura tutta l’autonomia fi cui hai bisogno. Se non vuoi spendere cifre folli per uno smartphone, questa è l’offerta che fa per te.

moto g15

Galaxy A17

Se non vuoi spendere molto per uno smartphone, ma sei alla ricerca di un dispositivo affidabile, questa è la promo che fa per te. Il nuovo Galaxy A17 di Samsung è disponibile al minimo storico grazie all’ottimo sconto del 32%. Un’occasione unica per un telefono lanciato da poco sul mercato e mai visto a questo prezzo. Ha tutte le caratteristiche giuste per essere un ottimo telefono lowcost: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamera da 50 megapixel e batteria da 5000mAH. Garanzia del produttore fino a 3 anni.

Galaxy A17

