Festa delle Offerte di Primavera, tablet e computer a prezzi mai visti prima

Quale migliore occasione della Festa delle Offerte di Primavera per acquistare un computer o un tablet. In questa settimana dedicata agli sconti, infatti, troviamo tanti modelli in promo al minimo storico e adatti a tutte le tasche. Che tu voglia spendere più di 1000 euro o poco meno di 500 euro, trovi il dispositivo che fa per te. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni dei migliori modelli disponibili in promo e li trovi raccolti qui in basso. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: le offerte possono terminare da un momento all’altro.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA – MIGLIORI PROMO

ASUS TUF Gaming A16

Se sei alla ricerca di un laptop pronto per il futuro del gaming e per la creazione di contenuti, questa è la promo che stavi aspettando. Tra le offerte della Festa di Primavera di Amazon spicca l’ASUS TUF Gaming A16, disponibile con un risparmio netto di 350 euro e la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è di ultimissima generazione: dotato della nuova scheda video NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 con 8GB di memoria GDDR7, abbinata al potente processore AMD Ryzen™ 7 260 e 16GB di RAM. Il display da 16 pollici Anti-glare con refresh rate a 165Hz garantisce una fluidità estrema in ogni sessione di gioco, mentre l’SSD da 1TB offre tutto lo spazio necessario per installare tutti i programmi che vuoi. Un notebook potentissimo a un prezzo mai visto prima.

ASUS TUF Gaming A16

mac mini

Il PC desktop più compatto e potente di Apple raggiunge il suo minimo storico grazie allo sconto IVA su Amazon, con l’opzione del pagamento in 5 rate a tasso zero. La configurazione in offerta monta il processore M4, che assicura prestazioni fulminee in ogni operazione, supportato da 16GB di RAM e un SSD da 256GB. La scheda tecnica lo rende perfetto sia per il lavoro d’ufficio che per il montaggio video e la programmazione, mantenendo consumi ridottissimi e una silenziosità assoluta.

mac mini

Asus Zenbook 14

Uno dei notebook ultraleggeri più eleganti e performanti sul mercato è oggi in sconto del 29%, permettendoti di risparmiare ben 400 euro. La scheda tecnica dell’Asus Zenbook 14 si basa su un ottimo display 14" 3K OLED Glossy touchscreen che offre neri perfetti e colori brillanti, ideale per il mondo del lavoro e della produttività. Sotto la scocca presenta il processore Intel Core Ultra 7 255H, affiancato da ben 32GB di RAM per un multitasking senza compromessi e un SSD da 512GB. Un laptop che combina portabilità estrema e potenza, oggi disponibile a un prezzo eccezionale

Asus Zenbook 14

Lenovo IdeaPad Slim 3

Se cerchi un notebook affidabile per la famiglia o l’università con un budget contenuto, questa è l’occasione giusta. Grazie alla promo di oggi, trovi il Lenovo IdeaPad Slim con un ottimo sconto di 200 euro e puoi pagare in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica si basa su uno schermo da 15,3 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200) superiore al classico Full HD, processore Intel Core 7 240H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. È un dispositivo progettato per essere sottile, leggero e veloce, offrendo un rapporto qualità-prezzo elevato. Perfetto anche per lo studio e l’intrattenimento. Una soluzione all-in-one a un prezzo mai visto prima.

Lenovo IdeaPad Slim 3

Asus Vivobook 16

L’offerta lampo che risolve ogni necessità di produttività quotidiana. Solo per oggi trovi l’ASUS Vivobook 16 con uno sconto del 31% e il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un notebook versatile dotato di un ampio display da 16 pollici Anti-glare, processore Intel Core i7-13620H ad alte prestazioni, 16GB di RAM e un generoso SSD da 1TB. La scheda tecnica lo rende perfetto per studenti e professionisti che cercano uno schermo grande e una velocità di esecuzione impeccabile per gestire documenti, navigazione web e contenuti multimediali senza rallentamenti.

Asus Vivobook 16

iPad Pro 11"

Tra le promozioni disponibili su Amazon c’è l’iPad Pro con chip M4, che trovi con un super risparmio di oltre 700 euro sul prezzo di listino e la possibilità di pagare in rate a tasso zero. La scheda tecnica è equiparabile a quella di un computer professionale: integra il processore M4 progettato per Apple Intelligence, un display Ultra Retina XDR da 11 pollici e ben 2TB di storage interno. Con il suo design sottile, la fotocamera frontale orizzontale da 12MP e quella posteriore con scanner LiDAR, è lo strumento definitivo per creativi e professionisti che non accettano compromessi.

iPad Pro 11 pollici

Galaxy Tab A11+

Un vero affare per tutti coloro che cercano un tablet concreto e veloce senza spendere una fortuna. Questo modello Samsung è in sconto del 32% su Amazon con l’opzione delle 5 rate a tasso zero. Nonostante il prezzo contenuto, la scheda tecnica non delude: ampio display da 11.0 pollici con refresh rate a 90Hz per una fluidità superiore, 6GB di RAM e 128GB di spazio per app e documenti. È la scelta intelligente per la navigazione web, lo streaming e l’uso familiare, garantendo tutta l’affidabilità dell’ecosistema Samsung.

Galaxy Tab A11+

Galaxy Tab S10 FE

L’occasione perfetta per chi cerca la qualità Samsung a un prezzo accessibile. Trovi il Galaxy Tab S10 FE con uno sconto del 35% che ti permette di risparmiare ben 200 euro. La scheda tecnica è pensata per la massima versatilità: display LCD da 10.9 pollici, 8GB di RAM e 128GB di memoria espandibile. Il vero valore aggiunto è la S Pen inclusa nella confezione, che unita alla batteria massiva da 8.000 mAh, lo rende il compagno ideale per prendere appunti all’università o disegnare in mobilità. Un tablet robusto, fluido e completo di tutto il necessario per lavorare e divertirsi.

Galaxy Tab S10 FE

TABWEE T80

La soluzione ideale per chi ha bisogno di un tablet economico ma funzionale per l’uso quotidiano. Grazie allo sconto del 39%, il TABWEE T80 oggi costa pochissimo ed è uno degli acquisti più intelligenti per chi ha un budget ridotto. La scheda tecnica si basa su sistema operativo Android aggiornato e supporto Widevine L1, fondamentale per guardare Netflix e YouTube in alta definizione. Schermo ampio, buone prestazioni e una batteria che dura per tutto il giorno.

TABWEE T80

Xiaomi Pad 8

Offerta lancio per il nuovo tablet di Xiaomi. Solo per pochissimi giorni lo trovi con un risparmio di decine di euro e la comodità delle rate a tasso zero. La scheda tecnica di questo tablet è eccellente: display cristallino da 11,2 pollici con risoluzione 3.2K e refresh rate a 144Hz, spinto dal potente processore Snapdragon 8s Gen 4 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Grazie alla batteria da 9200 mAh e al sistema HyperAI per l’ottimizzazione dei flussi di lavoro, lo Xiaomi Pad 8 si candida come uno dei migliori tablet Android per produttività e intrattenimento. Nella confezione è incluso anche il caricatore rapido.

Xiaomi Pad 8