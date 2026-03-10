Festa delle Offerte di Primavera, sconti fino al 70% per i prodotti Amazon

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon Press

Tra i tanti prodotti che troviamo in sconto durante la Festa delle Offerte di Primavera ci sono anche quelli a marchio Amazon. Da oramai diversi anni il sito di e-commerce è diventato anche produttore di dispositivi tech molto amati dagli utenti, come ad esempio gli immancabili Fire TV Stick. E proprio i Fire TV Stick sono tra i prodotti top in offerta in questi giorni: troviamo con ottimi sconti tutte le versioni disponibili e li paghi veramente poco.

Le promo sui prodotti Amazon non finiscono qui: ci sono gli smart speaker Echo che rendono più intelligente la tua abitazione, oppure i dispositivi per la sicurezza di Blink e Ring (telecamere, videocitofoni, sistemi di allarme intelligenti). E per finire, trovi anche ottime occasione per i servizi di Amazon: puoi abbonarti gratuitamente ad Amazon Music Unlimited per tre mesi, oppure a Kindle Unlimited per due mesi. Se sei un appassionato di audiolibri o di serie podcast, puoi abbonarti ad Audible spendendo solamente 0,99 euro al mese per tre mesi.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA – MIGLIORI PROMO

Fire TV Stick

I Fire TV Stick rientrano a pieno titolo nei prodotti più amati e acquistati durante eventi come la Festa delle Offerte di Primavera. E anche in questa edizione li troviamo in promo con sconti elevati che li rendono immediatamente dei bestseller. Troviamo in promo tutte le versioni disponibili, con sconti che arrivano fino al 47% e li fanno diventare immediatamente dei best-seller.

Per chi vuole spendere pochissimo è disponibile il Fire TV Stick HD con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 26,99 euro. Se, invece, hai un televisore con risoluzione 4K, puoi scegliere tra il Fire TV Stick 4K Select, il Fire TV Stick Plus e il Fire TV Stick 4K Max. Lo sconto per questi modelli varia tra il 40% e il 47%.

I Fire TV Stick sono le chiavette multimediali di Amazon che rendono ancora più intelligente il tuo televisore. Si collegano facilmente alla porta HDMI e permettono di accedere velocemente a tanti strumenti molto utili, oltre a tutte le principali piattaforme di video streaming.

Ecco una tabella con prezzo e sconto di tutti i Fire TV Stick disponibili in offerta:

Fire TV Stick HD

Fire TV Stick 4K Select

Fire TV Stick 4K Plus

Fire TV Stick 4K Max

Amazon Echo

Se i Fire TV Stick restano i dispositivi Amazon più amati e ricercati dagli utenti, gli smart speaker Amazon Echo seguono a poca distanza. Diventati oramai una presenza fissa nelle abitazioni di tantissimi italiani, gli smart speaker di Amazon ti aiutano a rendere più intelligente la tua abitazione. Permettono di gestire i dispositivi intelligenti presenti in casa con un semplice comando vocale, puoi ascoltare i tuoi brani preferiti oppure vedere video se acquisti il modello con schermo touch.

Le offerte riguardano la maggior parte degli smart speaker che Amazon ha lanciato in questi anni, a partire dall’Echo Dot di ultima generazione disponibile con un ottimo sconto che ti fa approfittare del minimo storico di quest’ultimo periodo. A poco più di 40 euro acquisti un dispositivo che puoi utilizzare sia come "cervello" della tua abitazione sia come cassa Bluetooth.

Echo Dot

Per la prima volta è disponibile in offerta anche il nuovo Amazon Echo Dot Max, altoparlante con Alexa integrato che assicura anche un audio avvolgente. Grazie allo sconto del 31% diventa un vero best-buy e un’occasione da non farsi sfuggire. Per chi, invece, vuole un audio professionale è disponibile in promo l’Amazon Echo Studio.

