Festa delle Offerte di Primavera: 50% per gli elettrodomestici top

Philips

Gli elettrodomestici regalano sempre grandi sorprese durante gli eventi Amazon grazie a sconti che li rendono accessibili e dei veri best-buy. Le cose non cambiano nella Festa delle Offerte di Primavera 2026: da oggi troviamo tantissimi apparecchi per la cucina o per la pulizia della tua abitazione a prezzi mai visti prima. Noi di Libero Tecnologia li abbiamo raccolti nella lista qui in basso e per ognuno c’è una breve descrizione tecnica e il link per accedere direttamente alla promo. I prodotti sono suddivisi per categorie e nei banner trovi anche altri dispositivi disponibili sempre in promo. Non perdere tempo e approfittane subito.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA – MIGLIORI PROMO

I migliori robot aspirapolvere

iRobot Roomba Plus 405 Combo + Stazione AutoWash. Un elettrodomestico per la pulizia completo e disponibile in offerta con uno sconto del 43%, che ti permette di risparmiare 300 euro netti . Puoi inoltre approfittare del pagamento in 5 rate Amazon a tasso zero . Questo modello è un vero sistema "mani libere": la stazione AutoWash non solo svuota il contenitore della polvere, ma si occupa anche del lavaggio e dell’asciugatura del panno, gestendo autonomamente il carico e lo scarico dell’acqua. Grande potenza di aspirazione, mappatura completa dell’abitazione e rileva anche i pavimenti.

. Puoi inoltre approfittare del pagamento in . Questo modello è un vero sistema "mani libere": la non solo svuota il contenitore della polvere, ma si occupa anche del lavaggio e dell’asciugatura del panno, gestendo autonomamente il carico e lo scarico dell’acqua. Grande potenza di aspirazione, mappatura completa dell’abitazione e rileva anche i pavimenti. roborock Q10 S5+. Se cerchi il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato, ecco l’offerta che fa per te: trovi il roborock Q10 S5+ con uno sconto shock del 48%, praticamente lo paghi la metà . Questo modello include la torretta LiDAR per una mappatura laser perfetta anche al buio e la base di autosvuotamento della polvere. Un dispositivo potente, intelligente e in grado anche di lavare il pavimento. Spazzola anti-groviglio ed evita anche gli ostacoli.

con uno . Questo modello include la torretta LiDAR per una mappatura laser perfetta anche al buio e la base di della polvere. Un dispositivo potente, intelligente e in grado anche di lavare il pavimento. Spazzola anti-groviglio ed evita anche gli ostacoli. Mova Z50 Ultra. Un’offerta eccezionale che non puoi farti scappare. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Mova Z50 Ultra è disponibile con uno sconto del 58% e il risparmio netto è di ben 700 euro. Le condizioni d’acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Parliamo di un robot aspirapolvere con caratteristiche da top di gamma e che assicura una pulizia completa del pavimento, anche grazie alla possibilità di lavare a terra. Utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare ogni singola macchia di sporco e grazie ai sensori di ultima generazione mappa alla perfezione tutta l’abitazione. Non manca la stazione per lo svuotamento automatico

I migliori aspirapolvere

Hoover HP1. Tra le offerte top del giorno. L’ aspirapolvere con traino Hoover HP1 è disponibile con uno sconto del 62% e lo paghi meno di 50 euro . È un prezzo specialeper un aspirapolvere a traino con tecnologia ciclonica e 700W di potenza. Nonostante le dimensioni ultra-compatte, che lo rendono facilissimo da riporre anche in piccoli appartamenti, dispone di un contenitore da ben 2 litri e di un filtro EPA lavabile che trattiene efficacemente la polvere. Nel kit è inclusa anche la spazzola specifica per il parquet , ideale per chi ha pavimenti delicati e non vuole rinunciare alla massima forza aspirante.

