Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Amazon ha annunciato le date della Festa delle Offerte Prime di ottobre 2026, ecco quando si svolgerà e quali sono le iniziative in programma

Amazon

La Festa delle Offerte Prime di Amazon ritornerà ad ottobre. La conferma ufficiale è arrivata oggi con Amazon che ha annunciato le date del nuovo evento dedicato ai clienti Prime che, come da tradizione, potranno beneficiare di promozioni esclusive.

Appuntamento a ottobre

La nuova Festa delle Offerte Prime di Amazon è in programma il 6 e 7 ottobre 2026, con un totale di 48 ore di offerte esclusive dedicate ai clienti Amazon Prime. Per l’occasione, lo store proporrà tante iniziative. In alcuni casi, inoltre, gli sconti partiranno in anticipo.

Per accedere alle promozioni basta avere un abbonamento ad Amazon Prime. Il servizio, per i nuovi utenti o per chi crea un nuovo account, è disponibile con un mese di prova gratuita (poi 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro per un anno).

Per gli studenti tra i 18 e i 24 anni c’è la possibilità di attivare Prime Student, con 90 giorni di prova gratuita (poi 2,49 euro al mese) e la possibilità di accedere a tutti i vantaggi di Prime oltre che a una serie di bonus aggiuntivi.

L’iniziativa non è un evento solo italiano, ma si tratta di una vera e propria festa globale, con i clienti Prime di 22 Paesi (Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito) che potranno accedere a sconti dedicati. Le date della Festa delle Offerte Prime cambiano in base al Paese.

Le offerte anticipate

Come sottolineato in apertura, la Festa delle Offerte Prime di Amazon, che rappresenta la versione autunnale del Prime Day, sarà accompagnata da una serie di promozioni che partiranno in anticipo e che coinvolgeranno buona parte dell’ecosistema di prodotti e servizi dell’azienda.

Tra le promo annunciate troviamo:

sconti sugli eBook Kindle , disponibili da 1,99 euro; la promo è già partita

, disponibili da 1,99 euro; la promo è già partita dal 22 settembre , i clienti Prime potranno accedere alle offerte anticipate sui marchi Amazon con sconti fino al 30%

, i clienti Prime potranno accedere alle con sconti fino al 30% dal 29 settembre sarà possibile accedere a una serie d i offerte sui dispositivi Amazon , tra cui Echo, Fire TV Stick, Kindle, Ring, Blink ed eero.

sarà possibile accedere a una serie d , tra cui Echo, Fire TV Stick, Kindle, Ring, Blink ed eero. tra il 1° e il 5 ottobre, per i clienti Prime ci sarà uno sconto del 15% sul primo ordine effettuato su Amazon Haul

per i clienti Prime ci sarà uno sul primo ordine effettuato su i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited avranno la possibilità di ottenere 4 mesi gratuiti; chi ha un abbonamento già attivo può passare al piano Family senza costi aggiuntivi per due mesi

Tutte le promozioni saranno accessibili agli utenti Amazon Prime, servizio a cui è possibile accedere con una prova gratuita di un mese. Ricordiamo che il servizio, oltre a sconti esclusivi e alle consegne veloci gratuite, propone anche altri vantaggi come l’accesso a Prime Video, Prime Music, Amazon Photos e altro ancora.

Per iniziare subito la prova gratuita basta premere sul link qui di sotto.