Echo Dot Max

Echo Studio

Lo smart speaker di Amazon è disponibile anche nella versione con schermo. Troviamo in offerta diversi modelli a partire dall’Amazon Echo Show 8 che trovi al minimo storico e con uno sconto mai visto prima. Se hai bisogno di un display più grande, sono disponibili anche l’Echo Show 11 e l’Echo Show 15. Questo ultimo modello lo puoi anche montare a parete e utilizzarlo come un hub per tutta la famiglia.

Echo Show 8

Echo Show 11

Echo Show 15

Echo Show 21

Tra gli smart speaker c’è anche l’Amazon Echo Spot, una sveglia intelligente che puoi mettere sul comodino e con la quale puoi gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa. Puoi anche impostare delle routine ad hoc per rendere più tranquillo il tuo risveglio.

Echo Spot

Televisori Fire TV

Amazon da oramai qualche anno ha portato in Italia anche degli interessanti televisori con Fire TV integrato, lo stesso sistema operativo presente anche sui Fire TV Stick. I modelli presenti sul mercato sono quattro e sono tutti i disponibili in promo nella Festa delle Offerte di Primavera.

Partiamo dai Fire TV Serie 2, modello lowcost disponibile nelle dimensioni da 32 e 40 pollici. Compatti, occupano poco spazio e sono perfetti per la camera da letto o per la cucina. Ottima qualità delle immagini e sono dotati di telecomando con Alexa integrato. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo grazie allo sconto che arriva fino al 43%

Smart TV Fire TV Serie 2 da 32 pollici

Smart TV Fire TV Serie 2 da 40 pollici

Se hai bisogno di un televisore un po’ più grande, ma sempre con un rapporto qualità-prezzo speciale, trovi i nuovi Fire TV Serie 4. Il pannello 4K e il processore di ultima generazione assicurano una qualità delle immagini e dei colori elevatissima e una maggiore fluidità nell’apertura delle app di streaming. Lo sconto varia tra il 44% e il 46% in base al modello scelto (43, 50 e 55 pollici).

Smart TV Fire TV Serie 4 da 43 pollici

Smart TV Fire TV Serie 4 da 50 pollici

Smart TV Fire TV Serie 4 da 55 pollici

Sempre in promo ci sono anche gli smart TV della serie OMNI QLED. Parliamo al plurale perché anche in questo caso i modelli disponibili sono tre: da 50, 55 e 65 pollici. Il pannello 4K assicura immagini brillanti in qualsiasi situazione e una definizione elevatissima dei contenuti. Non manca il supporto all’HDR10+, al Dolby Vision e al Dolby Audio. Lo sconto varia dal 36% al 38% in base al modello scelto.

Smart TV Fire TV Omni QLED da 50 pollici

Smart TV Fire TV Omni QLED da 55 pollici

Smart TV Fire TV Omni QLED da 65 pollici

In offerta anche gli smart TV premium. Parliamo della gamma Fire TV Serie Omni Mini-LED disponibili nella versione da 55 e da 65 pollici. Lo sconto è del 30% per il modello più piccolo e del 35% per la versione più grande, con uno sconto totale che arriva fino a 450 euro. Grazie al pannello Mini-LED la qualità delle immagini è elevatissima e grazie al refresh rate fino a 144 Hz supportano le console di ultima generazione.

Per tutti i televisori presente in questo paragrafo è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Smart TV Fire TV Omni Mini-LED da 55 pollici

Smart TV Fire TV Omni Mini-LED da 65 pollici

Se oltre alle immagini, vuoi anche un audio di qualità cinematografica, trovi in offerta la soundbar Fire TV con uno sconto del 36% e la paghi meno di 90 euro. La soluzione ideale ed economica per rendere il tuo salotto come la sala del cinema.

Soundbar Fire TV

Blink

Blink è uno dei marchi di proprietà di Amazon specializzato nei dispositivi per la sicurezza domestica. Se stavi aspettando il momento giusto per rendere più smart e sicura la tua abitazione, in questi giorni trovi telecamere e campanelli smart a un prezzo mai visto prima e con sconti che arrivano fino al 70%. Non stiamo esagerando: grazie a bundle che comprendono telecamere e campanelli smart, lo sconto si raddoppia e arriva a livelli elevatissimi.