con è disponibile con uno . È un prezzo specialeper un aspirapolvere a traino con tecnologia ciclonica e di potenza. Nonostante le dimensioni ultra-compatte, che lo rendono facilissimo da riporre anche in piccoli appartamenti, dispone di un contenitore da ben e di un filtro che trattiene efficacemente la polvere. Nel kit è inclusa anche la spazzola specifica per il , ideale per chi ha pavimenti delicati e non vuole rinunciare alla massima forza aspirante. Dyson V11 Advanced. Ottima promo per l’aspirapolvere Dyson V11 Advanced . Su Amazon lo trovi con uno sconto del 33%, che ti permette di risparmiare ben 200 euro . Dotato di un motore digitale ruota fino a 125.000 giri al minuto, che garantisce una potenza di aspirazione costante. Lo schermo LCD integrato monitora le performance in tempo reale, mostrandoti l’autonomia residua e segnalando eventuali necessità di manutenzione. Affidabilità e potenza elevata.

. Su lo trovi con uno . Dotato di un motore digitale ruota fino a 125.000 giri al minuto, che garantisce una potenza di aspirazione costante. Lo schermo LCD integrato monitora le performance in tempo reale, mostrandoti l’autonomia residua e segnalando eventuali necessità di manutenzione. Affidabilità e potenza elevata. Tineco FLOOR ONE i5 Stretch. La regina delle lavapavimenti e la più venduta su Amazon crolla di prezzo con uno sconto del 43%. In più, puoi approfittare del pagamento in 5 rate a tasso zero. La Tineco FLOOR ONE i5 Stretch è la vera rivoluzione: grazie a un design unico, può appiattirsi completamente a 180° per pulire sotto letti e divani dove le altre si fermano. Aspira e lava contemporaneamente, gestendo lo sporco umido e secco con il sensore intelligente iLoop che regola potenza e flusso d’acqua automaticamente.

Le migliori friggitrici ad aria

Friggitrice ad aria Cosori. S conto del 38% e minimo storico per la friggitrice ad aria Cosori top di gamma. Parliamo di un modello avanzato con un cestello abbastanza capiente per una famiglia di 4-5 persone (grazie al cestello quadrato che ottimizza lo spazio rispetto a quelli tondi), dotata di 11 programmi preimpostati e della funzione Shake che ti avvisa quando è il momento di scuotere il cibo per una croccantezza uniforme. Con questo prezzo, è il momento perfetto per passare a una cucina con l’85% di grassi in meno senza rinunciare al gusto.

e per la Parliamo di un modello avanzato con un cestello abbastanza capiente per una famiglia di 4-5 persone (grazie al cestello quadrato che ottimizza lo spazio rispetto a quelli tondi), dotata di e della funzione Shake che ti avvisa quando è il momento di scuotere il cibo per una croccantezza uniforme. Con questo prezzo, è il momento perfetto per passare a una cucina con l’85% di grassi in meno senza rinunciare al gusto. Moulinex Easy Fry Silence. . Se il rumore delle ventole è l’unica cosa che ti frena dall’acquistare una friggitrice ad aria, questa è la soluzione: la Moulinex Easy Fry Silence è disponibile con uno sconto del 36% e la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Grazie alla Silent Technology, questo modello è progettato per essere la friggitrice ad aria più silenziosa sul mercato, permettendoti di cucinare senza disturbare chi sta in salotto. Ha una capienza di 5 litri (ideale per 6 persone), 10 programmi automatici e il sistema innovativo Easy Clean & Store, che permette di smontare il frontale per occupare meno spazio in lavastoviglie.

Le migliori lavatrici, lavasciuga e asciugatrici

Lavasciuga LG AI DD Serie R3. Per chi ha problemi di spazio e non vuole rinunciare alla tecnologia: la lavasciuga LG Serie R3 è tra le offerte top dell’ evento Amazon . Lo sconto del 30% fa scendere il prezzo al suo minimo storico . Questo dispositivo è un concentrato di tecnologia: il motore AI DD non si limita a rilevare il peso, ma riconosce anche la tipologia di tessuti e sceglie autonomamente i movimenti del cestello per la massima cura dei capi. In un unico ingombro hai il lavaggio igienizzante a vapore e un’asciugatura perfetta, per vestiti più pronti per essere riposti nell’armadio.

