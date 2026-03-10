Smart TV al minimo storico: i migliori della Festa delle Offerte di Primavera

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Negli eventi Amazon non possono di certo mancare gli smart TV in promo. Anche nella Festa delle Offerte di Primavera 2026 troviamo tantissimi televisori in offerta con sconti mai visti prima e che ti permettono di risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo di listino. Non stiamo esagerando e lo dimostrano i TV della serie Xiaomi TV F Pro disponibili al minimo storico, oppure i televisori della gamma Samsung Neo QLED anche lori disponibili con sconti elevati che superano il 35%. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni dei migliori modelli e li trovi raccolti tutti nella lista qui in basso. Scopri i migliori smart TV da acquistare oggi.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA – MIGLIORI PROMO

Xiaomi TV F Pro

Tra gli smart TV più interessanti in promo nella Festa delle Offerte di Primavera di Amazon c’è sicuramente la gamma Xiaomi TV F Pro. Televisori realizzati dal colosso cinese che assicurano una qualità delle immagini elevatissima e con a bordo il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick di Amazon e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Parliamo di televisori al plurale perché troviamo in promo due modelli che si differenziano esclusivamente per la larghezza del pannello.

Il modello da 32 pollici (FHD) è disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 34% e lo paghi meno di 150 euro. Un vero best-buy da non farti assolutamente scappare e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Xiaomi TV F Pro da 32 pollici

Se, invece, sei alla ricerca di un modello extra-large, trovi in offerta anche la versione da 75 pollici. In questo caso lo sconto è di circa 200 euro e hai a disposizione sempre il pagamento a rate a tasso zero. Il pannello ha una risoluzione 4K.

Xiaomi TV F Pro da 75 pollici

Smart TV Hisense Mini-LED da 55 pollici

Tra le promo speciali disponibili nella Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon, spicca lo smart TV Hisense con tecnologia Mini-LED da 55 pollici, proposto con uno sconto del 50% che fa crollare il prezzo di listino. Si tratta di un TV con un’ottima scheda tecnica: grazie alla retroilluminazione Mini-LED, questo televisore offre un contrasto elevatissimo con neri profondi e una luminosità di picco elevata, ideale per i contenuti HDR. Dotato di un pannello con refresh rate a 144Hz, è perfetto anche per il gaming, garantendo immagini fluide e prive di sfarfallio. A bordo è presente il sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Un’occasione lampo da non farsi assolutamente scappare.

Smart TV Hisense Mini-LED da 55 pollici

Samsung Neo QLED QN83F

Offerta speciale per la gamma di televisori Samsung Neo QLED QN83F uscita sul mercato da pochissimi mesi. In promo troviamo due modelli: quello da 50 pollici e quello da 55 pollici. La versione più piccola è in promo con uno sconto del 38%, mentre la variante da 55 pollici è in offerta con uno sconto del 35% che ti permette di risparmiare ben 350 euro. Per entrambi i modelli è inoltre disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero.

La scheda tecnica di questa serie è molto interessante: pannello con tecnologia Quantum Matrix e Mini LED per un controllo della luce ultra-preciso, risoluzione 4K con processore Neural Quantum per un upscaling intelligente e un refresh rate che garantisce la massima fluidità. Grazie al design elegante e alla qualità cromatica dei Quantum Dot, questi televisori rappresentano la scelta definitiva per chi cerca neri profondi e una brillantezza straordinaria in ogni condizione di luce. A bordo è presente il sistema operativo Tizen che si rivela uno dei migliori sul mercato: piena compatibilità con tutte le principali piattaforme di video streaming.

Samsung Neo QLED QN83F da 50 pollici

Samsung Neo QLED QN83F da 55 pollici

Smart TV Hisense QLED 4K E7Q Pro

Se stai cercando l’esperienza cinematografica definitiva e prestazioni da gaming professionale, questo è uno dei migliori smart TV che puoi acquistare. Il televisore Hisense E7Q Pro da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 33% che ti permette di risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è molto interessante: pannello QLED 4K per colori realistici, una frequenza di aggiornamento nativa a 144Hz (ideale per PS5 e Xbox Series X) e supporto completo ai formati HDR più avanzati come Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive. Grazie alla tecnologia Game Mode Pro e agli ingressi HDMI 2.1, questo televisore assicura un’estrema fluidità e tempi di risposta minimi.

Sempre in offerta trovi anche il modello da 75 pollici con uno sconto del 25% e risparmi 250 euro su quello di listino.

Smart TV Hisense QLED 4K E7Q Pro da 55 pollici

Smart TV Hisense QLED 4K E7Q Pro da 75 pollici

Smart TV LG UA75

In questa guida all’acquisto sui migliori smart TV in promo durante la Festa delle Offerte di Primavera 2026 non poteva di certo mancare un modello LG. E abbiamo scelto la serie LG UA 75 disponibile in promo con due modelli: da 55 e da 75 pollici. Entrambi le versioni sono disponibili con uno sconto del 43% rispetto a quello di listino. Smart TV dotato di un processore α7 Gen8 con Intelligenza Artificiale, che trasforma ogni contenuto in 4K grazie al Super Upscaling e ottimizza il suono rendendolo avvolgente come quello del cinema. Dotati di tecnologia HDR10 Pro per colori vibranti e del sistema operativo webOS 25 (che garantisce aggiornamenti per i prossimi 5 anni), questi TV sono ideali anche per gli amanti del gaming grazie alla modalità Game Optimizer e al supporto VRR.