Per l’interno dell’abitazione puoi scegliere tra la Blink mini di prima generazione oppure la Blink mini 2K di ultima generazione, entrambe disponibili con uno sconto che si avvicina al 50%. Per la sicurezza del perimetro della casa puoi fare affidamento alla telecamera Blink Outdoor, oppure al videocitofono. Anche in questo caso lo sconto fa scendere il prezzo al minimo.

Blink Mini 2K

Blink Mini Pan-Tilt

Blink Mini – confezione da 2

Blink Outdoor 4 + videocitofono Blink

Blink Outdoor 4 + videocitofono Blink

Videocitofono Blink

Videocamera Blink Outdoor 4 + Videocamera Mini 2K+ Sync Module

Amazon Kindle

Se avete la passione per la lettura, la Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon è il momento ideale per acquistare il nuovo lettore e-book. In promo trovi tutti i modelli più recenti di Kindle, dal modello "base" fino al Kindle Scribe, un vero taccuino digitale dotato anche della penna per prendere appunti e sottolineare.

Le offerte sono molto interessanti e trovi ad esempio il Kindle Paperwhite in promo con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e approfitti del minimo storico. Un’altra offerta molto interessante riguarda il Kindle Colorsoft, il primo modello dotato di un display a colori, e disponibile con uno sconto del 31% che fa crollare il prezzo. Se, invece, vuoi il non plus ultra dei lettori e-book, su Amazon è disponibile il Kindle Scribe al minimo storico e con un ottimo sconto del 30%. Il risparmio supera i 130 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Kindle Papwerhite

Kindle Colorsoft

Kindle Scribe

Prodotti Ring

Non solo Blink. Amazon realizza prodotti per la sicurezza domestica anche con il suo brand Ring. Oltre alle classiche telecamere di sicurezza per l’interno e l’esterni, Ring realizza anche sistemi di allarme avanzati e smart che puoi montare facilmente in casa. Grazie alle promo della Festa delle Offerte di Primavera 2026 puoi approfittare di sconti elevati che ti permettono di risparmiare decine, se non centinaia di euro. Tra i prodotti in promo c’è anche il Ring Intercom, un dispositivo da collegare al citofono della propria abitazione e che lo rende smart. Grazie allo sconto del 56% lo paghi poche decine di euro. Ecco i migliori prodotti Ring in offerta

Ring Intercom Audio

Ring Intercom Video

Telecamera Ring Indoor Camera Plus

Telecamera Ring Outdoor Camera Plus

Telecamera Ring Spotlight Cam Plus

Ring Battery Video Doorbell

Ring Battery Video Doorbell + Telecamera Ring per l’interno

Ring Alarm S + Ring Indoor Camera

Ring Alarm M + Ring Indoor Camera

Ring Alarm L + Ring Indoor Camera

Ring Alarm XL + Ring Indoor Camera

Servizi Amazon

Come in tutti i grandi eventi targati Amazon, non possono di certo mancare le promo per i servizi offerti dal sito di e-commerce. Infatti, da oramai diversi anni, Amazon ha lanciato anche delle piattaforme che offrono servizi per l’intrattenimento.

Ad esempio, puoi utilizzare gratuitamente per tre mesi Amazon Music Unlimited, il servizio premium dedicato alla musica in streaming. Puoi ascoltare i tuoi brani preferiti senza musica e anche offline con una qualità elevatissima. Disponibili anche podcast in esclusiva.

TRE MESI DI AMAZON MUSIC UNLIMMITED GRATIS

Se sei un appassionato di libri, invece, è disponibile l’abbonamento gratuito per due mesi a Kindle Unlimited, il servizio dedicato a libri e riviste. Hai accesso a una libreria praticamente infinita e puoi leggere tutti i tuoi autori preferiti senza dover acquistare ogni volta il libro.

DUE MESI DI KINDLE UNLIMITED GRATIS

Infine, disponibile anche un’ottima promo per Audible, il servizio dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Puoi abbonarti per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro al mese. Non perdere queste occasioni, terminano tra pochissimi giorni.

AUDIBLE PER TRE MESI A SOLO 0,99 EURO AL MESE