è tra le dell’ . Lo fa scendere il prezzo al . Questo dispositivo è un concentrato di tecnologia: il motore AI DD non si limita a rilevare il peso, ma riconosce anche la tipologia di tessuti e sceglie autonomamente i movimenti del cestello per la massima cura dei capi. In un unico ingombro hai il lavaggio igienizzante a vapore e un’asciugatura perfetta, per vestiti più pronti per essere riposti nell’armadio. Lavatrice Candy RapidÓ da 8 chilogrammi. La soluzione perfetta per chi ha sempre poco tempo: la lavatrice della Candy è in offerta con uno sconto del 39%, risparmiando 200 euro . La linea RapidÓ è l’unica a offrire un set completo di 9 programmi rapidi che lavano in meno di un’ora. Inoltre, grazie alla connettività Wi-Fi e all’app hOn, puoi scattare una foto al bucato e l’intelligenza artificiale ti suggerirà il ciclo di lavaggio ideale. È capiente, intelligente e affidabile.

è in con uno . La linea RapidÓ è l’unica a offrire un set completo di 9 programmi rapidi che lavano in meno di un’ora. Inoltre, grazie alla connettività Wi-Fi e all’app hOn, puoi scattare una foto al bucato e l’intelligenza artificiale ti suggerirà il ciclo di lavaggio ideale. È capiente, intelligente e affidabile. Lavatrice Electrolux 600. Offerta speciale da cogliere al volo. La lavatrice Electrolux 600 con cestello da 9 chilogrammi è disponibile con uno sconto del 41%, che ti permette di risparmiare ben 270 euro. Questa lavatrice è celebre per la tecnologia SensiCare System, che regola automaticamente il ciclo in base al carico, evitando che i tuoi capi vengano lavati troppo a lungo. In questo modo i vestiti mantengono l’aspetto e la morbidezza di quando li hai comprati, riducendo al contempo il consumo di acqua ed energia.

Le migliori macchine per il caffè

De’Longhi Magnifica Evo Next. Se cerchi l’esperienza definitiva "dal chicco alla tazzina", questa macchina automatica è in offerta con uno sconto del 37% e pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotata di un display intuitivo a colori, ti permette di preparare diverse bevande (dall’espresso al cappuccino) con un semplice tocco. Il macinacaffè integrato in acciaio garantisce la massima freschezza, mentre il sistema LatteCrema Hot assicura una schiuma di latte densa e alla temperatura perfetta.

è in con uno . Dotata di un display intuitivo a colori, ti permette di preparare diverse bevande (dall’espresso al cappuccino) con un semplice tocco. Il macinacaffè integrato in acciaio garantisce la massima freschezza, mentre il sistema LatteCrema Hot assicura una schiuma di latte densa e alla temperatura perfetta. De Longhi Dedica Style. Per chi ama il rito manuale e cerca una macchina per il caffè compatta. Da oggi è disponibile la De’Longhi Dedica Style con uno sconto del 38% e la comodità delle 5 rate a tasso zero . Questa macchina per caffè in polvere (compatibile anche con le cialde E.S.E) è costruita interamente in metallo e offre prestazioni professionali grazie alla pompa a 15 bar e al cappuccinatore regolabile.

con uno . Questa macchina per caffè in polvere (compatibile anche con le cialde E.S.E) è costruita interamente in metallo e offre prestazioni professionali grazie alla pompa a 15 bar e al cappuccinatore regolabile. Lavazza a Modo Mio. La soluzione più pratica e sostenibile per chi va sempre di corsa: oggi in offerta con uno sconto del 26%. Il valore aggiunto di questo bundle è incredibile, perché oltre alla macchina super compatta ricevi già 88 capsule originali Lavazza incluse nel prezzo. La Tiny Eco è realizzata in parte con plastica riciclata, è silenziosissima e semplicissima da usare.