Smart TV LG UA75 da 55 pollici

Smart TV LG UA75 da 75 pollici

Sony Bravia KD-X75WL

Sconti speciali anche per gli smart TV Sony Bravia X75WL, modelli top di gamma usciti sul mercato da pochissimo tempo. Su Amazon sono oggi disponibili i modelli da 50, 65 e 75 pollici con sconti che oscillano tra il 39% e il 43%, portando il prezzo di questi televisori al minimo storico. La scheda tecnica si basa sul potente processore 4K HDR X1, capace di analizzare le immagini in tempo reale per esaltare contrasti e dettagli, rendendo ogni contenuto realistico. Grazie alla tecnologia 4K X-Reality PRO, anche i video a risoluzione inferiore vengono scalati con una nitidezza sorprendente. Il sistema audio si affida agli esclusivi altoparlanti X-Balanced Speaker, progettati per offrire un suono nitido e bassi profondi. Completano il pacchetto la piattaforma Google TV, che organizza tutti i tuoi contenuti in un unico posto, e funzioni specifiche per il gaming che ottimizzano automaticamente la qualità dell’immagine quando colleghi una console.

Sony Bravia KD-X75WL da 50 pollici

Sony Bravia KD-X75WL da 65 pollici

Sony Bravia KD-X75WL da 75 pollici

Smart TV Samsung The Frame

Lo smart TV che trasforma il tuo salotto in una galleria d’arte è protagonista di una promo speciale su Amazon. Il modello da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 30%, mentre l’offerta diventa ancora più aggressiva sulla versione da 65 pollici, proposta con uno sconto del 41%. Lo smart TV Samsung The Frame è dotato di un Matte Display con tecnologia anti-riflesso che elimina i bagliori della luce ambientale, rendendo le immagini simili a una tela reale. Quando è spento, grazie all’Art Mode, il televisore visualizza opere d’arte o fotografie con una fedeltà cromatica certificata Pantone. La qualità delle immagini e dei colori è garantita anche dal processore NQ4 AI Gen2 Processor che garantisce un contrasto ottimizzato. È la soluzione perfetta per chi cerca un design ultra-sottile e minimalista che si fonde completamente con l’arredamento di casa.

Smart TV Samsung The Frame da 55 pollici

Smart TV Samsung The Frame da 65 pollici

Smart TV Philips Ambilight

Se desideri un’esperienza visiva che vada oltre i confini dello schermo, su Amazon è il giorno perfetto per acquistare un TV Philips con tecnologia Ambilight. Sono disponibili le versioni da 43, 55 e 65 pollici con sconti che variano tra il 41% e il 49%, portando i prezzi ai minimi storici. Inoltre, per tutti i modelli, è possibile approfittare del comodissimo pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotati della tecnologia Ambilight su tre lati proietta i colori delle immagini sulle pareti circostanti, creando un’atmosfera immersiva unica e facendo apparire lo schermo ancora più grande. Dotati di risoluzione 4K Ultra HD, supporto ai principali formati HDR come Dolby Vision e HDR10+, e un sistema audio ottimizzato da Dolby Atmos, questi televisori offrono immagini nitide e un suono cinematografico. Il sistema operativo è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Smart TV Philips Ambilight da 43 pollici

Smart TV Philips Ambilight da 55 pollici

Smart TV Philips Ambilight da 65 pollici

Smart TV LG QNED80 AI da 50 pollici

Se stavi aspettando il momento perfetto per passare alla tecnologia QNED di LG, quel momento è arrivato oggi. Su Amazon è disponibile il TV LG QNED80 AI da 50 pollici con uno sconto del 50% e un prezzo in picchiata che lo rende il best-buy assoluto della categoria. La scheda tecnica è di altissimo livello e combina i vantaggi dei Quantum Dot con quelli della tecnologia NanoCell per offrire colori puri e brillanti, impossibili da ottenere su un LED tradizionale. Il cuore pulsante è il processore α8 AI 4K, che ottimizza automaticamente immagini e suono in base a ciò che stai guardando, mentre il refresh rate elevato e le funzioni dedicate al gaming lo rendono perfetto anche per le console di nuova generazione. Con un design ultra-sottile e il sistema operativo webOS sempre aggiornato, è una delle migliori soluzioni che puoi trovare oggi.

Smart TV LG QNED80 AI da 50 pollici

Hisense TV 32 pollici

Uno dei televisori più venduti su Amazon è protagonista di un’offerta shock nell’evento Amazon. Troviamo, infatti, lo smart TV Hisense da 32" con un ottimo sconto del 30% che fa scendere il prezzo sotto i 140 euro. Inoltre, per rendere l’acquisto ancora più accessibile, è possibile approfittare del pagamento in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è di tutto rispetto per la categoria: display LED con risoluzione HD, tecnologia Natural Colour Enhancer per colori vividi e realistici, e il sistema operativo smart VIDAA che garantisce un accesso fulmineo a tutte le principali app di streaming come Netflix, YouTube e Prime Video. Un televisore compatto, moderno e perfetto per la camera da letto o la cucina, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Hisense TV 32 pollici